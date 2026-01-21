The Beauty, la serie tv: quant’è pericolosa Bella Hadid! Quando e dove vederla

Malati di bellezza. Tra alta moda, ossessione della perfezione e virus che evoca fantasmi da Aids, The Beauty è la nuova serie tv di Disney+ che promette intriganti risvolti da body horror. Ne sa qualcosa la super modella Bella Hadid…

La domanda alla base è: cosa sareste disposti a sacrificare per essere bellissimi senza fatica?

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova serie tv The Beauty.

Credits: Philippe Antonello/FX Evan Peters e Rebecca Hall nella serie tv “The Beauty”

Quando e dove vedere The Beauty

The Beauty è la una nuova serie thriller internazionale del network americano FX, di proprietà Disney. Composta da 11 episodi, in Italia debutterà il 22 gennaio sulla piattaforma di streaming Disney+, con i primi 3 episodi.

La serie tv proseguirà ogni giovedì con un nuovo episodio e si concluderà, per ciascuna delle due settimane finali, con un doppio episodio.

Dal fumetto alla creatività di Ryan Murphy

The Beauty è tratta dall’omonima serie a fumetti scritta da Haun e Jason A. Hurley, coinvolto ora come consulente. In Italia il primo volume, del 2015, era arrivato con un sottotitolo a pennello: Malati di bellezza.

Il fumetto è una spietata analisi del mondo contemporaneo, ossessionato dall’aspetto esteriore. Nel plot, infatti, The Beauty è il nome di un virus sessualmente trasmissibile che trasforma le persone comuni in esseri fisicamente perfetti, ma con conseguenze terrificanti.

Circa un decennio dopo, Ryan Murphy trova in quei balloon il materiale allettante in cui muovere la sua creatività. È infatti lui executive producer, creatore e sceneggiatore della serie tv, insieme a Matthew Hodgson, con cui già aveva collaborato a Glee.

Autore e produttore televisivo affermato, Murphy si ritrova a orchestrare tematiche e atmosfere a lui care, dall’horror alla satira fino all’ossessione estetica che perde i confini dell’etica. Non a caso, tra i suoi successi passati ci sono le serie Nip/Tuck, ambientata in un centro di chirurgia plastica, e American Horror Story.

Credits: Philippe Antonello/FX Isabella Rossellini è Franny Forst nella serie tv “The Beauty”

La trama e il cast di The Beauty

The Beauty è un thriller che si sposta da Parigi a Venezia, da Roma a New York. Nell’ambito dell’alta moda accadono fatti raccapriccianti: alcune top model internazionali cominciano a morire in circostanze misteriose e orride.

Evan Peters e Rebecca Hall interpretano gli agenti dell’FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett mandati nella Villa Lumière per indagare.

Man mano che approfondiscono il caso, scoprono l’esistenza di un virus sessualmente trasmissibile che trasforma le persone comuni in esseri fisicamente perfetti ma… con risvolti terrificanti.

Dietro a tutto c’è un oscuro miliardario del settore tecnologico, The Corporation, interpretato da Ashton Kutcher. Nel trailer esclama euforico: «È la malattia sessualmente trasmissibile che tutte le persone vorranno». Pur di proteggere il suo impero da mille miliardi di dollari è disposto a tutto, anche a ingaggiare un letale sicario, The Assassin (Anthony Ramos). Intanto l’epidemia dilaga.

Nel cast anche Jeremy Pope, nel ruolo di Jeremy, un emarginato disperato, coinvolto nel caos in cerca di uno scopo. Isabella Rossellini invece è Franny Forst, amorevole madre e moglie di The Corporation: alimentata dall’odio per il marito, inizia a mettere in discussione la sua ambizione e avidità.

Bella Hadid non può che interpretare Ruby, top model internazionale all’apice della fama e del successo.

Tra le guest star Amelia Gray Hamlin, anche lei modella, Ben Platt, Jessica Alexander, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher e Vincent D’Onofrio.

Credits: Eric Liebowitz/FX Ashton Kutcher è The Corporation nella serie tv “The Beauty”

Il trailer di The Beauty

«Io sono la migliore pubblicità del mondo per il nuovo super farmaco più in voga che rende bellissimi senza fatica», afferma trionfalmente il miliardario interpretato da Kutcher nel trailer di The Beauty. «Ogni notte io prego per la tua morte», replica Rossellini. Culto dell’immagine e cinismo scoccano subito corrosivi.

Sono tanti i rimandi all’ottimo body horror del 2024 The Substance, che valse il primo Golden Globe della carriera a Demi Moore. Lì l’attrice incarnava una star televisiva cinquantenne in declino, fattasi sedurre da un allettante siero di gioventù dalle conseguenze autodistruttive.

«È la cosa più vicina alla fonte della giovinezza che si possa avere», dice Ramos, «e questo, è ovvio, comporta dei problemi». E intanto, nel puzzle di immagini del trailer, ecco Bella Hadid di pelle rossa vestita e dannatamente pericolosa.

Ecco il trailer di The Beauty.

Il cast di The Beauty a Roma

«È stato incredibile lavorare con Ryan Murphy a questo thriller internazionale». Queste le parole di Evan Peters, a Roma per presentare The Beauty insieme a Rebecca Hall, Anthony Ramos, Jeremy Pope e Ashton Kutcher. «Quando ci hanno detto che avremmo girato a Roma e Venezia abbiamo veramente colto al volo l’opportunità», ha continuato l’attore, celebre come detective Colin Zabel nella serie tv Omicidio a Easttown e come serial killer in Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer.

Il 39enne americano ha dovuto anche prepararsi fisicamente per il ruolo. «Sapevo che avremmo avuto lunghe sequenze di combattimenti, quindi mi sono addestrato con un fantastico team di stuntman. Ho fatto dell’MMA a New York, abbiamo girato scene a Venezia in cui dovevo correre tantissimo, quindi ho corso tanto».

Gli fa eco Rebecca Hall, la Vicky del film Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen: «È stato entusiasmante. Non ho letto subito la sceneggiatura, Ryan mi ha presentato la sua idea durante una riunione a colazione e la sua descrizione è stato uno dei momenti di maggiore intrattenimento della mia carriera. È la storyline più estrema di Ryan Murphy».