Andare al cinema a scatola chiusa è la nostra nuova ossessione?

Un nuovo fenomeno culturale sta conquistando le sale italiane: i mystery cinema, o “cinema a scatola chiusa“. Il concetto è esattamente quello che immagini, si varca la soglia della sala senza avere la minima idea di cosa apparirà sullo schermo. Nessun trailer, nessuna sinossi, nessun titolo rivelato prima che le luci si spengano. Può essere un film d’autore, un horror sconosciuto, una commedia anni Ottanta riscoperta o addirittura una prima visione a sorpresa. A prima vista, l’idea può sembrare un azzardo. E invece si sta rivelando un format tanto semplice quanto geniale, perché va a colpire un disagio sottile ma diffusissimo: la paralisi da scelta. È una risposta inaspettata a un disagio con cui facciamo i conti tutti i giorni.

Il mystery cinema: il brivido di non sapere (e di non litigare)

Non giriamoci intorno, non è affatto raro passare più tempo a scegliere il film che a guardarlo. E questa è solo la prima, umiliante verità. La seconda è che spesso, dopo mezz’ora di messaggi incrociati, votazioni e veti incrociati, finiamo per vedere qualcosa che non voleva nessuno. Un film di compromesso. Una via di mezzo insipida tra il cinepanettone e il documentario sui ricci. Lo guardiamo distrattamente, controlliamo l’orologio, usciamo e diciamo “boh, non era male” con la stessa convinzione con cui si commenta un mobile IKEA montato storto.

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La terza verità, la più dolorosa, è che abbiamo trasformato l’andare al cinema in una riunione condominiale. Con ordine del giorno, mozioni di minoranza e qualcuno che si astiene per protesta. E se invece smettessimo del tutto di scegliere? Il Mystery Cinema è la risposta brutale a questa paralisi. Compri il biglietto, ti siedi, spengono le luci. Titolo? Segreto. Trama? Mistero. Cast? Nemmeno l’ombra. L’unica certezza è che per due ore nessuno potrà dire “non mi va”, “l’ho già visto”, “mettiamoci d’accordo”.

Sembra una follia in un’epoca in cui apriamo i leak dei film ancora prima di aver deciso se uscire di casa. Eppure sta funzionando. Da Londra a Lecce, da Milano a Putignano, centinaia di persone pagano volentieri per non sapere. Il fenomeno non è una moda da cinefili snob. E forse, la più onesta delle esperienze cinematografiche rimaste.

L’effetto “regalo sotto l’albero”

Proviamo a metterla in termini psicologici, ma senza il camice bianco. Quando scegliamo un film da soli, entriamo in sala con una lista di aspettative: vogliamo essere stupiti, ma nel modo che abbiamo già immaginato. Vogliamo che il finale sia all’altezza della nostra teoria. In pratica, ci roviniamo da soli metà del piacere.

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Il mystery cinema invece ripristina un meccanismo arcaico: la sorpresa pura. Quella che non hai tempo di elaborare, che non puoi googlare mentre aspetti gli snack. È come tornare bambini e ricevere un regalo avvolto da qualcuno che non sai se ti vuole bene o male. Il brivido sta proprio lì: non sai se sarà un capolavoro o una schifezza. Ed è bellissimo. Perché anche la delusione, in questo contesto, diventa parte del gioco. Uscire dalla sala e dire “ma che filmaccio?” con sconosciuti che hanno condiviso il tuo stesso trauma è un atto sociale che il cinema tradizionale ha dimenticato. Nessuna recensione preventiva ti ha rubato la reazione autentica.

Sì, succede anche in Italia

Il fenomeno è partito da Londra con Secret Cinema (2007) e in Itali sta vivendo adesso la sua ascesa. Da Milano a Bologna passando (ovviamente) per Roma, questo tipo di attività sta proliferando con sempre maggior consenso da parte del pubblico. Lo dico senza retorica: il multisala con 12 film in contemporanea è un supermarket. Entri, scegli tra pollo arrosto o sushi preconfezionato, esci. Il mystery cinema è l’opposto: è il ristorante dove lo chef decide per te. Può andarti male, ma se va bene non lo dimentichi più.

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Per i gestori delle sale è un’arma letale contro l’abbandono delle poltrone. Perché se non sai cosa danno, non puoi decidere di restare a casa a guardare Netflix. Il mystery uccide lo streaming sul nascere: l’algoritmo non può consigliarti una sorpresa che ancora non esiste. E c’è un’altra verità scomoda: ci piace essere guidati. Siamo stanchi di scegliere. Scegliamo il ristorante, il viaggio, il taglio di capelli, la serie da vedere prima di addormentarci. Il mystery cinema ci regala una serata senza il peso della decisione.