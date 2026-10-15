Gilet in maglia uomo: come indossarlo nell’autunno 2026

C'è qualcosa di irresistibilmente rétro nel gilet in maglia da uomo, ma è proprio questa sua anima vintage a renderlo interessante per l'autunno 2026. Per anni associato soprattutto all'immaginario collegiale, al guardaroba del professore o alla tradizione sartoriale più classica, il gilet si libera oggi delle interpretazioni più rigide e diventa un elemento versatile del layering maschile.

Il fascino del knitwear

La maglia, del resto, è uno dei territori più interessanti della stagione fredda. Intrecci, coste, punti tridimensionali e filati morbidi trasformano un capo apparentemente semplice in una superficie sulla quale costruire il look. Il risultato può essere molto diverso a seconda della silhouette. Ad esempio, il modello aderente richiama il gusto preppy e si porta bene sopra una camicia, mentre le versioni più morbide e leggermente oversize acquistano un'attitudine contemporanea, quasi street. E anche il colore contribuisce a cambiare completamente registro. Blu navy, grigio e marrone mantengono il gilet vicino alla tradizione, invece bordeaux, verde bosco, giallo senape o tonalità polverose lo trasformano nel punto di colore dell'outfit.

Courtesy of Marni Marni SS27

Sopra la camicia, per un'eleganza meno formale

Il modo più classico di indossare il gilet in maglia da uomo rimane quello sopra la camicia, ma nell'autunno 2026 anche questa combinazione viene riletta con maggiore libertà. La camicia bianca o azzurra resta una scelta sicura, soprattutto quando il gilet ha una silhouette pulita e una maglia sottile, ma non è necessario costruire un look rigidamente sartoriale. Una camicia in denim, a righe sottili oppure in flanella può rendere l'insieme più rilassato, mentre un colletto lasciato morbido e qualche bottone aperto tolgono immediatamente formalità.

Sotto, pantaloni ampi in lana, un chino o un denim dalla gamba dritta completano una silhouette equilibrata, giocata sul contrasto tra la morbidezza della maglia e la struttura del pantalone. Il risultato è quell'eleganza informale che permette al gilet di uscire dall'immaginario del completo da ufficio e di entrare nella quotidianità. Per chi ama lo stile classico, invece, si può mantenere il riferimento sartoriale scegliendo un gilet in lana sottile, camicia e pantaloni coordinati. Magari aggiungendo una giacca destrutturata.

Foto di Edward Berthelot/Getty Images Street style, Parigi

Gilet in maglia uomo: con T-shirt, dolcevita e sotto la giacca

La vera evoluzione del gilet in maglia da uomo è però nella sovrapposizione. Quando le temperature scendono, il capo può diventare uno strato intermedio da costruire sopra una T-shirt a manica lunga, una polo in cotone o un dolcevita sottile. È una soluzione particolarmente efficace con i modelli più ampi, perché permette di creare volumi senza appesantire la figura. Il gilet può inoltre entrare sotto una giacca o un cappotto, sostituendo il cardigan e aggiungendo una texture diversa alla parte superiore del look.

Un modello lavorato a trecce, per esempio, acquista un carattere più deciso sotto un cappotto lungo in lana; una versione liscia e sottile funziona invece con un blazer morbido o una giacca in suede. Anche il contrasto tra materiali diventa importante: la superficie calda e tridimensionale della maglia trova equilibrio nella pelle, nel denim, nel cotone compatto e nei tessuti tecnici. È qui che il gilet diventa uno strumento per costruire un look stratificato, quanto personale.

Courtesy of Orimi Orimi SS27

Il gilet in maglia da uomo come passe-partout dell'autunno

Se c'è una ragione per cui il gilet in maglia da uomo torna a essere interessante, è proprio la sua capacità di cambiare identità. Può evocare il college americano con camicia, pantalone chino e mocassino, ma può diventare completamente diverso se abbinato a jeans larghi, sneakers e una T-shirt essenziale. Può accompagnare un completo sartoriale senza renderlo più formale oppure diventare il capo protagonista di un look costruito su volumi ampi e tonalità neutre.

Il gilet funziona perché sta nel mezzo, ossia è abbastanza elegante da dare struttura a un outfit semplice, abbastanza morbido da non sembrare costruito. E soprattutto permette di giocare con la stagione attraverso la stratificazione, aggiungendo una nuova dimensione al guardaroba senza dover necessariamente cambiare tutto. Una maglia sopra una camicia, un gilet sotto una giacca, un colore inatteso sopra un denim. Piccoli gesti che bastano a trasformare un capo tradizionale in uno dei pezzi più versatili dell'autunno 2026.