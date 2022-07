Forte dei Marmi, a villa Bocelli il Big Art Festival

Da Saint-Tropez a Dubai, da Marbella a Mykonos, il Big Art Festival ora fa tappa a Forte dei Marmi, meta imprescindibile della Versilia. A casa Bocelli. Nella sua villa dell’Ottocento sul mare il tenore toscano ospita il 31 luglio una serata speciale tra cucina gourmet, atmosfere da mille e una notte ed esibizioni musicali in cui classica e sperimentazioni si intrecciano come una malia.

Con il suo fascino di audacia e virtuosismo, ospite d’eccezione è Hauser, il violoncellista croato che ha co-fondato 2Cellos e conquistato anche sir Elton John, che l’ha voluto con lui nel suo tour mondiale del 2011.

Carismatico, portamento da fotomodello, ma soprattutto talento e guizzo innovatore che gli hanno fatto cogliere ogni possibilità di uno strumento di nicchia come il violoncello, Hauser è un “Magician of the Cello”, come si definisce lui stesso, che ha conquistato milioni di spettatori con le sue reinterpretazioni dei più famosi brani pop, da Smooth criminal di Michael Jackson a Fragile di Sting, da Welcome to the jungle dei Guns N' Roses a With or without you degli U2. Fino ai più recenti Shallow di Lady Gaga e Bad guy di Billie Eilish. In un mix di energia e charme. Attualmente impegnato in una tournée da tutto esaurito, non vuole mancare all’appuntamento di Forte dei Marmi, dove il Big Art Festival torna dopo l'esaltante occasione del 2021.

Photo by Scott Legato/Getty Images Stjepan Hauser dei 2Cellos alla Little Caesars Arena di Detroit, 28 marzo 2022

E non solo, oltre ad Hauser nel giardino di villa Bocelli si esibiranno Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, la coppia d’oro della lirica, compagni di teatri, i più grandi al mondo, e di vita. Il soprano russo-austriaco e il tenore azero, devoti alla musica di Giuseppe Verdi, interpreteranno le più celebri opere ed operette liriche e, anche loro, oseranno con un repertorio più pop, spaziando dalle canzoni napoletane alle più conosciute hit.

E poi lui, il padrone di casa, anfitrione ma pure perla della serata. Anche Andrea Bocelli, voce tenorile simbolo della musica italiana nel mondo e uomo sensibile impegnato nel charity, salirà sul palco per condividere note e momenti con gli amici.

Tra cena di gala e concerto esclusivo, con la mise en place disegnata da una delle eccellenze del design made in Italy, Alessi, il Big Art Festival promette una notte magica, sotto lo sguardo di una seducente estate italiana.