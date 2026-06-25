MotoGP, orari GP Paesi Bassi 2026: dove vedere la gara in TV e streaming

Il GP dei Paesi Bassi ad Assen, decima tappa della MotoGP 2026, sarà trasmesso in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

Marco Bezzecchi vuole rafforzare il primato nel Motomondiale ma le Ducati ufficiali sono in una forma smagliante.

MotoGP 2026 – GP Paesi Bassi: cosa aspettarsi

Il circuito di Assen, sede del GP dei Paesi Bassi (decimo appuntamento della MotoGP 2026) è un tracciato molto amato dai piloti e poco usurante per i freni. LaDucati qui è imbattuta da quattro anni.

La pioggia prevista per domenica potrebbe scombussolare la corsa. Di seguito trovate un video Aprilia con un giro di posta virtuale, il calendario del Gran Premio dei Paesi Bassi, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2026: Assen, il calendario e gli orari TV

Venerdì 26 giugno 2026

09:00-09:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:50-10:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:45-11:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:15-13:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:05-14:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00-16:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Sabato 27 giugno 2026

08:40-09:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:25-09:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:10-10:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:50-11:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

12:45-13:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:40-14:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

Domenica 28 giugno 2026

09:40-09:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

11:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 13:00 su TV8)

12:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 14:15 su TV8)

14:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Spprt MotoGP e Now, differita alle 16:00 su TV8)

MotoGP – I numeri del GP dei Paesi Bassi

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4,54 km

GIRI: 26

MotoGP: il pronostico del GP dei Paesi Bassi 2026

Mirco Lazzari gp/Getty Images Francesco Bagnaia

1° Francesco Bagnaia (Ducati)

È il momento migliore della stagione per Francesco Bagnaia, che arriva ad Assen dopo quattro podi consecutivi. Un filotto che non gli riusciva da quasi due anni e che racconta una ritrovata solidità mentale, oltre che tecnica.

E poi c’è il rapporto speciale con i Paesi Bassi: nelle ultime quattro edizioni ha raccolto tre vittorie e un terzo posto.



Marco Bezzecchi

2° Marco Bezzecchi (Aprilia)

Per Marco Bezzecchi è un periodo complicato: due gare senza punti, la prima per colpa del compagno Martín, la seconda per una squalifica dopo l’aggressione a uno steward.

Ad Assen non ha mai vinto in MotoGP ma qui ha conquistato tre secondi posti. Per conservare il primato nella MotoGP 2026 servirà una gara intelligente, senza errori.

Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images Marc Márquez

3° Marc Márquez (Ducati)

Marc Márquez è tornato lo schiacciasassi dello scorso anno dopo le due vittorie consecutive. La rincorsa alla vetta del Motomondiale è ufficialmente iniziata.

Assen è una pista che conosce bene: tre vittorie e otto podi totali nella classe regina. Un curriculum che parla da solo.

Mirco Lazzari gp/Getty Images Fabio Di Giannantonio

Da tenere d’occhio: Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Fabio Di Giannantonio resta il miglior centauro nella classifica della MotoGP 2026 tra quelli che non guidano una Aprilia, ma Marc Márquez si sta avvicinando sempre di più. Da tre gare non sale sul podio e il margine si assottiglia.

Il GP dei Paesi Bassi, oltretutto, non è mai stato particolarmente generoso con lui. Non ha mai tagliato il traguardo in “top 3” e questo rende la sfida ancora più complessa.

Michal Cizek / AFP Ducati

La moto da seguire: Ducati

Da quattro anni la Ducati domina Assen e dopo un inizio di stagione sotto tono le Rosse di Borgo Panigale sembrano tornate a brillare.

La competitività ritrovata, unita allo stato di forma eccezionale di Marc Márquez e Bagnaia, fa molta paura ai rivali.

MotoGP 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Marco Bezzecchi (Aprilia) 180 punti

2° Jorge Martín (Aprilia) 172 punti

3° Fabio Di Giannantonio (Ducati) 157 punti

4° Marc Márquez (Ducati) 140 punti

5° Ai Ogura (Aprilia) 134 punti