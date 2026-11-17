Per anni la sfida tra gli smartphone di fascia alta si è giocata soprattutto su fotocamere, processori e display sempre più evoluti. Con Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max, presentati a Parigi, il produttore cinese prova a spostare l'attenzione su un elemento diverso: un secondo schermo sul retro, progettato per cambiare il modo di scattare fotografie e interagire con il telefono. Due modelli che condividono molte caratteristiche, ma si rivolgono a esigenze differenti: più compatto il Pro, più grande e potente il Pro Max.

Credits: Xiaomi Xiaomi 18 Pro Max monta un display anteriore da 6,9 pollici; 6,4 pollici invece quello del Pro

Il secondo schermo diventa protagonista

Il display posteriore è il tratto distintivo della nuova serie. Xiaomi 18 Pro Max integra un pannello AMOLED da 2,9 pollici, mentre sullo Xiaomi 18 Pro le dimensioni scendono a 2,7 pollici. Entrambi supportano una frequenza di aggiornamento LTPO da 1 a 120 Hz e una luminosità di picco dichiarata di 4.000 nit. La funzione più interessante è quella di trasformare il display posteriore in un mirino fotografico: utilizzando le fotocamere principali, è possibile controllare l'inquadratura anche quando si scatta un selfie o una foto di gruppo.

Una soluzione utile anche per chi realizza contenuti video, perché permette di sfruttare il comparto fotografico principale per registrare vlog e autoritratti. Per le foto di gruppo, la fotocamera passa automaticamente alla visuale ultra-grandangolare quando rileva più di tre persone. Lo schermo secondario può inoltre mostrare notifiche, mappe, aggiornamenti sulle corse e consegne, carte d'imbarco e codici QR. Tra le funzioni AI c'è anche l'Interprete, che utilizza i due display per facilitare le conversazioni in 29 lingue, mostrando a ciascun interlocutore la propria lingua.

Credits: Xiaomi Il display posteriore è il tratto distintivo della nuova serie

Fotocamere Leica da 200 MP: cosa cambia tra Xiaomi 18 Pro e Pro Max

La fotografia rimane uno dei punti centrali del progetto. Entrambi i modelli integrano un sistema a doppia fotocamera Leica da 200 megapixel, con sensore principale da 1/1,28 pollici e teleobiettivo periscopico da 1/1,56 pollici. Il comparto è completato da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel. Sul Pro Max, la fotocamera principale utilizza il sensore Light Fusion 960L, con apertura f/1.67, stabilizzazione ottica e gamma dinamica dichiarata di 16,2 EV.

Il teleobiettivo periscopico copre focali equivalenti da 75 a 150 mm e permette anche di realizzare fotografie macro a una distanza di 12 centimetri. Xiaomi 18 Pro adotta invece il sensore principale Light Fusion 960. La collaborazione con Leica si ritrova anche negli stili fotografici Essential Moment: B&W Film, ispirato alla fotografia analogica in bianco e nero, Iconic CCD, che richiama le compatte digitali, e Modern Vintage, dalle tonalità più calde. A questi si aggiungono strumenti AI per intervenire sulla luce e migliorare la composizione. Per i video sono supportate registrazioni in 4K fino a 120 fps con Dolby Vision, in 8K a 30 fps e in formato 10-bit Log.

Credits: Xiaomi Più compatto il Pro, più grande e potente il Pro Max

Dimensioni, processore e batteria: le differenze tra i due modelli

La differenza tra i due smartphone si vede anche nelle dimensioni. Xiaomi 18 Pro monta un display anteriore da 6,4 pollici e ha una larghezza di 72 mm; il Pro Max sale invece a 6,9 pollici, con una superficie più ampia per video, gaming e multitasking. Anche il peso cambia: 198 grammi per il Pro e 229 grammi per il Pro Max nelle colorazioni Black, White e Velvet Red. Cambia anche il processore: il modello Pro utilizza Snapdragon 8 Elite Gen 6, mentre il Pro Max adotta Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Entrambi sono realizzati con processo produttivo a 2 nanometri.

L'autonomia segue la stessa distinzione: Xiaomi 18 Pro integra una batteria da 6.000 mAh, con ricarica cablata a 90 W e wireless a 50 W. Il Pro Max porta la capacità a 7.050 mAh e la ricarica cablata a 100 W, mantenendo quella wireless a 50 W.

Privacy Display e intelligenza artificiale

La serie introduce Xiaomi Privacy Display, una tecnologia hardware pensata per limitare la visibilità laterale dello schermo e proteggere i contenuti negli spazi pubblici. L'Avviso Privacy può inoltre rilevare la presenza di sguardi indiscreti nelle vicinanze e avvisare l'utente. Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS 4, con Gemini, Cerchia e Cerca con Google e le funzionalità HyperAI.

Credits: Xiaomi Entrambi i modelli integrano un sistema a doppia fotocamera Leica da 200 megapixel

Quanto costano Xiaomi 18 Pro e Pro Max

La nuova serie sarà proposta nelle colorazioni Black, White, Cosmic Blue e Velvet Red. Per il mercato italiano, Xiaomi 18 Pro parte da 1.449,90 euro nella versione da 12+256 GB, mentre quella da 12+512 GB costa 1.649,90 euro.

Xiaomi 18 Pro Max parte invece da 1.649,90 euro per la versione da 12+256 GB e arriva a 1.849,90 euro per quella da 12+512 GB.

Il secondo schermo è davvero il futuro?

Xiaomi 18 Pro e Pro Max provano a introdurre un modo diverso di interagire con lo smartphone. Il display posteriore è l'elemento che rende riconoscibile la nuova serie e che potrebbe rivelarsi utile soprattutto per chi fotografa e crea contenuti.

Il Pro punta su dimensioni più contenute e un prezzo d'ingresso inferiore; il Pro Max offre invece uno schermo più grande, un processore più potente e una batteria di maggiore capacità. Resta da capire quanto il display posteriore riuscirà a entrare nelle abitudini quotidiane, anziché restare una funzione interessante da mostrare. A partire da 1.449,90 euro, la vera sfida per Xiaomi sarà dimostrare che questo secondo schermo è molto più di una trovata tecnologica.