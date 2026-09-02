Kimi Antonelli a Monza: la gara più difficile del suo Mondiale

Kimi Antonelli arriva al GP d'Italia 2026 da leader del Mondiale con 242 punti, sei vittorie e dieci podi. Il pilota Mercedes dovrà però scontare una penalità di almeno dieci posizioni per la sostituzione di componenti della power unit. A Monza sarà quindi chiamato a recuperare terreno proprio nella gara di casa.

Da promessa a leader del Mondiale

A Monza Kimi Antonelli non arriva più come il giovane talento italiano da scoprire. Arriva da leader del Mondiale di Formula 1, con sei vittorie, sei pole position e dieci podi nelle prime dodici gare della stagione. Ha 242 punti, 59 in più di George Russell e Lewis Hamilton, suoi compagni di squadra in Mercedes, mentre Lando Norris, reduce dalla vittoria di Zandvoort, è quarto a quota 159. Numeri che, a vent'anni, raccontano una stagione già oltre le aspettative. Ma proprio nel momento in cui il nome di Antonelli ha iniziato a essere associato sempre più spesso alla parola “titolo”, Monza gli presenta una delle situazioni più delicate dell'anno.

Il pilota bolognese dovrà infatti scontare una penalità di almeno dieci posizioni sulla griglia del Gran Premio d'Italia, conseguenza della sostituzione di componenti della power unit Mercedes oltre l'allocazione consentita. A seconda del numero di elementi cambiati, la penalità potrebbe portarlo in fondo allo schieramento. La scelta è stata fatta deliberatamente dal team, che considera Monza uno dei circuiti più adatti per recuperare posizioni grazie ai lunghi rettilinei e alle numerose opportunità di sorpasso.

La penalità che cambia il weekend

È una scelta razionale guardando al campionato, ma dal punto di vista del pilota rende il Gran Premio d'Italia molto più interessante. Antonelli non avrà bisogno soltanto di essere veloce: dovrà saper leggere la gara, scegliere quando attaccare e quando aspettare, gestire le gomme e soprattutto evitare che una penalità programmata si trasformi in una perdita di punti molto più pesante.

Monza, con i suoi rettilinei e le staccate che offrono diverse occasioni di sorpasso, è una delle piste più favorevoli a una rimonta. È proprio questo il motivo per cui Mercedes ha deciso di affrontare qui il costo della penalizzazione. Toto Wolff ha spiegato che la squadra sta ragionando in funzione del campionato e che la nazionalità del pilota non può condizionare una decisione tecnica: gli algoritmi, ha osservato, non tengono conto della nazionalità.

Per Antonelli sarà quindi una gara nella quale il risultato finale conterà, ma conterà anche il modo in cui arriverà. Se l'obiettivo è il Mondiale, non avrebbe senso trasformare ogni sorpasso in un rischio.

Un anno dopo, tutto è cambiato

È una situazione molto diversa da quella vissuta appena dodici mesi fa. Nel 2025 Antonelli era il rookie Mercedes chiamato a raccogliere l'eredità di Lewis Hamilton. Aveva talento e aspettative enormi, ma anche tutto quello che normalmente accompagna una prima stagione in Formula 1: errori, incidenti, weekend difficili e la necessità di imparare rapidamente. A Monza aveva chiuso al nono posto, dopo essere partito dalla sesta posizione e aver perso terreno al via. Un risultato che, in quel momento della sua carriera, faceva parte dell'apprendistato.

Dodici mesi dopo torna sullo stesso circuito da leader del campionato, con sei vittorie già conquistate e una consapevolezza completamente diversa. L'ultima vittoria è arrivata in Belgio; a Zandvoort, invece, Antonelli ha chiuso secondo alle spalle di Lando Norris, consolidando comunque il proprio vantaggio in classifica. La differenza non è soltanto nei risultati. È nel modo in cui Antonelli viene osservato. Quando sei un rookie, un errore viene considerato parte del percorso. Quando sei primo nel Mondiale, lo stesso errore viene letto attraverso la classifica. Una qualifica sbagliata, una strategia poco efficace o un contatto possono diventare punti persi nella corsa al titolo.

La pressione arriva insieme alle vittorie

Antonelli ha già raccontato quanto sia stato difficile, nella sua stagione d'esordio, gestire la pressione delle aspettative. Il 2026 gli ha dato una risposta diversa: le vittorie sono arrivate e, con loro, la responsabilità di difendere la leadership.

Zandvoort ha rappresentato proprio in questo senso un piccolo campanello d'allarme. Antonelli ha riconosciuto che Mercedes deve continuare a lavorare, mentre McLaren ha mostrato una crescita evidente. Norris ha conquistato la seconda vittoria consecutiva e lo stesso Antonelli ha ammesso che la Mercedes non è più la vettura più veloce in assoluto.

Il campionato entra quindi nella fase in cui il vantaggio costruito nei primi mesi può diventare prezioso, ma non può essere considerato una garanzia. Per un pilota così giovane è una situazione completamente nuova: non deve più dimostrare di avere la velocità per vincere una gara, ma di riuscire a mantenere il livello necessario per vincere un campionato.

F1 Grand Prix of Netherlands

Russell, Norris e il confronto con Hamilton

A rendere il finale di stagione ancora più interessante ci sono gli avversari. Russell e Hamilton sono entrambi a 183 punti, 59 dietro Antonelli. Norris è più distante, ma arriva da due vittorie consecutive e la McLaren sembra aver ridotto il divario con Mercedes.

Poi c'è Hamilton. Il sette volte campione del mondo corre oggi per Ferrari ed è uno degli inseguitori di Antonelli nella classifica. Un anno fa il giovane italiano era inevitabilmente raccontato come il pilota chiamato a sostituirlo in Mercedes; oggi ha costruito una stagione abbastanza importante da non avere più bisogno di essere definito attraverso il suo predecessore.

Il confronto sarà inevitabile proprio a Monza, davanti al pubblico italiano. Ma Antonelli dovrà riuscire a non farsi trascinare dalla narrativa della sfida con Hamilton e concentrarsi sulla propria gara.

Il peso di correre a casa

C'è poi tutto quello che non compare nei punti della classifica. Antonelli è nato a Bologna il 25 agosto 2006 e ha appena compiuto vent'anni. Arriva al Gran Premio d'Italia nel momento più importante della sua giovane carriera e con un'attenzione mediatica che non aveva mai avuto prima.

Non corre per Ferrari, ma questo non cambia il significato che il suo nome ha assunto per il pubblico italiano. Da molto tempo l'Italia non aveva un pilota così giovane capace di competere per il vertice della Formula 1.

L'ultimo campione del mondo italiano resta Alberto Ascari, iridato nel 1952 e nel 1953. Il paragone con la storia è inevitabile, ma ancora prematuro. Antonelli ha vent'anni e il campionato è ancora lungo. Trasformare Monza in una celebrazione anticipata sarebbe quindi un errore.

La gara di casa, però, amplificherà inevitabilmente ogni dettaglio: la posizione in qualifica, la penalità, la partenza arretrata, i sorpassi, la gestione delle gomme, il confronto con Russell e Hamilton e, soprattutto, il distacco da Norris.

Il vero test non sarà vincere

Proprio per questo, il significato di Monza potrebbe essere diverso da quello che suggerisce il calendario. Non sarà necessariamente la gara nella quale Antonelli dovrà vincere davanti al pubblico italiano. Sarà quella nella quale dovrà dimostrare di saper gestire una situazione che non ha scelto.

La penalità potrebbe diventare un test importante per la sua crescita. Non perché partire indietro sia un vantaggio, ma perché lo costringerà a correre una gara senza avere il controllo di tutte le variabili. Non potrà decidere la posizione di partenza, né quanto saranno competitivi gli avversari. Potrà però decidere come guidare e quanto rischiare.

È una qualità fondamentale per chi vuole vincere un Mondiale. La velocità permette di conquistare pole e vittorie; la capacità di limitare i danni permette di arrivare davanti alla fine della stagione.

Monza può raccontare il nuovo Kimi Antonelli

Per questo una grande gara di Antonelli a Monza non dovrà necessariamente coincidere con una vittoria. Se riuscirà a recuperare dal fondo o dalle posizioni arretrate e portare a casa un risultato pesante, dimostrerà di saper gestire non soltanto la velocità, ma anche strategia, pressione e rischio.

Il Mondiale non si decide in una sola domenica, soprattutto a vent'anni. Ma il modo in cui un pilota affronta una domenica difficile può raccontare molto più di una pole position.

Antonelli arriva a Monza con un vantaggio importante, una Mercedes ancora competitiva e sei vittorie già conquistate. Arriva anche con un problema che non aveva chiesto: una penalità in griglia proprio nella gara che tutti gli italiani aspetteranno di più. Il talento, ormai, non è più una questione da dimostrare. Adesso Kimi Antonelli deve dimostrare di saperlo gestire.