Serie TV aprile 2026: ritorni attesissimi, ultimi atti e novità da vedere

Eccola finalmente Euphoria 3, con Zendaya sempre più diva che torna con la sua Rue, tra redenzione e fantasmi del male. E poi, sembra impossibile, anche The boys è alla sua ultima stagione. Ma in arrivo anche novità intriganti, da La casa degli spiriti, dal romanzo capolavoro di Isabel Allende, a The Testaments, un nuovo adattamento dell’universo distopico di Margaret Atwood. Tra le serie tv in uscita ad aprile 2026 su Netflix, Prime Video, Disney+ e le principali reti e piattaforme, ecco quelle più attese.

Star Wars: Maul – Shadow Lord

Un villain iconico e losche trame in Star Wars: Maul – Shadow Lord, la serie tv animata di Lucasfilm Animation creata da Dave Filoni e basata su Star Wars e sui personaggi creati da George Lucas.

Ambientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars, l’avventura mostra Maul che architetta per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell’Impero. Lì incrocia il cammino di un giovane Padawan Jedi disilluso, che potrebbe diventare l’apprendista che sta cercando a sostegno della sua implacabile ricerca di vendetta.

Nella versione originale, il cast vocale è composto da Sam Witwer nel ruolo di Maul, Gideon Adlon in quello di Devon Izara, Wagner Moura nei panni di Brander Lawson.

Dal 6 aprile 2026 in streaming su Disney+ con 2 episodi disponibili ogni settimana. Gli ultimi 2 episodi debutteranno il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day.

The Testaments

Prima era stato Il racconto dell’ancella, ovvero The Handmaid’s Tale, serie tv distopica di successo. Ora dallo stesso showrunner Bruce Miller, e sempre da un romanzo di Margaret Atwood, arriva l’evoluzione di quell’universo inquietante con The Testaments.

Drammatica storia di formazione ambientata a Gilead, la serie segue le vicende delle giovani adolescenti Agnes (Chase Infiniti), obbediente e devota, e Daisy (Lucy Halliday), una nuova arrivata, convertita, proveniente da oltre i confini di Gilead. Mentre si muovono tra le sale dorate della scuola preparatoria d’élite per future mogli di Zia Lydia (Ann Dowd), un luogo in cui l’obbedienza viene instillata brutalmente e sempre con motivazioni religiose, il legame che le unisce diventa il catalizzatore che stravolgerà il loro passato, il loro presente e il loro futuro.

Tra gli executive producer ci sono la star di The Handmaid’s Tale, Elisabeth Moss, e anche Mike Barker, che dirigerà i primi tre episodi.

Dall’8 aprile 2026 su Disney+ con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi ogni settimana.

Credits: Disney Lucy Halliday e Chase Infiniti in “The Testaments”

The Boys 5

È tra le serie tv più attese di aprile 2026: la quinta e ultima attesissima stagione di The Boys, show folle e amatissimo dove i supereroi sono corrotti ed edonisti. Pluripremiata agli Emmy Awards, è ispirata al fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

È Patriota (Antony Starr) a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie (Jack Quaid), Latte Materno (Laz Alonso) e Frenchie (Tomer Kapon) sono imprigionati in un “campo di libertà”. Annie (Erin Moriarty) lotta per organizzare la resistenza contro la schiacciante forza dei Super. Kimiko (Karen Fukuhara) non si trova da nessuna parte. Ma quando Butcher (Karl Urban) riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Super dalla faccia della terra, scatenerà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano.

Il momento dei saluti finali è arrivato.

Dall’8 aprile 2026 su Prime Video con due episodi, seguiti da una nuova puntata ogni settimana, fino al gran finale del 20 maggio.

Euphoria 3

Finalmente eccola: a quattro anni dalla seconda stagione, torna con 8 nuovi episodi Euphoria, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con Zendaya. Vero e proprio fenomeno della cultura pop, la serie tv ha già ottenuto ben 25 nomination agli Emmy, vincendone nove.

In un salto temporale in avanti, il gruppo di amici d’infanzia si confronterà con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

Accanto a Zendaya vedremo Hunter Schafer, il compianto Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Tra le nuove guest star della terza stagione Sharon Stone, Danielle Deadwyle e la popstar spagnola Rosalía.

Dal 13 aprile 2026 su Sky Atlantic e in streaming su Now un episodio alla settimana, tutti i lunedì.

Margo ha problemi di soldi

Prodotta da A24 e da David E. Kelley, Margo ha problemi di soldi è una nuova serie Apple Original, basata sull’omonimo romanzo di Rufi Thorpe. Con Elle Fanning e niente meno che Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman, nel ruolo di protagoniste e produttrici esecutive. Nel cast anche Nick Offerman e da Thaddea Graham.

La serie tv è un dramma familiare audace che segue Margo (Fanning), aspirante scrittrice che ha recentemente abbandonato l’università, figlia di un’ex cameriera di Hooter’s (Pfeiffer) e di un ex wrestler professionista (Offerman). È costretta a cavarsela con un neonato, una montagna di bollette da pagare e sempre meno possibilità di farcela.

Dal 15 aprile 2026 su Apple TV con tre episodi degli 8 totali, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 20 maggio.

Credits: Apple Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning in “Margo ha problemi di soldi”

Beef – Lo scontro 2

Ancora alta tensione psicologica e contrasti. È alla seconda stagione Beef – Lo scontro, serie tv antologica di Lee Sung Jin vincitrice di otto Emmy, che sfoggia un cast tutto nuovo.

Oscar Isaac e Carey Mulligan interpretano una giovane coppia che assiste a un’allarmante lite tra il loro capo e la moglie. L’episodio innesca una catena di favori e ricatti nel mondo elitario di un country club e della miliardaria coreana che ne è proprietaria. 10 gli episodi.

Nel cast anche Cailee Spaeny e Charles Melton.

Dal 16 aprile 2026 in streaming su Netflix.

Criminal Record 2

Peter Capaldi, l’ex Dottore della serie fantascientifica Doctor Who, torna nei panni dell’ispettore capo Daniel Hegarty in Criminal Record. Accanto a lui ancora Cush Jumbo, nelle vesti del sergente June Lenker.

Nella seconda stagione della dramedy ambientata nel cuore della Londra contemporanea, composta da otto episodi, vedremo i rivali Hegarty e Lenker costretti a stringere una difficile alleanza quando un giovane viene pugnalato a morte durante un comizio politico. Ma quella che inizia come una caccia all’assassino si trasforma in un’operazione sotto copertura per sventare un complotto terroristico di estrema destra nel cuore di Londra.

Tornano nel cast anche Shaun Dooley, Stephen Campbell Moore e Charlie Creed-Miles. Tra le new entry Dustin Demri-Burns, Luca Pasqualino, Luther Ford, Lyndsey Marhsall e Peter Sullivan.

Dal 22 aprile 2026 su Apple TV con il primo episodio, seguito da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 10 giugno.

Credits: Apple Peter Capaldi in “Criminal Record 2”

Running Point 2

È alla seconda stagione – composta da 10 episosi – la commedia ambientata nel mondo del basket, con Kate Hudson che interpreta Isla Gordon, presidente della squadra di basket di famiglia. Non è più la nuova figura catapultata a sorpresa alla guida dei Los Angeles Waves, dopo lo scandalo che ha coinvolto il fratello Cam (Justin Theroux). Nella sua parabola di empowerment femminile, è determinata a dimostrare di non essere soltanto una sostituta temporanea. Quello che non sa è che Cam sta tramando nell’ombra proprio per riprendersi il suo posto, sfruttando ogni errore della sorella per metterla in difficoltà. Tra giochi di potere e pressioni, Isla dovrà elaborare un nuovo piano di gioco per avere la meglio.

Dal 23 aprile 2026 in streaming su Netflix.

Credits: Netflix Kate Hudson in “Running Point 2”

La casa degli spiriti

Ecco una delle novità più attese di aprile 2026: il celebre romanzo di Isabel Allende al suo primo adattamento in serie tv in lingua spagnola. Prodotta da FilmNation Entertainment, la società che ha realizzato i film da Oscar Anora e Conclave, La casa degli spiriti ha avuto la sua anteprima al Festival del cinema di Berlino.

Saga familiare in otto episodi, abbraccia mezzo secolo. È incentrata su tre generazioni di donne – Clara, Blanca e Alba – in un Paese sudamericano conservatore plasmato dalla lotta di classe, dai tumulti politici e dalla magia.

Alfonso Herrera interpreta Esteban Trueba, mentre Nicole Wallace e Dolores Fonzi sono Clara del Valle in diverse fasi della sua vita. Nel cast anche Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola, Rochi Hernández.

Isabel Allende, Eva Longoria e Courtney Saladino sono executive producer della serie insieme agli showrunner Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood.

Dal 29 aprile 2026 in streaming su Prime Video.