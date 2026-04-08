Comprare un’auto nel 2026 senza spendere una fortuna: i modelli da conoscere

Comprare un’auto nuova spendendo meno di 20.000 euro nel 2026 non è impossibile, anche se il mercato continua a spingere verso listini sempre più alti. In questa fascia di prezzo si trovano ancora modelli convincenti, capaci di offrire contenuti moderni e costi di gestione contenuti.

La risposta degli italiani lo conferma: nei primi due mesi del 2026, sei delle dieci auto più vendute da noi hanno almeno una versione sotto la soglia dei 20.000 euro: un dato che racconta l’esigenza degli automobilisti di contenere le spese senza rinunciare alla qualità.

Di seguito troverete le dieci auto nuove più interessanti che costano meno di 20.000 euro: modelli europei e asiatici prevalentemente a benzina appartenenti soprattutto al segmento delle citycar.



BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf Active – 19.790 euro

La BYD Dolphin Surf Active è la versione base della piccola elettrica cinese.

Spinta da un motore da 88 CV, monta una batteria da 30 kWh che garantisce un’autonomia di 220 km.

La dotazione di serie comprende, tra le altre cose, il centraggio di corsia, il cruise control adattivo e il navigatore.

L’unico optional è la vernice metallizzata (650 euro).



Citroën C3

Citroën C3 PureTech Business – 19.000 euro

Con la quarta generazione la francese Citroën C3 ha cambiato pelle: da utilitaria si è trasformata in una piccola SUV.

Sviluppata sullo stesso pianale della Fiat Grande Panda, ospita sotto il cofano un motore 1.2 tre cilindri benzina da 101 CV.



Dacia Sandero

Dacia Sandero Streetway Eco-G Journey – 19.200 euro

La Dacia Sandero, arrivata alla terza generazione, continua a essere una delle scelte più razionali del mercato.

La versione Streetway Eco-G Journey, a nostro avviso la più equilibrata, è mossa da un motore 1.2 turbo tre cilindri GPL da 122 CV.

La dotazione di serie comprende, tra le altre cose, i cerchi in lega, il monitoraggio dell’angolo cieco e i sensori di parcheggio anche davanti.

Tra gli optional che ci sentiamo di consigliare segnaliamo l’antifurto (246 euro), il navigatore (650 euro) e la vernice metallizzata (700 euro).





DR 5 – 19.900 euro

La DR 5 è la versione base della SUV compatta molisana, in pratica una cinese Chery Tiggo 5x modificata a Macchia d’Isernia.

Sotto il suo cofano trova posto un motore 1.5 benzina da 95 CV.

Di serie ha, tra le altre cose, il climatizzatore automatico, i retrovisori ripiegabili elettricamente e la vernice metallizzata.

L’unico optional a disposizione è il wrapping della carrozzeria, a 1.500 euro.



Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda Hybrid Pop – 19.900 euro

La Fiat Grande Panda Hybrid Pop è la versione ibrida più accessibile della piccola SUV torinese.

Sviluppata sullo stesso pianale della Citroën C3, monta un motore 1.2 turbo tre cilindri mild hybrid benzina da 110 CV.

La dotazione di serie comprende gli airbag per la testa, il climatizzatore e il volante regolabile in profondità.

L’unico optional che suggeriamo è la vernice pastello (800 euro).



Hyundai i10

Hyundai i10 1.0 Prime – 19.750 euro

La Hyundai i10 1.0 Prime è una citycar coreana arrivata alla terza generazione.

Il motore è un 1.0 tre cilindri benzina da 63 CV.

La dotazione di serie include, tra le altre cose, i cerchi in lega, il climatizzatore automatico e i retrovisori ripiegabili elettricamente.

Per quanto riguarda gli optional consigliamo invece il cambio automatico (1.000 euro), il tetto nero (450 euro) e la vernice pastello (500 euro).



Kia Picanto

Kia Picanto 1.0 Style – 19.900 euro

La terza generazione della Kia Picanto è una citycar coreana e la versione 1.0 Style è secondo noi quella più equilibrata.

Sotto il cofano ospita un motore 1.0 tre cilindri benzina da 68 CV.

Di serie ha i cerchi in lega, i retrovisori ripiegabili elettricamente e la vernice metallizzata.

Tra gli optional suggeriamo il cambio automatico (1.000 euro) e il ruotino (250 euro).



Leapmotor T03

Leapmotor T03 – 18.900 euro

La Leapmotor T03 è una citycar elettrica cinese

Spinta da un motore da 95 CV, monta una batteria da 37 kWh che garantisce un’autonomia di 265 km.

Di serie offre il cruise control adattivo, il monitoraggio dell’angolo cieco e il tetto panoramico.

L’unico optional è la vernice metallizzata (450 euro).

Clément Choulot / DPPI Renault Clio

Renault Clio TCe Evolution – 18.900 euro

La Renault Clio TCe Evolution è la versione più accessibile della sesta generazione della piccola francese.

Sotto il cofano trova posto un motore 1.2 turbo tre cilindri benzina da 116 CV.

La dotazione di serie comprende, tra le altre cose, gli airbag per la testa anche dietro, il climatizzatore e il cruise control adattivo.

Tra gli optional consigliati segnaliamo i cerchi in lega (400 euro), la retrocamera (300 euro) e il ruotino (300 euro).



Toyota Aygo X

Toyota Aygo X 1.0 Active – 18.950 euro

La Toyota Aygo X pre-restyling è fuori listino ma è ancora possibile trovare esemplari nuovi, decisamente più economici delle versioni ibride post-lifting.

La versione “base” 1.0 Active monta un 1.0 tre cilindri benzina da 72 CV.