Cruise 2027: tutte le tappe del lusso globale

Il calendario delle Cruise 2027 comincia finalmente a parlare chiaro. Le prossime sfilate Resort, che, come da tradizione, andranno in scena tra aprile e giugno 2026, stanno disegnando una geografia precisa: meno effetto wow, meno cartoline, più città (ben conosciute). Metropoli reali, riconoscibili, dense di industria culturale e di mercato. Un ritorno alla safe zone che segna una discontinuità evidente rispetto agli anni passati.

Le Cruise sono show fuori dal calendario ufficiale, pensate per una clientela internazionale in movimento, slegata dalle stagioni e dalle latitudini. Nel tempo si sono trasformati nel formato più libero del sistema moda: destination show ad alto impatto mediatico, progettati per parlare direttamente ai mercati chiave e costruire immaginario prima ancora che prodotto. È da questa logica, non dalla geografia, che nascono le destinazioni scelte dalla moda oggi.

Chanel a Biarritz apre la stagione

(Photo by Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images)

In apertura di calendario, Biarritz è una delle poche mete di quest’anno (per adesso) che riporta la Cruise all’idea diversa di viaggio al di fuori delle grandi città. Qui Chanel sfilerà il 28 aprile 2026 (prima Cruise firmata da Matthieu Blazy) nella cittadina francese preferita dai surfisti di tutta Europa, e non solo). Biarritz ci fa pensare a un’idea di eleganza disinvolta, sportiva, moderna. Esattamente ciò che la maison ha sempre cercato di trasmettere. Ottima scelta per il nuovo direttore creativo che è adesso chiamato a traghettare Chanel in una nuova fase, senza tradire la grammatica storica del brand.

Dior vola a Los Angeles

(Photo by Luke Hales/Getty Images)

La scelta di Los Angeles per la Cruise 2027 di Dior (13 maggio 2026) racconta un altro tipo di centralità. Non finanziaria, ma culturale. Qui la moda dialoga direttamente con cinema, musica, entertainment, costruendo una narrazione che va oltre il prodotto. Los Angeles è una città-set, fluida, orizzontale, profondamente americana. Portare qui una Cruise significa intercettare l’industria dell’immaginario globale, oltre che il mercato. La venue ancora non è stata annunciata, ma probabilmente a contare non sarà il luogo preciso, ma il sistema che la città rappresenta.

Gucci e Louis Vuitton giocano a New York

New York sembra essere il punto fermo del calendario Cruise 2027. Non una scoperta, non una sorpresa: una conferma. È qui che Gucci di Demna (16 maggio 2026) e Louis Vuitton (20 maggio 2026) scelgono di portare le loro collezioni Resort, in una settimana che trasforma la città in un epicentro parallelo alla fashion week. New York non è esotica, non è scenografica nel senso classico del termine. È infrastruttura culturale: media, celebrity, retail, capitale simbolico. Qui la Cruise smette di essere evasione e diventa affermazione di potere. Il fatto che entrambe le maison mantengano le venue segrete rafforza l’idea di una città che non ha bisogno di cornici: è già il messaggio.

(Photo by Gary Hershorn/Getty Images)

Max Mara sceglie Shanghai

(Photo by Ying Tang/NurPhoto).

In un calendario Cruise 2027 per il momento fortemente sbilanciato verso l’asse Stati Uniti–Europa, Max Mara sceglie una traiettoria diversa e porta la sua collezione Resort a Shanghai, dove sfilerà il 16 giugno 2026. Una decisione che non ha nulla di esotico o decorativo, ma risponde a una logica industriale precisa: riconoscere il peso culturale ed economico dell’Asia nel sistema moda contemporaneo.