Oscar 2026, tutti i vincitori: trionfa Una battaglia dopo l’altra

Il vincitore degli Oscar 2026 è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Nel duello con I peccatori, il frontrunner forte di 16 nomination, ne esce trionfante, portando a casa sei statuette.

La tragicommedia stramba – e fiacca – con Leonardo DiCaprio rivoluzionario fallito e ipocondriaco è il miglior film della 98^ edizione degli Academy Awards. Conquista anche altri Oscar di peso: miglior regia, sceneggiatura non originale e attore non protagonista a Sean Penn, oltre a montaggio e casting, nuova categoria aggiunta quest’anno.

Per l’horror tra musica blues e anti-razzismo I peccatori “solo” quattro statuette, secondo sul podio dei vincitori degli Oscar 2026.

Getty Images Jessie Buckley e Michael B. Jordan, i vincitori dell’Oscar come migliori attori protagonisti

L’orgoglio di Michael B. Jordan, il riso di Jessie Buckley

È il suo protagonista Michael B. Jordan, e non Leo, il miglior attore: «Dio è buono», ha esordito il trentanovenne afroamericano. «Io sono qui davanti a voi per le altre persone che mi hanno preceduto, Sidney Poitier, Halle Berry, Jamie Foxx, Will Smith. So che avete scommesso su di me, per questo ho continuato a provare. Grazie alle persone che hanno contribuito al mio successo».

PerI peccatori anche Oscar alla miglior sceneggiatura originale al regista Ryan Coogler, alla colonna sonora a Ludwig Goransson, al suo terzo Oscar, e alla fotografia a Autumn Durald Arkapaw, prima donna a vincere in questa categoria.

Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, è scoppiata in una risata incontrollata Jessie Buckley, con l’Oscar in mano come migliore attrice protagonista per la struggente interpretazione di madre amorevole e dolente in Hamnet – Nel nome del figlio. La statuetta più meritata. «È una cosa pazzesca grazie alla grandissima donna con cui ho lavorato (Chloé Zhao, ndr)», ha detto, emozionatissima. «Grazie ad avermi insegnato a sognare e a non farmi abbattere dalle sconfitte. Mia figlia ha 8 mesi: ti adoro, non vedo l’ora di sapere come sarà vivere accanto a te. Questo film è stato un viaggio per capire cos’è l’amore di una madre. Dedico l’Oscar allo splendido caos che è il cuore di una madre».

Getty Images Joachim Trier con il cast di “Sentimental value”

Terzo Oscar per Sean Penn grande solito assente

Tra messaggi contro la guerra e contro l’Ice, la polizia statunitense contro l’immigrazione, è stata una cerimonia di premiazione abbastanza snella e misurata, condotta per la seconda volta consecutiva da Conan O’Brian. Non poteva essere altrimenti vista la cappa nerissima che avvolge il mondo e la mano truce che ha l’America in tutto ciò.

Una battaglia dopo l’altra è un po’ lo specchio dell’America di oggi, tra ideali falliti e l’incapacità di cambiare davvero (positivamente) il mondo. Ed è anche lo specchio di un’edizione degli Oscar abbastanza incolore, con film poco significativi portati agli allori.

Forse ha ragione Paul Thomas Anderson, che aveva alle spalle ben 11 nomination ma che solo oggi alza l’Oscar: «Nel 1975 i film candidati erano Lo squalo, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Qualcuno volò sul nido del cuculo… Che candidature! E ora io. Andiamo a prenderci un Martini perché è veramente incredibile». Una statuetta che sa di premio alla carriera.

Sean Penn, consueto grande assente, raggiunge Jack Nicholson, Walter Brennan e Daniel Day-Lewis come gli attori con più Oscar di sempre, con tre statuette a testa. «Non poteva o non voleva venire», ha detto Kieran Culkin accettando l’Oscar a suo nome.

Getty Images Ryan Coogler con l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale

Barbra Streisand e il ricordo di Robert Redford

Tra i vincitori degli Oscar 2026, dopo Una battaglia dopo l’altra con sei statuette e I peccatori con quattro, a ruota c’è Frankenstein di Guillermo del Toro, che si aggiudica tre premi tecnici.

Amy Madigan è la migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in Weapons.

Fa festa Joachim Trier: è Sentimental value il miglior film internazionale (e purtroppo non il potente spagnolo Sirāt). Dal regista norvegese un discorso di ringraziamento alquanto sibillino, che ha citato la responsabilità degli adulti verso le nuove generazioni, chiudendo con: «Non votiamo politici che non prendono questa responsabilità sul serio».

Il miglior film d’animazione è KPop Demon Hunters. Il brano che attraversa il cartoon, Golden, è diventato la prima canzone K-pop a vincere un Oscar. Incredula ed emozionatissima la cantante sudcoreana Ejae, in lacrime: «Questo premio non è assegnato al successo ma alla resilienza».

La sua esibizione, prima di ricevere la statuetta, è stato uno dei pochi momenti di spettacolo e di vitalità durante la cerimonia. L’altro, toccante, è stato affidato a Barbra Streisand, che ha cantato The way we were e ha ricordato l’amico «cowboy intellettuale» Robert Redford.

L’iconico attore ha avuto una rievocazione speciale nel consueto momento In memoriam, dedicato agli artisti che ci hanno lasciato. Tra questi anche gli italiani Claudia Cardinale, Giorgio Armani e Gianni Quaranta. E poi Rob Reiner e sua moglie Michele Singer Reiner, Diane Keaton, Val Kilmer, Robert Duvall, Béla Tarr, Terence Stamp…

Tutti vincitori degli Oscar 2026

Oscar al miglior film

Bugonia di Yorgos Lanthimos

F1 di Joseph Kosinski

Frankenstein di Guillermo del Toro

Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao

Marty Supreme di Josh Safdie

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho

Sentimental value di Joachim Trier

I peccatori di Ryan Coogler

Train dreams di Clint Bentley

Oscar alla migliore regia

Chloé Zhao per Hamnet – Nel nome del figlio

Josh Safdie per Marty Supreme

Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Joachim Trier per Sentimental value

Ryan Coogler per I peccatori

Oscar al miglior attore protagonista

Timothée Chalamet in Marty Supreme

Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke in Blue Moon

Michael B. Jordan in I peccatori

Wagner Moura in L’agente segreto

Oscar alla migliore attrice protagonista

Jessie Buckley in Hamnet – Nel nome del figlio

Rose Byrne in Se solo potessi ti prenderei a calci

Kate Hudson in Song Sung Blue

Renate Reinsve in Sentimental Value

Emma Stone in Bugonia

Getty Images Amy Madigan migliore attrice non protagonista

Oscar al miglior attore non protagonista

Benicio Del Toro in Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi in Frankenstein

Delroy Lindo ne I peccatori

Sean Penn in Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgard in Sentimental value

Oscar alla migliore attrice non protagonista

Elle Fanning in Sentimental value

Inga Ibsdotter Lilleaas in Sentimental value

Amy Madigan in Weapons

Wunmi Mosaku ne I peccatori

Teyana Taylor in Una battaglia dopo l’altra

Oscar al miglior film d’animazione

Arco di Ugo Bienvenu

Elio di Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina

KPop Demon Hunters di Maggie Kang e Chris Appelhans

La piccola Amélie di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han

Zootropolis 2 di Byron Howard e Jared Bush

Oscar al miglior film internazionale

L’agente segreto (Brasile)

Un semplice incidente (Francia)

Sentimental Value (Norvegia)

Sirāt (Spagna)

La voce di Hind Rajab (Tunisia)

Oscar alla migliore sceneggiatura originale

Blue moon, Robert Kaplow

Un semplice incidente, Jafar Panahi e collaboratori

Marty Supreme, Ronald Bronstein e Josh Safdie

Sentimental value, Joachim Trier ed Eskil Vogt

I peccatori, Ryan Coogler

Oscar alla migliore sceneggiatura non originale

Bugonia, Will Tracy

Frankenstein, Guillermo del Toro

Hamnet – Nel nome del figlio, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell

Una battaglia dopo l’altra, Paul Thomas Anderson

Train dreams, Clint Bentley & Greg Kwedar

Oscar alla migliore fotografia

Frankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

Una battaglia dopo l’altra – Michael Bauman

I peccatori – Autumn Durald Arkapaw

Train dreams – Adolpho Veloso

Oscar ai migliori costumi

Avatar – Fuoco e cenere – Deborah L. Scott

Frankenstein – Kate Hawley

Hamnet – Nel nome del figlio – Malgosia Turzanska

Marty Supreme – Miyako Bellizzi

I peccatori – Ruth E. Carter

Oscar alla migliore colonna sonora

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter

Una battaglia dopo l’altra – Jonny Greenwood

I peccatori – Ludwig Goransson

Oscar alla migliore canzone originale

Dear me dal film Diane Warren: Relentless – Diane Warren

Golden dal film KPop Demon Hunters – EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park

I lied to you dal film I peccatori – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

Sweet dreams of joy dal film Viva Verdi! – Nicholas Pike

Train dreams dal film Train dreams – Nick Cave, Bryce Dessner

Getty Images Il compositore Ludwig Goransson

Oscar al miglior casting

Hamnet – Nel nome del figlio – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

Una battaglia dopo l’altra – Cassandra Kulukundis

L’agente segreto – Gabriel Domingues

I peccatori – Francine Maisler

Oscar al miglior documentario

The Alabama Solution di Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman

Come See Me in the Good Light di Ryan White

Cutting Through Rocks di Mohammadreza Eyni e Sara Khaki

Mr. Nobody against Putin di David Borenstein e Pavel Talankin

The Perfect Neighbor di Geeta Gandbhir

Oscar al miglior montaggio

F1 – Stephen Mirrione

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

Una battaglia dopo l’altra – Andy Jurgensen

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

I peccatori – Michael P. Shawver

Oscar alla migliore scenografia

Frankenstein – Tamara Deverell, Shane Vieau

Hamnet – Nel nome del figlio – Fiona Crombie, Alice Felton

Marty Supreme – Jack Fisk, Adam Willis

Una battaglia dopo l’altra – Florencia Martin, Anthony Carlino

I peccatori – Hannah Beachler, Monique Champagne

Oscar al miglior trucco e acconciatura

Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey

Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu

I peccatori – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry

The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein

The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg

Oscar ai migliori effetti visivi

Avatar: Fuoco e cenere – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett

F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson

Jurassic World – La rinascita – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould

The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin

I peccatori – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean

Oscar al miglior sonoro

F1 – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern

Una battaglia dopo l’altra – José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

I peccatori – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker

Sirāt – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas

Oscar al miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms di Joshua Seftel

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud di Craig Renaud

Children No More: Were and are Gone di Hilla Medalia

The devil is busy di Christalyn Hampton e Geeta Gandbhir

Perfectly a Strangeness di Alison McAlpine

Oscar al miglior cortometraggio (ex aequo)

Butcher’s Stain di Meyer Levinson-Blount

A Friend of Dorothy di Lee Knight

Jane Austen’s Period Drama di Julia Aks e Steve Pinder

The Singers di Sam A. Davis

Two People Exchanging Saliva di Natalie Musteata e Alexandre Singh

Oscar al miglior cortometraggio d’animazione

Butterfly di Florence Miailhe

Forevergreen di Nathan Engelhardt e Jeremy Spears.

The Girl Who Cried Pearls di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski

Retirement Plan di John Kelly

The Three Sisters di Konstantin Bronzit