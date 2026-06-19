Pitti Uomo 110: le scarpe da uomo protagoniste della primavera-estate 2027

Se Pitti Uomo è il luogo in cui il menswear anticipa il futuro, le scarpe viste a Firenze raccontano già come ci vestiremo nella primavera-estate 2027. La parola d’ordine è leggerezza: tornano i mocassini preppy, si evolvono le sneaker rétro, le boat shoes escono dai club nautici per diventare urbane e i sandali acquistano un’estetica premium. Tra heritage, outdoor e quiet luxury, le calzature maschili della prossima stagione riscrivono il concetto di eleganza contemporanea.

Come abbinare il tailoring

A completare il guardaroba casual e tailoring di Manuel Ritz, per la stagione Primavera Estate 2027 c’è una selezione di calzature che spazia dall’immancabile sneaker a modelli d’ispirazione più preppy, come il classico penny loafer in pelle e la derby boat in suede. Il risultato è un’eleganza disinvolta e funzionale, pensata per accompagnare ogni momento della giornata.





Quando il trekking ispira lifestyle

In occasione della 110a edizione di Pitti Immagine Uomo, Flower Mountain rinnova la collaborazione con Staple, tra i nomi più riconoscibili della cultura streetwear internazionale. Dall’incontro tra l’estetica outdoor del brand giapponese e l’immaginario urbano costruito da Jeff Staple, nasce una capsule composta da footwear e apparel caratterizzata da dettagli grafici e pattern colorati. Tra le calzature iconiche reinterpretate da Staple si distingue Yamabushi, modello ispirato al trekking tecnico che rappresenta l’anima più esplorativa del brand.





Un anniversario sull’acqua

Fondato nel 1946 nel Maine, USA, Sebago è noto per il celebre penny loafer e per la scarpa da barca, modelli diventati veri e propri simboli dello stile preppy americano. Nell’anno dell’80° anniversario, il marchio ha aperto il suo primo flagship store a Firenze, in Via della Vigna Nuova 62 R, e per celebrare questa importante tappa, porta il Sebago Boat Tour proprio sull’Arno dal 16 al 19 giugno, in concomitanza con Pitti Immagine Uomo. Una barca prendere la forma della boat shoe Docksides per navigare il fiume passando davanti alla facciata storica delle Gallerie degli Uffizi e di Ponte Vecchio. Un omaggio visivo alla storia del brand, capace di rendere vivo il legame tra acqua, artigianalità e design senza tempo.





I codici vintage dello sportswear

Per la stagione Spring/Summer 2027, Voile Blanche reinterpreta Mind, uno dei modelli che meglio rappresenta l’evoluzione stilistica del brand. La sneaker ha un carattere sportivo ispirato dai codici vintage dello sportswear, con un design dalle linee pulite e il profilo compatto. La silhouette combina suede e tessuto on tone in un equilibrio di texture e tonalità naturali, mentre il distintivo dettaglio laterale rende la calzatura immediatamente riconoscibile.





Il quiet luxury incontra lo sportswear

Per la Primavera/Estate 2027, D.A.T.E. presenta a Pitti Uomo 110 TEXTURA, una collezione che esplora il rapporto tra materia, design e funzionalità. Il brand fiorentino interpreta texture e costruzioni come strumenti espressivi, combinando canvas grezzi, inserti materici e pellami premium in una palette ispirata alle tonalità della terra. Novità della stagione è RETRÒ, sneaker presentata in anteprima a Firenze e pensata per incarnare un’idea contemporanea di quiet luxury. Realizzata in nappa e suede particolarmente morbidi, è completamente sfoderata per garantire leggerezza e comfort. Il design richiama lo sportswear d’archivio attraverso dettagli essenziali e linee pulite, mentre il nuovo simbolo dei quattro quadratini rende omaggio ai fondatori del marchio





Le icone della tradizione calzaturiera

Debutta a Pitti Uomo 110 Giano, azienda basata a Torre San Patrizio (Marche). Comfort e flessibilità definiscono le calzature del marchio, in cui la tradizione artigianale incontra l’innovazione tecnica. Nella lavorazione a sacchetto, infatti, l’assenza di elementi rigidi consente alla scarpa di aderire al piede con estrema morbidezza. La collezione si sviluppa intorno ai modelli più rappresentativi della tradizione calzaturiera, come i mocassini realizzati in una varietà di pellami di alta qualità.





I nuovi sandali, tra comfort e stile urbano

Per la stagione Spring Summer 2027, Blundstone presenta a Pitti una collezione che unisce heritage, funzionalità e nuove sinergie stilistiche. Il marchio australiano, riconosciuto per gli iconici Chelsea boots, amplia la sua proposta con sandali, clogue e sabot, realizzati con materiali che sottolineano il forte legame del brand con l’outdoor e lo stile urbano. Questo modello di sandalo infradito in suede con intersuola in sughero riciclato, ad esempio, è perfetto da usare sia in vacanza, sia con un paio di denim oversize in città.