Presentata la Maserati Levante Trofeo Fuoriserie Edition per Alajmo

L'oro del Sole e il nero della terra. Ma anche l'oro dello zafferano e il nero della liquirizia. Massimiliano Alajmo, il più giovane chef al mondo a ricevere 3 stelle Michelin (era il 2003 e lui aveva 28 anni) ha spiegato così, durante la presentazione in anteprima mondiale della collaborazione con Maserati, i colori scelti per la Levante Trofeo Fuoriserie Edition per Alajmo.

Due anime presenti sempre in noi, una più luminosa e visibile, e un'altra più interiore, riservata e spirituale, che si riflettono nel nero degli esterni e l’oro degli interni della vettura, realizzata grazie al proramma di customizzazione Maserati Fuoriserie

E l'oro dello zafferano e il nero della liquirizia sono proprio i due ingredienti che distinguono la cucina dello chef: il suo piatto più famoso e iconico è proprio il risotto allo zafferano con polvere di liquirizia. Per questo lo chef ha deciso di tingere la speciale Levante Trofeo Fuoriserie con questi toni (gli stessi del logo del gruppo Alajmo, che conta 14 punti ristorativi nel mondo).

I sedili sono stati immaginati da Massimiliano Alajmo, insieme all'ufficio stile Maserati, in pelle color simil-oro, a catalogo noto come Pale Terracotta, e con cuciture in grigio medio, poggiatesta con il Tridente e scritta Trofeo ricamato in tono con le cuciture. Gli esterni sono in Nero Luce con dreamline in Mistic Gold, e i cerchi sono Orione da 22 pollici con pinze freno nera.

Quella con lo chef Alajmo è la quarta collaborazione all'interno di Maserati Fuoriserie, il programma di personalizzazione e csutomizzazione della casa automobolistica del Tridente che propone due diverse possibilità. I clienti possono infatti decidere se creare la propria vettura one-off, partendo da 'zero', oppure se appoggiarsi a un menù di ingredienti dal quale attingere i propri elementi preferiti e da combinare secondo i propri gusti. I clienti Maserati possono scegliere tra 23 colori per gli esterni, 10 livree, 5 dreamlines, 5 colorazioni per le pinze dei freni, 5 finishing di cerchi, 5 colori di cuciture, 3 colori di pelle, con sedile monocolore o bi-color.

1 / 5 Massimiliano Alajmo è lo chef che Maserati ha chiamato per la realizzazione della nuova Levante Trofeo Fuoriserie 2 / 5 Oro e nero sono i colori scelti dallo chef per la sua personalizzazione 3 / 5 La vettura sfoggia sedili in pelle color simil-oro 4 / 5 La "firma" dello chef nella vettura da lui customizzata 5 / 5 La vettura è stata presentata a Padova il 20 ottobre

Maserati Fuoriserie rappresenta la possibilità di esprimere noi stessi, la nostra personalità, senza limiti, attingendo a ciò che ci circonda, alla ricerca costante del bello, su misura e che ci faccia sentire a nostro agio. E così anche l’auto, grazie a questa possibilità di Maserati, diventa un’estensione della nostra identità.

La presentazione di Levante Trofeo Fuoriserie Edition per Alajmo si è svolta presso il ristorante 3 stelle Michelin, Le Calandre, a Ribaudo in provincia di Padova, con un menù studiato dallo chef per rappresentare questa collaborazione.

Un percorso, come tutti quelli di Massimiliano Alajmo, pensato per divertirsi a tavola, per 'giocare con il cibo', scoprendo sapori inaspettati, togliendo la tovaglia e invitando a mangiare alcuni piatti con le mani, con lo scopo finale di tornare alla vera essenza della cucina, ossia lo stare bene a tavola. Proprio come Maserati Fuoriserie riporta al piacere dello stare in auto, guidando su strade inedite e scoprendo il mondo.