Le 10 auto più attese del 2026: modelli, date e perché faranno parlare

Il 2026 sarà un anno in cui le elettriche peseranno sempre di più e lo si capisce subito guardando le dieci auto più attese del prossimo anno.

La lista, composta prevalentemente da marchi giapponesi e da SUV compatte, fotografa una transizione ecologica ormai al centro dell’offerta: solo due modelli, la Jaecoo 8 e la Toyota RAV4, non prevedono una variante a batteria.

Quello che segue è un panorama delle novità più significative in arrivo: proposte diverse per stile e filosofia pensate per intercettare gusti ed esigenze molto distanti tra loro.



Alpine A390

Alpine A390

La Alpine A390, prima auto a trazione integrale di sempre per la Casa francese, è una SUV compatta elettrica.

Lunga 4,62 metri, abbina proporzioni filanti da coupé rialzata a una buona capacità di carico. Il frontale con fari sottilissimi, il tetto spiovente e le maniglie a scomparsa ne definiscono subito il carattere.

Ha ben tre motori elettrici ed è offerta in due varianti di potenza: 401 o 470 CV. Quest’ultima accelera da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi.

QUANDO ARRIVA: Primo trimestre 2026

PERCHÉ FARÀ PARLARE: Perché dimostrerà che anche una SUV elettrica può creare emozioni.



Jaecoo 8

Jaecoo 8

La Jaecoo 8 è una SUV media cinese a 7 posti, lunga oltre 4,80 metri e disponibile a trazione anteriore o integrale.

Punta a conquistare le famiglie con un abitacolo spazioso e curato e linee morbide che le danno un aspetto rassicurante.

La gamma è composta da due motori: un 2.0 turbo benzina da 265 CV e un 1.5 turbo ibrido plug-in benzina da 537 CV totali. Quest’ultima variante promette prestazioni da sportiva e può percorrere oltre 100 km in modalità elettrica.

QUANDO ARRIVA: Primavera 2026

PERCHÉ FARÀ PARLARE: Perché la variante ibrida plug-in offrirà prestazioni da supercar su un’auto per famiglie numerose a un prezzo non esagerato.



Jeep Recon

Jeep Recon

La Jeep Recon è una grande SUV elettrica a trazione integrale che reinterpreta in chiave moderna lo spirito duro e puro del marchio statunitense.

Il risultato e un mix nuovo: forme squadrate ispirate alla Wrangler e un’anima tecnologica che guarda al futuro.

Grazie ai due motori elettrici che generano una potenza complessiva di 650 CV scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. L’autonomia dichiarata si aggira intorno ai 400 km.

QUANDO ARRIVA: A fine 2026

PERCHÉ FARÀ PARLARE: Per il contrasto tra le forme dure e pure e l’anima elettrica.



Lexus ES

Lexus ES

L’ammiraglia Lexus ES arriva all’ottava generazione e si presenta con un design più spigoloso e deciso, in linea con il nuovo linguaggio stilistico della Casa giapponese.

Rimane una grande berlina confortevole, ma ora è offerta anche a trazione integrale oltre che anteriore.

La gamma motori è composta da due unità ibride benzina (2.0 e 2.5) e da due versioni elettriche da 224 o (bimotore) 343 CV.

QUANDO ARRIVA: Primavera 2026

PERCHÉ FARÀ PARLARE: Perché sarà la prima ammiraglia elettrica della Casa giapponese.



Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross

La seconda generazione della Mitsubishi Eclipse Cross segna un cambio di rotta netto: la SUV compatta giapponese, ora “gemella” della Renault Scenic, ha abbandonato del tutto le motorizzazioni tradizionali ed è diventata esclusivamente elettrica.

Condivide con la sorella francese non solo le linee equilibrate e ricche di spigoli, ma anche il valido comportamento stradale.

L’impronta tecnologica è più marcata rispetto al passato e la gamma si articola su due livelli di potenza: 170 o 218 CV.

QUANDO ARRIVA: Estate 2026

PERCHÉ FARÀ PARLARE: Perché sarà la copia di una delle elettriche più apprezzate, capace di conquistare nel 2024 il prestigioso riconoscimento di Auto dell’Anno.



Nissan Leaf

Nissan Leaf

L’elettrica Nissan Leaf arriva alla terza generazione cambiando completamente identità: quella che una volta era una berlina media si è trasformata in una SUV compatta lunga 4,35 metri.

Sviluppata sullo stesso pianale della Renault Megane, ha forme aerodinamiche con un frontale corto e il tetto spiovente.

Due le varianti di potenza: 177 o 218 CV. Quest’ultima ha un’autonomia di 622 km.

QUANDO ARRIVA: Primavera 2026

PERCHÉ FARÀ PARLARE: Perché è l’ultima evoluzione della prima elettrica di massa.





Porsche Cayenne

La quarta generazione della Porsche Cayenne è solo elettrica. La grande SUV tedesca a trazione integrale guadagna cinque centimetri in altezza ma ne perde tre in altezza.

Ne guadagna il design, reso ancora più filante e sportivo e caratterizzato da un cofano basso e da una coda alta impreziosita da una fascia orizzontale a LED che ne enfatizza la larghezza.

In vendita a prezzi che partono da 111.443 euro e spinta da due motori, è disponibile in due varianti di potenza: 408 o 857 CV.

QUANDO ARRIVA: È già in listino

PERCHÉ FARÀ PARLARE: Perché a differenza della Macan, non rimpiazzerà la variante termica ma la affiancherà. Un segno dei tempi che stanno cambiando.



Renault Twingo

Renault Twingo

La quarta generazione della Renault Twingo torna alle origini nello spirito ma con un’impostazione completamente nuova. Restano le forme simpatiche della prima serie ma crescono le dimensioni (3,79 metri di lunghezza) e le porte, stavolta, sono cinque.

Solo elettrica, si distingue per le proporzioni da monovolume (il cofano è molto corto) e per i fari tondeggianti.

In vendita a 21.100 euro, ospita sotto il cofano un motore da 82 CV.

QUANDO ARRIVA: È già in listino

PERCHÉ FARÀ PARLARE: Per lo stile, che omaggia quello della mitica prima serie.



Subaru Uncharted

Subaru Uncharted

La Subaru Uncharted è una SUV compatta elettrica giapponese “gemella” della Toyota C-HR+.

Nonostante l’assetto rialzato ha forme da sportiva, con un tetto basso e spiovente e un frontale grintoso.

Dovrebbe arrivare solo nella variante bimotore a trazione integrale da 343 CV ma non si escludono versioni a trazione anteriore da 167 e 224 CV.

QUANDO ARRIVA: Aprile 2026

PERCHÉ FARÀ PARLARE: Per le forme da coupé applicate su una carrozzeria da SUV.





Toyota RAV4

Evoluzione, non rivoluzione: con la sesta generazione la Toyota RAV4 conserva il pianale e le dimensioni (4,60 metri di lunghezza) dell’antenata ma guadagna un look più accattivante.

Disponibile a trazione anteriore o integrale, si distingue per le linee squadrate sia fuori che dentro.

In vendita a prezzi che partono da 45.200 euro, ha una gamma motori composta da quattro 2.5 ibridi benzina: due full da 182 e 190 CV e due plug-in da 268 e 305 CV totali.

QUANDO ARRIVA: È già in listino

PERCHÉ FARÀ PARLARE: Perché è l’erede di una delle SUV più vendute al mondo.