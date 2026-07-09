Alfa Romeo porta il suo stile al Kappa FuturFestival 2026

Per tre giorni il Parco Dora di Torino è stato il cuore della musica elettronica internazionale. Tra dj set, installazioni e oltre 120.000 partecipanti arrivati da più di 150 Paesi, il Kappa FuturFestival 2026 ha confermato il suo ruolo tra gli appuntamenti più influenti del panorama musicale contemporaneo. In questo contesto si inserisce anche la presenza di Alfa Romeo, Automotive Premium Partner dell'edizione 2026.

Dal 3 al 5 luglio il marchio del Biscione ha accompagnato artisti e ospiti della manifestazione mettendo a disposizione una flotta di vetture dedicata alla mobilità dell'evento. Una presenza che conferma la volontà di Alfa Romeo di essere protagonista anche nei luoghi dove nascono nuovi linguaggi culturali, tra musica, design e creatività. Riconosciuto da DJ Mag come il sesto miglior festival al mondo nel 2025, il Kappa FuturFestival è oggi uno dei principali punti di riferimento della scena elettronica internazionale. Sei palchi, oltre 130 artisti e 36 ore di musica hanno trasformato ancora una volta gli spazi post-industriali del Parco Dora in un'esperienza che unisce musica, arte e cultura contemporanea, confermando il festival come uno degli eventi simbolo dell'estate europea.

Musica e automotive parlano lo stesso linguaggio

La presenza al Kappa FuturFestival rappresenta un nuovo capitolo del percorso che Alfa Romeo sta costruendo nel mondo della musica. Negli ultimi mesi il marchio ha infatti rafforzato il proprio legame con alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, dalla collaborazione con i Subsonica, di cui è Official Mobility Partner del tour Terre Rare 96-26, al ruolo di Mobility Partner del C2C Festival, fino alla sponsorizzazione del m2o Morning Club.

Per Alfa Romeo la musica diventa così un altro spazio in cui esprimere la propria identità, affiancando mondi che condividono valori come ricerca, carattere e innovazione. Una visione che guarda soprattutto alle nuove generazioni e a una cultura sempre più trasversale, capace di mettere in relazione persone, esperienze e passioni.