Roma, tre nuove destinazioni per lo shopping uomo: Celine, Aquascutum Active Stone Island

Roma consolida il proprio ruolo come destinazione per lo shopping maschile, tra boutique rinnovate, nuovi spazi monomarca e brand che interpretano il guardaroba contemporaneo secondo linguaggi differenti. Celine, Aquascutum Active e Stone Island rappresentano tre declinazioni di questa evoluzione: il lusso essenziale della maison francese, la tradizione britannica riletta in chiave sportiva e la sperimentazione tecnica che ha reso riconoscibile il marchio italiano.

Celine Roma: la boutique rinnovata di via Condotti

Celine rinnova e amplia la propria boutique romana, portando la superficie di vendita da 118 a 248 metri quadrati. Il progetto ridisegna gli ambienti e il percorso interno, con spazi distinti per le collezioni uomo e donna. L’architettura alterna tonalità calde, legno, travertino, marmo Calcata Oyster e dettagli dorati. La scala esistente è valorizzata da un disegno grafico che ne sottolinea la verticalità e il rapporto con la luce. Al piano inferiore, dedicato all’uomo, marmi più scuri e pavimentazione in Basaltina a spina di pesce definiscono un’atmosfera più decisa.

Una lounge e due camerini completano l’area, mentre l’ampliamento introduce una nuova sezione femminile con prêt-à-porter e uno spazio dedicato alle calzature. In boutique è disponibile la collezione Winter 2026, che riflette la visione del direttore creativo Michael Rider. La sua proposta combina riferimenti classici e contemporanei, rigore e imperfezione, costruendo un guardaroba personale attraverso sovrapposizioni, dettagli inattesi e accostamenti non convenzionali.

Stone Island Roma: il nuovo flagship di via del Babuino

Stone Island inaugura il nuovo flagship store in via del Babuino 132, all’interno di uno storico palazzo romano. Distribuito su 200 metri quadrati tra piano terra e primo piano, lo spazio sviluppa il concept retail ideato in collaborazione con Samir Bantal di OMA/AMO, traducendo la ricerca sui materiali del brand in un ambiente che affianca esposizione e incontro con la community.

Il progetto conserva le vetrate ad arco originali della facciata, mentre all’interno il fulcro è l’Hyperobject, un volume scultoreo in sughero che integra la scala originale in cemento e collega i diversi ambienti. Il dialogo tra materiali naturali e industriali prosegue attraverso il gesso scanalato, il metallo traforato, il legno di pino e le pareti in terra compressa. A completare lo spazio, una serie di interventi firmati da creativi internazionali, tra cui Elvis Wesley, Tim Hooijmans e Tim Teven.

Per celebrare l’apertura, il brand presenta anche un’edizione limitata del parka HAND PAINTED DAVID LIGHT-TC, realizzato in esclusiva per il negozio romano. Nella tonalità verde oceano, il capo abbina la tintura in capo a un motivo camouflage dipinto a mano. Le coordinate dello store ricamate sul retro e l’etichetta interna con la scritta «ROMA» ne identificano il legame con la nuova boutique.

Aquascutum Active: il primo flagship a Roma

Aquascutum Active sceglie il quartiere Prati per il suo primo flagship store nella Capitale, al civico 54/56 di via Cola di Rienzo, uno degli indirizzi di riferimento per lo shopping romano. Distribuito su due livelli, il nuovo spazio interpreta l’heritage britannico del marchio attraverso un progetto che combina tradizione, modernità e funzionalità.

Gli interni giocano sul contrasto tra legno naturale e acciaio satinato: il calore delle finiture effetto legno incontra le superfici metalliche, mentre espositori modulari e illuminazione LED integrata valorizzano la collezione. Il Club Check, motivo iconico di Aquascutum, diventa parte integrante del progetto attraverso i rivestimenti delle sedute della linea Mecano in acciaio satinato, declinati nelle tonalità Vicuna, Navy ed Ecru. Il pattern crea un collegamento tra la tradizione del brand e il design contemporaneo, accompagnando il percorso tra gli ambienti interni, il piano seminterrato e la facciata.

La linea Active rilegge il patrimonio del marchio attraverso un guardaroba pensato per la vita urbana, in cui materiali tecnici, impermeabilità, traspirabilità e comfort si affiancano alla cura sartoriale. Il risultato è una proposta che unisce funzionalità e ricerca estetica, mantenendo nel Club Check uno dei segni distintivi dell’identità Aquascutum.