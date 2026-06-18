MotoGP, orari GP Repubblica Ceca 2026: dove vedere la gara in TV e streaming

La MotoGP 2026 sbarca a Brno per il GP della Repubblica Ceca: la nona tappa del Motomondiale sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

Marc Márquez, rinvigorito dal trionfo in Ungheria, pare avere tutte le carte in regola per salire ancora una volta sul gradino più alto del podio ma dovrà vedersela con le Aprilia.

MotoGP 2026 – GP Repubblica Ceca: cosa aspettarsi

Il circuito di Brno, sede del GP della Repubblica Ceca (nono appuntamento della MotoGP 2026), è un tracciato ricco di cambi di direzione. Difficile prevedere il vincitore visto che le ultime tre edizioni sono state conquistate da tre moto differenti.

Di seguito troverete un video Aprilia con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio della Repubblica Ceca, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2026: Brno, il calendario e gli orari TV

Venerdì 19 giugno 2026

09:00-09:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:50-10:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:45-11:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:15-13:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:05-14:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00-16:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Sabato 20 giugno 2026

08:40-09:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:25-09:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:10-10:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:50-11:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

12:45-13:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:40-14:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP. Now e TV8)

Domenica 21 giugno 2026

09:40-09:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

11:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 13:00 su TV8)

12:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 14:15 su TV8)

14:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 16:00 su TV8)

MotoGP – I numeri del GP della Repubblica Ceca

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5,40 km

GIRI: 21

MotoGP: il pronostico del GP della Repubblica Ceca 2026



Marc Márquez

1° Marc Márquez (Ducati)

A Brno Marc Márquez è di casa: quattro vittorie e sette podi in otto partecipazioni nella classe regina sono numeri che parlano da soli.

Il successo ritrovato in Ungheria, dopo quasi nove mesi di digiuno, ha confermato che il sette volte campione del mondo MotoGP è tornato a ruggire.



Marco Bezzecchi

2° Marco Bezzecchi (Aprilia)

Marco Bezzecchi resta saldamente al comando del Motomondiale 2026 e l’incidente in Ungheria causato dal compagno Martín non cambia la sostanza della sua stagione.

Brno è un circuito che gli sorride: lo scorso anno ha tagliato il traguardo in seconda posizione con una moto meno performante di quella attuale.



Jack Miller

3° Jack Miller (Yamaha)

Jack Miller non sale sul podio da oltre tre anni e la stagione 2026, finora, è stata complicata: la sua Yamaha non è ancora al livello delle migliori. In Ungheria, però, ha sfruttato bene le circostanze e ha centrato il suo primo piazzamento in “top 10” nell’anno.

Nel GP della Repubblica Ceca può contare su un podio ottenuto nel 2019, lontano nel tempo ma utile per ritrovare fiducia. Il centauro australiano sarà la sorpresa del weekend?

Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images Fabio Di Giannantonio

Da tenere d’occhio: Fabio Di Giannantonio (Ducati)

L’obiettivo di Fabio Di Giannantonio in Repubblica Ceca è chiaro: tornare a brillare. In Ungheria è stato travolto da Martín e per la prima volta in stagione non è riuscito a chiudere in “top 6”.

Brno, però, non è la sua pista preferita: lo scorso anno ha chiuso in sedicesima posizione.

Ferenc ISZA / AFP Ducati

La moto da seguire: Ducati

Le due vittorie negli ultimi tre Gran Premi della MotoGP 2026 parlano di una Ducati in ripresa, capace di tornare a dettare il ritmo dopo un avvio di stagione complicato.

Molto dipenderà dallo stato di forma di Marc Márquez: se lo spagnolo dovesse confermarsi quello visto in Ungheria, a Brno potrebbe davvero non esserci storia.

MotoGP 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Marco Bezzecchi (Aprilia) 180 punti

2° Jorge Martín (Aprilia) 160 punti

3° Fabio Di Giannantonio (Ducati) 138 punti

4° Pedro Acosta (KTM) 132 punti

5° Marc Márquez (Ducati) 108 punti