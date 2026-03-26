Vini, bollicine, amari e rum: cosa bere a Pasqua 2026 per brindisi di classe

Bollicine di rosa antico e piglio aristocratico, vini dal bouquet avvolgente e vellutati al palato, amari che portano all’esplorazione di luoghi lontani sulla scia di erbe ed essenze, rum da degustare lentamente, tra assaggi di cioccolato. Per una Pasqua 2026 con brindisi a regola d’arte, ecco la nostra selezione esclusiva dei migliori vini, spumanti e non solo. Pronti i calici!

Il Barolo classico in gran stile

Credits: Poderi Luigi Einaudi Barolo Docg “Ludo” dei Poderi Luigi Einaudi

Dal color rosso granato brillante, che nel tempo assume lievi tonalità ambrate, il Barolo Docg “Ludo” dei Poderi Luigi Einaudi è un vino austero ed espressivo. È frutto di un lungo periodo di maturazione e affinamento, prima in contenitori in legno di rovere, quindi in bottiglia, nella storica cantina delle Langhe.

Il nome “Ludo”, ricorrente tra i membri della famiglia Einaudi, alla quarta generazione vitivinicola, evoca l’idea di “giocare” con i vari filari adagiati sui colli di produzione della Denominazione e coinvolti nella creazione del vino.

Barolo classico, di assoluta classe, tra i vini migliori per la Pasqua 2026, è ottenuto dalle uve di Nebbiolo provenienti dalle particelle più giovani. All’olfatto stuzzica con profumi fruttati e speziati, di grande corpo. Al palato è pieno e vellutato, con lungo finale di goudron e spezie. Grazie alla sua tannicità distintiva, assicura una lunga tenuta in bottiglia (fino a 20 anni).

Le bollicine rosate dal piglio aristocratico

Credits: Cesarini Sforza Cesarini Sforza 1673 Rosé

Dal perlage aristocratico, finissimo e persistente, il Cesarini Sforza 1673 Rosé è perfetto per le occasioni più esclusive. Per una Pasqua speciale, che risuona di bellezza delicata.

Spumante raro e raffinato dal sigillo Trentodoc, è prodotto secondo il disciplinare del metodo classico trentino. Nasce dalla lavorazione di piccolissime partite di Pinot Nero provenienti dai vigneti più vocati della Valle di Cembra, dove i filari si rincorrono come rime.

Nel calice, il Rosé brilla nelle sue sfumature di rosa antico tenue. Al naso sentori di more e mirtilli appena colti si intrecciano a un’intrigante nota di fragola nel finale. Al palato è piacevole la sua setosa ricchezza, con accenti di rosa canina, ciliegia matura e marzapane.

L’amaro che è un viaggio sensoriale

Credits: Casa Ballor Ballor 100

Seduti in poltrona, con un bicchiere di Ballor 100 in mano, e intanto all’esplorazione del mondo sulla rotta delle sue sorprendenti botaniche. L’amaro di Casa Ballor unisce 100 essenze da ogni luogo, in un blend ricco e avvolgente, da sorseggiare lentamente.

Ogni botanica racconta una storia, una tradizione, un sapore: dalla freschezza degli agrumi del Mediterraneo all’intensità delle spezie asiatiche, fino alla delicatezza dei fiori del Sud America e al mistero delle erbe africane.

Eccellenza italiana alla scoperta dei cinque continenti, è il drink perfetto la Pasqua 2026, di stile e di gusto. Da gustare liscio e freddo, sprigiona in purezza la sua complessità aromatica. Grazie alla sua concentrazione e complessità, è perfetto anche in miscelazione, per un tocco da maestro ai grandi classici o a cocktail creativi.

Lo spumante di montagna

Credits: Tenuta Ficuzza Brut 700 Metodo Classico 2021 di Tenuta Ficuzza

Dal perlage fine e persistente, il Brut 700 Metodo Classico 2021 di Tenuta Ficuzza è tra i vini frizzanti migliori della Pasqua 2026. Racconta una Sicilia di boschi e alti colli che diventano monti.

Spumante raffinato, di un giallo paglierino intenso, è un metodo classico di montagna. Nasce da vigneti di Chardonnay e Pinot Nero, vitigno difficile ma elegante, che si trovano a 700 metri sul livello del mare, a Piana degli Albanesi, abbracciati alla macchia mediterranea.

La vinificazione e la fermentazione a temperatura controllata del solo mosto fiore preserva l’acidità del Brut 700, preziosa per la sua longevità. Dopo cinque mesi, ha inizio la rifermentazione in bottiglia, seguita da 36 mesi di riposo sui lieviti.

Il vino che solfeggia con la colomba

Credits: Farina Wines Recioto della Valpolicella DOCG Classico di Farina Wines

Rosso rubino intenso, dal bouquet avvolgente di frutti e di fiori, il Recioto della Valpolicella DOCG Classico di Farina Wines è il vino da dessert perfetto per la Pasqua 2026. Per accompagnare le colombe più speciali, tradizionali o gourmet, valorizzando la dolcezza senza appesantirla.

Prodotto nella Valpolicella Classica, nelle colline che guardano le Alpi e il Lago di Garda, nasce dalla selezione delle “recie”, ovvero le ali del grappolo, la parte più ricca di zuccheri.

Tra i vini migliori della Pasqua 2026, al naso il Recioto richiama il profumo di viole, rose selvatiche e piccoli frutti rossi, con sfumature di confettura di amarena. In bocca è morbido e vellutato, dolce ma equilibrato. Il dettaglio in più? Perché dialoghi alla perfezione con le fragranze agrumate e mandorlate della colomba, è da servire leggermente fresco.

Il rum che sa di Guatemala e Belize

Credits: Maison Ferrand Rum Planteray Gran Añejo di Maison Ferrand

Per la Pasqua uno special pack racchiude Planteray Gran Añejo, il distillato di Maison Ferrand che nasce dall’incontro delle tradizioni di Guatemala e Belize. Include anche distintive mug tiki, bicchieri iconici dall’atmosfera caraibica.

Rum che offre un’esperienza equilibrata e profonda, al naso ha eleganti richiami di sherry e spezie tostate, mentre al palato si sprigionano note di porto maturo, prugna e frutta disidratata, con un finale persistente di tabacco Virginia, liquirizia e rovere. Ideale da degustare in purezza, si presta anche a miscelazioni ricercate.

Nell’America Centrale, la melassa di canna da zucchero viene distillata in alambicchi a colonna per preservarne finezza ed equilibrio. Segue un primo invecchiamento tropicale in casse ex bourbon: tre anni in Guatemala e fino a sei in Belize. Il blend migra quindi nel sud-ovest della Francia, nella regione del Cognac, con un ulteriore anno di affinamento in botti ex-Ferrand.

Lo spumante d’oro di Sicilia

Credits: Firriato Gaudensius Blanc de Noir di Firriato

Bollicine raffinate che sanno di Etna e di una terra ricca di sole e storia. Il Gaudensius Blanc de Noir di Firriato è un vino spumante dal sapore complesso, di rara eleganza. Dal color giallo paglierino con sfumature tendenti all’oro, al naso è intenso e fruttato, con accenni di agrumi di Sicilia e brioche, di anice e sentori minerali.

Dal perlage a grana sottile, continua e persistente, nasce da viti che affondano le radici nei terreni vulcanici, sferzati dal clima montano che solo il Mongibello sa offrire.

È ottenuto dalle uve di Nerello Mascalese, vitigno secolare spumantizzato in bianco. Dopo la pressatura soffice dei grappoli non diraspati, la vinificazione avviene all’interno della cantina di Cavanera Etnea, ad arte. La stessa arte che Firriato porta al Vinitaly con il progetto “Culture and Wine” che trasforma lo stand in una galleria attraverso l’opera Artificial Hell dell’artista Riccardo Boccuzzi.

Il rum iconico da degustazione

Credits: Rum Diplomático Rum Diplomático Reserva Exclusiva

Elegante e complesso rum super premium da degustazione, Rum Diplomático Reserva Exclusiva è il tocco di classe per la Pasqua 2026. Dal gusto morbido e versatile, è un distillato pregiato e pluripremiato, dai sentori di cioccolato, caramello e frutta tropicale.

Realizzato con melassa di canna da zucchero, distillato con maestria e invecchiato in botti di rovere fino a 12 anni, è l’espressione più iconica di Rum Diplomático.

Grazie al suo equilibrio, è perfetto per cocktail sofisticati. È ottimo anche da degustare liscio. Il connubio perfetto in questo periodo? In accompagnamento all’assaggio di cioccolato fondente, in un perfetto rituale di pairing.