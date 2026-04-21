ICON “STARS”: il numero da non perdere è ora in edicola e su app

Il tema delle “stelle”, intese come simboli di aspirazione, identità e trasformazione tra dimensione simbolica e concretezza, attraversa tutto il progetto editoriale. E’ questo il tema del nuovo numero di ICON. Stars è un invito a guardare oltre, a orientarsi e a ridefinire il proprio percorso attraverso visione, disciplina e ricerca.

Ad aprire il numero, nella sezione Destination Future, una lettura del concetto di “stelle”: simboli che si muovono tra immaginario e realtà, dagli archetipi zodiacali alla cultura pop, fino al cinema, dove la figura della “star” sembra aver progressivamente perso la sua aura mitica. Accanto a questa dimensione simbolica, trovano spazio le stelle reali, osservate da vicino o interpretate attraverso la scienza, in un dialogo che unisce percezione e conoscenza.





Le quattro cover story sono dedicate a interpreti internazionali della danza, espressione della nuova scena contemporanea, tra corpo, disciplina e identità artistica. Isaac Hernández, ritratto da Isaac Anthony, è oggi tra le voci più autorevoli del balletto e contribuisce in modo decisivo alla sua rinnovata vitalità, oltre ad aver preso parte al film Dreams con Jessica Chastain. Accanto a lui, Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala, racconta un percorso nato quasi per disciplina e divenuto scelta imprescindibile. Kentaro Mitsumori, fotografato da Giampaolo Sgura, restituisce una ricerca costante di precisione tecnica e musicalità assoluta. Chiude il racconto Julian MacKay, artista americano in Europa, per il quale la performance si traduce in dimensione totalizzante e forma espressiva da condividere oltre ogni confine.

Il filo conduttore della danza prosegue anche nei servizi fashion, con protagonisti come Simone Repele e Sasha Riva, Martina Arduino, Máté Feith, i Twins Giordano ed Edward e Mattias Giordano, fino a Nicola del Freo: percorsi differenti che raccontano dedizione, identità e tensione evolutiva.





Nelle pagine Choices, l’eleganza maschile contemporanea viene riletta attraverso materiali pregiati, costruzioni leggere e un equilibrio tra savoir-faire e innovazione. La sezione Beauty esplora nuove espressioni olfattive, tra fragranze legnose, identità italiane e momenti di benessere, mentre Watches propone un viaggio tra cronografi e modelli iconici, mettendo in luce il dialogo tra evoluzione tecnica e memoria estetica.

Ampio spazio anche alle sezioni tematiche: Wheels racconta l’evoluzione della mobilità tra icone senza tempo e nuove progettualità; Voices approfondisce il rapporto tra design, natura e cultura del presente; Biz indaga la moda come laboratorio culturale oltre la dimensione economica.

Non mancano gli appuntamenti fissi: la rubrica firmata da Saturnino, la playlist curata da Nicola Guiducci. In Noci – Uno sguardo sull’abitare, Riccardo Pedicone dialoga con il musicista Gabriele Rigo, proseguendo il suo percorso di indagine su relazioni e spazi attraverso incontri e conversazioni.

Questo e tanto altro vi aspetta sul nuovo numero di ICON.

Stay tuned…STAY ICON!