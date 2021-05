Rolex e National Geographic, la Spedizione sul vulcano Tupungato

L’esplorazione e la storia di Rolex sono indissociabili. D'altra parte gli orologi Rolex hanno preso parte a numerose sfide tra le più significative del XX secolo, dalla scalata delle vette dell’Himalaya alle traversate delle distese ghiacciate dei due poli o alle discese negli abissi oceanici. Ognuna di queste esplorazioni ha permesso di testare e migliorare l’affidabilità e la robustezza degli orologi del brand, utilizzando il mondo come un laboratorio a cielo aperto.

La missione è quella di sostenere l’esplorazione per il bene della scoperta a uno per la salvaguardia del pianeta rafforzando il proprio impegno lanciando l’iniziativa Perpetual Planet nel 2019 a sostegno alle personalità e alle organizzazioni che ricorrono alla scienza per comprendere le sfide ambientali e concepire soluzioni in grado di riequilibrare i nostri ecosistemi.