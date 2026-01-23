The Odyssey: tutto sul film evento del 2026 di Christopher Nolan

Nel 2026 il cinema tornerà a parlare la lingua dell’epica. E lo farà attraverso lo sguardo di Christopher Nolan, che dopo Oppenheimer sceglie di confrontarsi con il mito fondativo per eccellenza: l’Odissea. The Odyssey arriverà nelle sale italiane il 16 luglio 2026 (il 17 negli Stati Uniti) e rileggerà il viaggio di Ulisse attraverso una lente profondamente nolaniana, sospesa tra epopea e tensione contemporanea. È allo stesso tempo adattamento del poema epico di Omero e kolossal mitologico, ma soprattutto un progetto senza precedenti: il primo film nella storia del cinema girato interamente in IMAX 65/70mm, grazie a cineprese sviluppate appositamente per l’occasione.

Dopo il successo (e l’Oscar) di Oppenheimer, Universal Pictures ha affidato a Nolan il budget più alto della sua carriera (circa 250 milioni di dollari) insieme a una libertà creativa e tecnica quasi totale. Una fiducia che si traduce in ambizione produttiva. The Odyssey sarà un racconto di avventura, ma anche una storia sul ritorno, sull’attesa, sull’erosione del tempo. Temi che attraversano da sempre il cinema di Nolan e che qui trovano una forma archetipica.

Un’epica fisica e non digitale: trama e riprese di The Odyssey

Christopher Nolan adatta la leggendaria vicenda di Ulisse (Odysseus), re di Itaca, e del suo lungo viaggio di ritorno in patria dopo la guerra di Troia. Il film segue il viaggio decennale dell’eroe tra mostri, divinità e prove estreme (da Polifemo alle Sirene, da Circe alla discesa nell’Ade); mentre a Itaca Penelope e Telemaco resistono all’assedio dei Proci.

Le riprese si sono svolte tra Sicilia, Grecia, Marocco, Islanda, Scozia, Malta e Stati Uniti, seguendo una logica geografica che ricalca il viaggio dell’eroe. Per Polifemo, Nolan ha fatto costruire un animatronic alto sei metri; per il Cavallo di Troia, una struttura monumentale realmente trasportata sulla spiaggia. Nessun compiacimento tecnologico, ma una filosofia chiara: se puoi farlo davvero, fallo davvero.

Courtesy Universal Pictures

Anche il fantastico viene trattato in modo coerente con questo approccio. Gli interventi divini e soprannaturali non si manifestano come apparizioni spettacolari, ma attraverso fenomeni naturali (tempeste, vento, oscurità) così come avrebbero potuto essere percepiti dagli antichi. Un espediente che fonde il mito con il realismo sensoriale tipico del cinema di Nolan. E pur restando fedele ai celebri episodi omerici, incluso il celebre stratagemma del Cavallo di Troia, che nel film funge da prologo, The Odyssey si muove tra più registri: orrore, mistero, romanticismo e suspense convivono con l’azione epica, evitando la monumentalità fine a se stessa.

Cast e personaggi

Christopher Nolan ha radunato per The Odyssey un cast stellare, che combina molti suoi attori abituali con nuovi volti alla prima collaborazione. Matt Damon guida il film nel ruolo di Ulisse, affiancato da Anne Hathaway nel ruolo di Penelope e Tom Holland in quello del figlio Telemaco. Tra gli altri interpreti principali figurano nomi di primo piano come Charlize Theron (la dea-maga Circe), Zendaya (la dea Atena), Robert Pattinson (Antinoo, il più spietato dei pretendenti di Penelope).

Courtesy Universal Pictures

Nolan riunisce anche diversi suoi collaboratori di precedenti film: Hathaway aveva già lavorato con lui in Interstellar, Pattinson in Tenet, Damon in Interstellar e Oppenheimer, mentre per Zendaya e Theron è la prima volta sotto la sua direzione. Completano il cast principale: Jon Bernthal (nel ruolo del re spartano Menelao), Benny Safdie (Agamennone, il comandante dei Greci), John Leguizamo (Eumeo, il fidato servo di Ulisse), Himesh Patel (Euriloco, il secondo in comando di Ulisse), Mia Goth (Melantho, l’ancella di Penelope) e Jimmy Gonzales (Cefeo, uno dei marinai di Ulisse).

Oltre a questi ruoli chiave, The Odyssey vanta un ensemble esteso con decine di personaggi secondari. Fanno parte del cast anche la premio Oscar Lupita Nyong’o (in un ruolo non ancora rivelato pubblicamente), Elliot Page, Samantha Morton, Bill Irwin e molti altri attori in ruoli attualmente tenuti segreti.