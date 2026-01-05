Gli uomini che hanno dettato lo stile nel 2025

Che cos’è lo stile? La risposta più semplice, e forse la più immediata, direbbe: vestirsi bene. Ma non è proprio così. O meglio: non è solo quello. Perché vestirsi bene è un gesto tecnico, persino delegabile e replicabile, mentre lo stile è qualcosa di meno misurabile e molto più sfuggente. Ha a che fare con l’aura, con il modo in cui una persona si muove, con l’atteggiamento che porta addosso prima ancora dei vestiti.

Lo stile vive nel corpo prima che nel guardaroba. È una postura, un’espressione, una presenza. Si tratta di quel modo in cui una giacca prende improvvisamente senso perché chi la indossa sa abitarla. È l’istante in cui un look smette di essere un insieme di capi e diventa linguaggio e identità. Non si copia, non si impara davvero, non si compra. Si riconosce.

Ed è per questo che qui non si parla solo di look studiati per le grandi occasioni o i red carpet, ma anche di quelli colti di sfuggita dai paparazzi, di un outfit improvvisato, di un dettaglio condiviso sui social nella vita di tutti i giorni. Perché è proprio lì, lontano dalla messa in scena ufficiale, che lo stile, se esiste davvero, continua a funzionare. Per questo questa non è una lista degli uomini “meglio vestiti del 2025”, ma di quelli più stilosi. Che siano anche tra i meglio vestiti è solo una conseguenza. Qui ci sono dieci figure che hanno trasformato la moda in un’estensione del proprio carattere.

E poi c’è un’assenza che non ha nulla a che fare con il vestirsi male. Timothée Chalamet, per una volta, resta fuori dai giochi non per mancanza di stile, ma per l’opposto: troppi. Negli anni ha attraversato così tante estetiche, nel cinema come nella moda, da rendere impossibile rintracciare un filo rosso, una coerenza personale che vada oltre la trasformazione continua. Camaleontico per vocazione, iconico per frammenti, ma difficilmente riconoscibile come identità unica. Ed è proprio da qui che passa oggi la definizione di stile: non dall’abilità di cambiare pelle, ma dalla capacità di restare riconoscibili, anche quando si cambia. E adesso basta con i preamboli ed ecco finalmente “The most stylish men of 2025“.

Colman Domingo

(Photo by Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images)

Bad Bunny

(Photo by: Rosalind O’Connor/NBC via Getty Images)

A$AP Rocky

(Photo by Cindy Ord/WireImage)

Jeff Goldblum

(Photo by TheStewartofNY/GC Images)

Pedro Pascal

(Photo by Samir Hussein/WireImage)

Jacob Elordi

(Photo by Tiffany Rose/Getty Images for Newport Beach Film Festival)

Lewis Hamilton

(Photo by Jayce Illman/Getty Images)

Tyler, the Creator

(Photo by Earl Gibson III/Deadline via Getty Images)

Troye Sivan

(Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

Alton Mason