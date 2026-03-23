Irving Penn a Roma: la mostra da vedere ora (e perché è ancora così attuale)

A Roma c’è una mostra che vale davvero il tempo di una visita. Irving Penn. Photographs 1939–2007, al Centro della Fotografia, riunisce 109 immagini di uno dei fotografi più influenti del Novecento e si impone come una delle esposizioni più rilevanti da vedere in città in questo momento. Non è solo una retrospettiva: è un’immersione in un metodo visivo che ha ridefinito il modo di guardare la moda, il corpo e gli oggetti. Vale la visita soprattutto per la varietà del percorso – dai ritratti iconici ai lavori più sperimentali – e per la qualità delle stampe, tra le più raffinate mai esposte a Roma negli ultimi anni.





Prima della velocità, il metodo

Irving Penn non ha mai considerato la fotografia un gesto spontaneo. Era, piuttosto, una forma di disciplina. “Lavorare sulla fotografia significa lavorare su sé stessi”, diceva, sintetizzando un approccio basato su controllo, precisione e consapevolezza.

La mostra di Irving Penn a Roma è costruita come un percorso in sei sezioni, e questo metodo è evidente fin dai primi lavori: ritratti costruiti, spazi ridotti all’essenziale, fondali neutri che eliminano ogni distrazione. L’obiettivo non è raccontare una storia, ma concentrare lo sguardo. “Quello che cerco davvero di fare è fotografare le persone in uno stato di quiete”: non una posa, ma una condizione.

È qui che il ritratto cambia natura. Penn comprime il soggetto, lo sottrae al contesto, lo porta in una dimensione in cui resta solo la presenza. Guardare queste immagini oggi significa confrontarsi con un’idea opposta alla fotografia veloce: meno spontaneità, più intenzione.





Moda, corpo, materia

Il lavoro di Penn per Vogue segna un passaggio decisivo nella fotografia di moda. Niente scenografie ridondanti, niente narrazione forzata: gli abiti vengono ridotti a linea, struttura, proporzione. È una rivoluzione silenziosa che trasforma la moda in linguaggio visivo.

Lo stesso approccio attraversa i nudi e le nature morte presenti in mostra. I corpi diventano forme, superfici, volumi; gli oggetti – anche i più banali – acquisiscono una nuova intensità. Penn non distingue tra soggetti “alti” e “bassi”: ciò che conta è lo sguardo. “Posso diventare ossessionato da qualsiasi cosa, se la guardo abbastanza a lungo”, affermava.

Ed è proprio questa ossessione a rendere ogni immagine necessaria, capace di superare il tempo e il contesto in cui è stata realizzata.





L’immagine come costruzione

Quello che distingue davvero Irving Penn è il rapporto con il processo. Non si limita a scattare: costruisce, interviene, stampa. “Una bella stampa è un oggetto in sé”, sosteneva, rivendicando il valore materiale della fotografia.

Le opere in mostra lo dimostrano chiaramente: ogni immagine è pensata anche come oggetto fisico, con una profondità e una qualità che derivano da tecniche raffinate come la stampa al platino-palladio.

In un presente dominato dalla quantità e dalla velocità, il lavoro di Penn funzionare ancora perché impone un’altra logica: rallentare, osservare, costruire, e soprattutto, distinguere tra immagini che scorri e immagini che ti restano addosso.