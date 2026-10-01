Le dieci auto più scattanti che non pagheranno più il bollo

Dal 2027 milioni di automobilisti potrebbero dire addio (o arrivederci, dipende se la misura verrà prorogata) al bollo auto. La nuova normativa prevede infatti l’esenzione dalla tassa automobilistica per le vetture dotate di un motore termico con una potenza non superiore a 80 kW, ossia 109 CV. Il beneficio, però, non si estende a tutte i veicoli intestati allo stesso proprietario: potrà essere applicato a un solo mezzo, quello con meno cavalli.

La novità è particolarmente interessante nel caso delle ibride. Per stabilire se un modello rientra nei requisiti, infatti, conta esclusivamente la potenza del motore a benzina riportata sul libretto di circolazione mentre quella sviluppata dalla componente elettrica non viene presa in considerazione. È così che numerose full hybrid e plug-in riescono a beneficiare dell’esenzione pur disponendo di potenze complessive ben superiori al limite.

Di seguito troverete le dieci auto più scattanti (una per marca) tra quelle attualmente in listino che non pagheranno più il bollo: si tratta soprattutto di vetture cinesi e di modelli appartenenti al segmento delle SUV compatte, anche se non mancano proposte di altre nazioni e diverse categorie.

Dongfeng 007 - 7,2 secondi

Dongfeng 007



L’auto più scattante tra quelle esenti dal bollo, la Dongfeng 007, è una berlina media cinese range extender a cinque porte. Caratterizzata da linee filanti, ha un motore 1.5 turbo benzina che non muove direttamente le ruote ma si limita a ricaricare la batteria. A occuparsi della trazione (posteriore) è invece un propulsore elettrico da 212 CV. Costruita con cura, costa 47.900 euro e offre il cruise control adattivo, il portellone apribile elettricamente e la telecamera 360°.

Leapmotor B10 REEV - 7,5 secondi



La variante range extender (REEV) della Leapmotor B10 abbina un motore 1.5 benzina da 95 CV, utilizzato esclusivamente come generatore, a un’unità elettrica posteriore da 218 CV che provvede alla trazione. Comoda e contraddistinta da un abitacolo spazioso (non eccezionale, invece, il baule), questa SUV compatta cinese è in vendita a prezzi che partono da 29.900 euro. Due gli allestimenti: Life e Design. Il primo ha il cruise control adattivo, il navigatore e il tetto panoramico mentre il secondo aggiunge il portellone apribile elettricamente, i sedili anteriori riscaldabili e ventilati e i vetri posteriori oscurati.

SWM G03F Super Hybrid - 7,5 secondi

SWM G03F



Chi cerca spazio può puntare sulla SWM G03F Super Hybrid, versione range extender della SUV compatta a sette posti del marchio lombardo di proprietà cinese. Il motore 1.5 benzina da 102 CV produce energia e il propulsore elettrico da 143 CV si occupa della marcia. Il prezzo è di 29.900 euro e la dotazione di sicurezza è scarna ma non mancano il cruise control, il navigatore e il volante regolabile in altezza.

BYD Atto 2 DM-i 212 CV - 7,5 secondi



La versione più potente della SUV compatta cinese BYD Atto 2 ibrida plug-in combina un 1.5 benzina da 98 CV con un motore elettrico, per una potenza complessiva di 212 CV. Convince per lo spazio. le finiture e il comfort e ha una dotazione che comprende i retrovisori ripiegabili elettricamente, i sedili anteriori riscaldabili e i sensori di parcheggio davanti e dietro. Il prezzo? 30.100 euro.

Changan Deepal S05 Ultra Hybrid - 7,9 secondi



Le linee aggressive e filanti e lo spazio interno sono i principali punti di forza della Changan Deepal S05 Ultra Hybrid, variante ibrida plug-in della SUV compatta cinese. Spinta da un 1.5 benzina da 86 CV e da un’unità elettrica per una potenza totale di 258 CV, è in vendita a prezzi che partono da 34.690 euro. Due gli allestimenti: Pro e Max. Il primo ha il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia e il navigatore mentre il secondo aggiunge l’head-up display, il monitoraggio dell’angolo cieco e il portellone apribile elettricamente. L’unico optional che ci sentiamo di consigliare è il gancio traino (500 euro).

MG 3 - 8,0 secondi

MG 3



La MG 3 è una piccola ibrida full britannica dotata di un motore 1.5 benzina da 102 CV abbinato a un’unità elettrica: 194 CV la potenza totale. Vivace ma con sospensioni un po’ dure, è in vendita a prezzi che partono da 21.490 euro. Gli allestimenti sono due: Comfort e Luxury. Il primo ha i cerchi in lega, il cruise control adattivo e i retrovisori ripiegabili elettricamente mentre il secondo aggiunge il monitoraggio dell’angolo cieco, i sedili anteriori riscaldabili e i vetri posteriori oscurati. Suggeriamo di integrare la dotazione con la vernice metallizzata (800 euro).

Geely Starray - 8,1 secondi

Geely Starray



I 262 CV totali della raffinata SUV media cinese ibrida plug-in Geely Starray sono offerti da un 1.5 turbo benzina da 99 CV e da un’unità elettrica. In vendita a prezzi che partono da 34.900 euro e con uno sterzo non tra i più precisi, è disponibile in tre allestimenti: Pro, Launch Edition e Sky Blue Edition. Il primo ha il cruise control adattivo, i retrovisori ripiegabili elettricamente e i sedili anteriori riscaldabili mentre la Launch Edition e la Sky Blue Edition aggiungono l’head-up display, il portellone apribile elettricamente e il tetto apribile.

Renault Clio Full Hybrid - 8,3 secondi

Renault Clio



Il sistema della Renault Clio Full Hybrid è formato da un 1.8 benzina da 109 CV e da un propulsore elettrico, per una potenza complessiva di 158 CV. La variante ibrida della sesta generazione della piccola francese, contraddistinta da forme grintose e da un abitacolo tecnologico, è in vendita a prezzi che partono da 24.900 euro. Tre gli allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. Il primo ha il cruise control adattivo, il mantenimento in corsia e i sensori di parcheggio posteriori. La Techno agigunge i cerchi in lega, i retrovisori ripiegabili elettricamente e i vetri posteriori oscurati mentre la Esprit Alpine può anche vantare il monitoraggio dell’angolo cieco e i sensori di parcheggio anche davanti.

Mitsubishi ASX HEV - 8,9 secondi

Mitsubishi ASX



Gemella della Renault Captur, la versione ibrida full della Mitsubishi ASX condivide il powertrain (1.8 benzina da 109 CV più motore elettrico per un totale di 158 CV) con la Renault Clio analizzata in precedenza. I prezzi della maneggevole piccola SUV giapponese partono da 29.900 euro e gli allestimenti sono due: Black Edition e Intense. Il primo ha i cerchi in lega, la retrocamera e i sedili anteriori riscaldabili; il secondo aggiunge il cruise control adattivo, il monitoraggio dell’angolo cieco e i retrovisori ripiegabili elettricamente.

Toyota Aygo X - 9,2 secondi

Toyota Aygo X



Chiude la classifica la Toyota Aygo X, originale ma poco spaziosa citycar ibrida full giapponese da 116 CV totali mossa da un 1.5 tre cilindri da 92 CV abbinato a un motore elettrico. In vendita a prezzi che partono da 20.850 euro, è offerta in quattro allestimenti: “base”, Premium, GR Sport e Icon. Tutte hanno il cruise control adattivo, il mantenimento in corsia e la retrocamera.