Justin Bieber porta SKYLRK nel mondo della tecnologia (e del design)

Non era bastato il fashion.Justin Bieber, dopo aver lanciato ufficialmente il suo marchio SKYLRK lo scorso anno, ha deciso di compiere un passo deciso verso il mondo della tecnologia. Il cantante ha annunciato attraverso i suoi canali social l’espansione del brand nel settore dell’audio, trasformando SKYLRK da puro progetto di moda a un ecosistema ibrido che fonde streetwear, tech e design. Segnando quello che osservatori del settore descrivono come il passaggio più significativo del marchio da quando è stato lanciato.

SKYLRK: dallo streetwear alle cuffie over-ear e speaker Bluetooth

La nuova linea di prodotti audio, che Bieber ha presentato con un post su Instagram dalla caption «crazy to think skylrk audio is almost here. stay tuned», include speaker domestici e portatili, oltre a una gamma di cuffie over-ear. Ciò che colpisce immediatamente è l’approccio estetico, radicalmente diverso dall’ordinaria elettronica di consumo.

Courtesy Justin Bieber

I dispositivi abbandonano i tradizionali toni neri e argento per abbracciare una palette cromatica vibrante e inaspettata: verde oliva, rame, arancione bruciato, lilla e blu-verde. I diffusori hanno una forma a disco volante, quasi aliena, con una superficie superiore forata e il logo a forma di croce che contraddistingue il brand. Le cuffie, dal design più sobrio ma comunque riconoscibile, presentano padiglioni neri su fasce colorate.

Questi prodotti sono pensati per integrarsi con fluidità negli spazi domestici contemporanei e nella vita in movimento. L’obiettivo è chiaro: trasformare dispositivi tecnologici in oggetti di design, complementi d’arredo che dialogano con l’estetica della casa quanto con le esigenze dell’ascolto quotidiano. Non a caso si differenziano nettamente dal minimalismo che caratterizza gran parte dell'offerta attuale, puntando piuttosto su forme organiche e colori vivaci che richiamano più il linguaggio della moda contemporanea che quello dell'elettronica di consumo tradizionale.

La sfida che SKYLRK si prepara ad affrontare non è piccola. Il settore dell'audio premium è dominato da colossi consolidati come Sony, Bose, Apple e Sonos, aziende che possono contare su decenni di ricerca acustica e su catene di fornitura mature. Per imporsi, il marchio di Bieber dovrà convincere il pubblico non solo con il design, ma anche con prestazioni sonore reali, un terreno su cui i marchi lifestyle nati fuori dal settore tech faticano spesso a competere con player specializzati.

Courtesy Justin Bieber

Parte di un disegno più ampio

Al momento, però, restano molte domande senza risposta. Non sono state ancora rivelate specifiche tecniche, né prezzi né una data di lancio ufficiale. Anche se i prototipi mostrati da Bieber sembrano comunque in uno stadio avanzato, e il drop l'emissione sul mercato potrebbe accadere da un momento all'altro.

Questa espansione nell'audio non sembra un episodio isolato, ma il capitolo più recente di una strategia che punta a trasformare SKYLRK in un sistema lifestyle a tutto campo. Negli ultimi mesi, oltre all'abbigliamento, il marchio ha mostrato anteprime di nuove sneaker dal design ispirato alle scarpe da calcio retrò, con inserti stampati in 3D, oltre ad accenni a occhiali, oggetti per la casa e altri accessori dal linguaggio futuristico. L'ingresso nell'elettronica conferma quindi l'ambizione dichiarata di Bieber: non limitarsi a un marchio di moda, ma costruire un vero universo di prodotto in cui abbigliamento, accessori e dispositivi connessi convivono sotto la stessa identità visiva.

Resta da vedere se la base di fan che ha reso sold out la prima collezione di moda sarà disposta a fidarsi di Bieber anche quando si tratta di tecnologia.