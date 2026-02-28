Sanremo 2026: classifica della quarta serata dei duetti e le cover migliori

Questo Festival di Sanremo è tutto nel duetto iniziale di Elettra Lamborghini, con lei che si agita entusiasta invitando l’Ariston a muoversi al ritmo di Aserejé e il pubblico, monolitico, che resta inchiodato alle poltroncine. Però poi si alza tutto per Cristina D’Avena (perché Carlo Conti sollecita).

Il tormentone de Las Ketchup, il violoncello di Stjepan Hauser, la grazia del primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko: uno stuolo di artisti è approdato all’Ariston al servizio dei 30 big in gara. E anche la quarta serata di Sanremo 2026, la più attesa, dei duetti e delle cover, ha consegnato una sua classifica e un vincitore.

Getty Images Bianca Balti

Sanremo 2026, classifica della quarta serata

Stasera si sono esibiti tutti e 30 i big in gara, cantando una cover insieme a un artista ospite. Nessun super ospite, solo Bianca Balti come co-conduttrice super. Capelli corti, simbolo della chemioterapia alle spalle, e un sorriso dolcissimo.

Ma tantissimi sono stati i cantati, i ballerini e i musicisti ad alternarsi sul palco, in duetti ora strepitosi, ora da far scorrere con l’avanzamento rapido. Ecco perché quella delle cover è sempre la serata più attesa ed emozionante. E a vincere sono stati… Ditonellapiaga e TonyPitony! A pieno merito.

Hanno votato il pubblico da casa, la giuria della sala stampa tv e web, la giuria delle radio. Il risultato non influirà sulla classifica finale del festival.

Della classifica dei duetti e delle cover sono state svelate solo le prime 10 posizioni. Eccole.

1) Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

con – The lady is a tramp 2) Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

con e – Hit the road Jack 3) Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

con – Quello che le donne non dicono 4) Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

con – Occhi di gatto 5) Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band e Gianni Morandi – Vita

con e – Vita 6) Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

con – Cinque giorni 7) LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

con – Andamento lento 8) Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

con – La canzone dell’amore perduto 9) Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

con e – Su di noi 10) Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Getty Images Claudio Santamaria e Malika Ayane

Malika Ayane da urlo, la sorpresa Dargen D’Amico

Ed ecco le cover migliori (e non) di quella che finora è di certo la migliore serata del Festival. È spettato a Elettra Lamborghini aprire la quarta serata dei duetti e delle cover di Sanremo 2026. Ha chiamato a sé le tre sorelle Muñoz, ovvero il gruppo spagnolo Las Ketchup. La sincronia delle quattro lady non è stata impeccabile, ma il tormentone Aserejé non invecchia.

Mara Sattei trafigge, cantando le note bellissime de L’ultimo bacio di Carmen Consoli, ma decide di rovinare tutto inserendo il rap di Mecna: non ce lo meritavamo (e la cantantessa neanche).

Un po’ scomposta la versione Maschi di Levante e Gaia, che cercano il loro lato rock, trovando invece quello più arruffato.

Getty Images Cristina D’Avena e Bambole di pezza

Malika Ayane è da urlo in completo da uomo e tacchi a spillo. Quando tocca le note più alte di Mi sei scoppiato dentro il cuore, la commozione bussa. Con lei Claudio Santamaria, decisamente migliore come attore che come cantante.

Se l’Ariston non si scomoda per Elettra, lo fa invece per Cristina D’Avena: al microfono è lei la regina tra le Bambole di pezza. E non solo quando intona Occhi di gatto, ma anche sul ritmo dei Led Zeppelin.

Una delle sorprese più belle è il duetto di Dargen D’Amico con Pupo, sulla tromba di Fabrizio Bosso. Su di noi diventa un inno pacifista. “Su di noi”, canta Pupo. “Qui si parla solo di armi”, rappa Dargen. “Su di noi”, “e in strada solo soldati”. E sul finale cita anche Papa Francesco: “Non rassegniamoci alla guerra”.

Getty Images Gianni Morandi e Tredici Pietro

Commozione Morandi, ironia J-Ax

Tredici Pietro ha portato al 76° Festival della Canzone Italiana Vita, un brano di suo padre Gianni Morandi e Lucio Dalla, accompagnato da Galeffi, Fudasca & Band. Durante l’esibizione, all’improvviso, è apparso lui, Gianni! Ed è cambiata radicalmente la percezione della cover, fino ad allora più esagitata che calda: in un lampo è diventata coinvolgente. Meraviglioso Gianni, interprete d’eccezione, a cui all’inizio cede un po’ la voce per la commozione. Lo conferma a fine duetto: «Mi commuove cantare insieme a lui… Ero tesissimo».

Maria Antonietta – con la sua voce fanciullesca – & Colombre trovano la loro dimensione cosmica ne Il mondo, duettando con Brunori Sas.

Getty Images LDA, Tullio De Picopo e Aka 7even

Ed eccoli, LDA & Aka7even, che portano sul palco di Sanremo 2026 Andamento lento e il sorriso energico di Tullio De Piscopo, 80 anni appena. Non poteva che entrare con una rullata di bacchette alla batteria, travolgente, e poi a travolgere ci hanno pensato i due ragazzini in montatura nera, belli da vedere e da ascoltare.

Allegria e ironia di una Milano d’altri tempi con J-Ax e il suo pezzo “impegnato” E la vita, la vita. È stata apoteosi. Con una schiera di amabili burloni, sotto il nome di Ligera County Fam.: Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. “C’è chi non prende i voti ma non molla mai la sedia, tutti laureati tra la strada e Wikipedia”, stornella J-Ax.

E che duetto, quello giocoso di Ditonellapiaga e TonyPitony, artista mascherato da Elvis Presley! La loro interpretazione di The lady is a tramp di Lady Gaga non è affatto un gioco. Da applausi. Sicuramente tra le cover migliori.

Getty Images Mario Biondi, Sayf e Alex Britti

Strepitoso Sayf, Fedez & Masini con sermone

Raffinato e intenso il trio con Serena Brancale, il cantante jazz statunitense Gregory Porter da due Grammy Awards e Delia al pianoforte, in una variopinta Besame mucho.

Mario Biondi canta Hit the Road Jack di Ray Charles, come solo lui sa fare, e avvolge tutto. Al suo fianco Alex Britti stile Blues Brothers. E Sayf, in mezzo a loro, così mingherlino? Tira fuori una voce dalla forza inaspettata. E poi un carisma da autentico performer, con uno show alla tromba strepitoso. A Sanremo 2026 il ventiseienne genovese non smette di stupire: dopo la top five in classifica centrata ieri, eccelle anche nella quarta serata dei duetti.

Getty Images Marco Masini, Stjepan Hauser e Fedez

Al primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko, che ha danzato per Patty Pravo, Fedez & Masini replicano con il violoncello di Stjepan Hauser, scomodando il brano Meravigliosa creatura. E come ieri con Male necessario, il duo alterna passaggi emozionanti ad altri stridenti sulle note più alte. Il violoncello di Hauser invece non stride mai. “Osiamo, perché vivere non è restare al sicuro, è scegliere”: è la prece finale affidata alla doppiatrice Domitilla D’Amico.

La voce di Sal Da Vinci accanto a quella di Michele Zarrillo in Cinque giorni? Affinità cercasi. Dietro le quinte Ditonellapiaga canticchiava Che fastidio!?

Chiello è alla prova difficile del brano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, accompagnato dal pianoforte di Saverio Cigarini. E se la cava alla grande. Non c’è Morgan. E non è mancato.