Alfa Romeo Luna Rossa: la nuova serie speciale arriva su quattro modelli

Alfa Romeo e Luna Rossa tornano a parlare la stessa lingua. Quella della performance, della tecnologia e del design italiano, questa volta attraverso una nuova serie speciale che coinvolge quattro modelli della gamma del Biscione: Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Si chiama Edizione Luna Rossa ed è stata presentata a Napoli in occasione della seconda Preliminary Regatta dell’America’s Cup 2027.

Non è una semplice personalizzazione estetica. La nuova serie speciale porta sulle quattro vetture i codici visivi e i materiali del mondo della vela ad alte prestazioni, reinterpretandoli secondo il carattere di ciascun modello. Il risultato è una gamma che mette insieme colori ispirati a Luna Rossa, dettagli Glossy Black, fibra di carbonio, cerchi dedicati e materiali riciclati, con una dotazione specifica che porta l’Edizione Luna Rossa al vertice dell’offerta.

Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Junior e Tonale Luna Rossa

Su Alfa Romeo Junior e Tonale, il legame con Luna Rossa è soprattutto una questione di colore e dettagli. Debutta una nuova tonalità di grigio ispirata ai Personal Flotation Device utilizzati dal team, abbinata a elementi Glossy Black e all’iconico liner Luna Rossa, che attraversa la fiancata. Junior adotta cerchi da 18 pollici, mentre Tonale porta al debutto cerchi da 20 pollici Glossy Black, disponibili esclusivamente per questa serie speciale. Anche l’abitacolo cambia pelle. Su entrambi i modelli debutta la tecnologia 3D Knit, utilizzata per la prima volta all’interno di Stellantis. Il rivestimento tridimensionale prende ispirazione dall’activewear e combina un aspetto tecnico con un processo produttivo pensato per ridurre l’impiego di materiale e gli scarti di lavorazione. La Alfa Romeo Junior Edizione Luna Rossa è disponibile con motorizzazione ibrida da 145 CV, anche con trazione integrale Q4, oppure con motore completamente elettrico da 156 CV e batteria da 54 kWh. Per la Alfa Romeo Tonale Edizione Luna Rossa sono invece disponibili tutte le motorizzazioni della gamma, compresa la Plug-In Hybrid Q4 da 270 CV.

Alfa Romeo Giulia Edizione Luna Rossa

Giulia e Stelvio: quando Luna Rossa diventa ancora più sportiva

Se Junior e Tonale interpretano Luna Rossa attraverso design e materiali, Giulia e Stelvio portano il progetto in una dimensione ancora più sportiva. Qui il protagonista è soprattutto il carbonio, utilizzato per elementi specifici come lo scudetto anteriore e le calotte degli specchietti, sulle quali compare il logo Luna Rossa. Su Giulia il trattamento si estende anche a minigonne e spoiler, elementi che richiamano il linguaggio estetico della Quadrifoglio. Gli interni giocano invece sul contrasto tra pelle, fibra di carbonio ed ECONYL, un nylon 100% riciclato prodotto anche attraverso il recupero delle reti da pesca. È uno dei dettagli più interessanti dell'intera serie speciale perché traduce concretamente il legame con il mare: un materiale nato anche dal recupero delle reti utilizzate nella pesca entra nell’abitacolo delle Alfa Romeo Luna Rossa. La dotazione comprende cerchi specifici da 19 pollici per Giulia e da 21 pollici per Stelvio, entrambi abbinati a pinze freno rosse. A completare l’equipaggiamento ci sono impianto Hi-Fi Harman Kardon e sospensioni a controllo elettronico. Sotto il cofano, Giulia e Stelvio Edizione Luna Rossa utilizzano il 2.2 turbodiesel, disponibile nelle versioni da 160 e 210 CV, entrambe abbinate a un cambio automatico a otto rapporti. La versione più potente da 210 CV è disponibile con trazione integrale Q4.

Alfa Romeo e Luna Rossa, una collaborazione che va oltre il design

La collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa non si limita al design. Il marchio mette a disposizione del team le proprie competenze in simulazione, dinamica e analisi virtuale, contribuendo anche allo sviluppo e alla messa a punto dei software che controllano i sistemi responsabili del movimento delle vele. Le soluzioni vengono prima testate sul simulatore di Luna Rossa e successivamente sulla barca reale, dove vengono verificate dall’equipaggio. Un approccio che permette di analizzare il comportamento dei sistemi in ambiente virtuale, accelerare lo sviluppo e individuare eventuali soluzioni prima dei test in acqua, portando competenze proprie dell’automotive direttamente nella preparazione della sfida all’America’s Cup 2027.