Hermès uomo, l’ultima sfilata di Véronique Nichanian

La sfilata di Hermès per l’autunno-inverno 2026 segna un momento importante per la storica maison francese: è l’ultima collezione ideata della direttrice artistica Veronique Nichanian che per 37 anni ne ha guidato l’universo dell’uomo. il suo stile non è mai stato caratterizzato da un linguaggio fashion, ma avendo compreso la natura marchile, ha disegnato un guardaroba nel quale ci si riconoscesse, ma che fosse intriso di eccellenza, coerenza e desiderabilità nella sua accezione più pura non guidata dai trend. il testimone ora passa all’inglese Grace Wales Bonner, londinese chic e designer del brand eponimo fondato nel 2014, con un coté internazionale sia nel gusto sia nel modo di pensare.





Con questa scelta Hermès entra nel territorio fashion, dal quale finora si era astenuto affermando una coerenza estetica pacata che l’ha resa tra le poche maison più desiderate al mondo e soprattutto florida dal punto di vista economico. Ma oggi i riflettori sono su Nichanian. La sfilata, seguita da un party, ha ribadito il suo approccio nonchalant al lusso con uno shiw energetico e urban fin dalla palette: nero, grigio, blu, marrone con flash di senape, corallo o arancione permle fodere delle giacche.





Per i capispalla blouson di cashmere o montone, parka e soprabiti di pelle o di coccodrillo lucido (anche un completo per la sera) con sotto dolcevita e pullover di cashmere, a volte con motivi patchwork. Il knitwear è anche combinato con montone come per esempio nella varsity jacket blu e grigia. La pelle signature è ovunque, dalla tuta-chiodo al completo giacca, camicia, pantalone oppure sotto in camicie sotto abiti mono e doppiopetto di lana e seta, sofisticati ma resi inaspettati con accessori speciali: una catena portachiavi, un borsone boombox o una spilla scintillante per la sera