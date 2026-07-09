MotoGP Sachsenring 2026, gli orari TV del GP di Germania: dove vedere la gara in diretta

Il Motomondiale sbarca al Sachsenring per il GP di Germania: l’undicesima tappa della MotoGP 2026 sarà trasmessa in diretta su Sky (e in streaming su Now) e anche in chiaro su TV8.

La Ducati vuole approfittare del momento non eccezionale che sta vivendo il team ufficiale Aprilia per piazzare la zampata e avvicinarsi alla vetta del campionato ma non sarà per niente facile.



MotoGP 2026 - GP Germania: cosa aspettarsi

Il circuito del Sachsenring (sede del GP di Germania, undicesimo appuntamento della MotoGP 2026) è un tracciato corto con tante curve veloci. Fare un pronostico non è facile: stiamo infatti parlando di una gara che ha visto quattro centauri diversi salire sul gradino più alto del podio negli ultimi quattro anni.

Di seguito troverete un video Aprilia con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio di Germania, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.



MotoGP 2026: Sachsenring, il calendario e gli orari TV

Venerdì 10 luglio 2026

09:00-09:35 Moto3 - Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:50-10:30 Moto2 - Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:45-11:30 MotoGP - Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:15-13:50 Moto3 - Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:05-14:45 Moto2 - Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00-16:00 MotoGP - Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Sabato 11 luglio 2026

08:40-09:10 Moto3 - Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:25-09:55 Moto2 - Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:10-10:40 MotoGP - Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:50-11:30 MotoGP - Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

12:45-13:25 Moto3 - Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

13:40-14:20 Moto2 - Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

15:00 MotoGP - Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

Domenica 12 luglio 2026

09:40-09:50 MotoGP - Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

11:00 Moto3 - Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

12:15 Moto2 - Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

14:00 MotoGP - Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)



MotoGP - I numeri del GP di Germania 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 3,67 km

GIRI: 30



MotoGP: il pronostico del GP di Germania 2026

Francesco Bagnaia

1° Francesco Bagnaia (Ducati)

Francesco Bagnaia arriva al Sachsenring dopo il problema tecnico di Assen che ha interrotto una lunga striscia di piazzamenti in “top 3”.

Il circuito tedesco è uno dei suoi preferiti: nelle ultime tre edizioni, infatti, è sempre salito sul podio e in un’occasione anche sul gradino più alto.

Marc Márquez

2° Marc Márquez (Ducati)

Il GP di Germania è la gara di Marc Márquez. In MotoGP ci ha corso dieci volte, conquistando nove vittorie e un secondo posto.

Resta il favorito assoluto anche se la condizione del pilota spagnolo non sembra delle più scintillanti.

Luca Marini

3° Luca Marini (Honda)

Luca Marini è il pilota Honda più veloce del Motomondiale ma conta poco visto che stiamo parlando di una moto poco performante.

Secondo noi, però, può essere la sorpresa di questa domenica. Ha una continuità impressionante (negli ultimi due anni ha mancato i punti una sola volta e non per colpa sua) e al Sachsenring nella classe regina ha già raccolto due quinti posti.

Fabio Quartararo

Da tenere d’occhio: Fabio Quartararo (Yamaha)

Fabio Quartararo ha bisogno di una scossa. Finora la sua stagione 2026 ha portato solo un quinto posto in Catalogna, troppo poco per un ex campione del mondo.

La Germania è uno dei luoghi in cui può ritrovare fiducia: qui ha già vinto, è già salito sul podio e lo scorso anno ha chiuso in quarta posizione con una Yamaha che non era certo al massimo della forma.

Michal Cizek / AFP Ducati

La moto da seguire: Ducati

La Ducati ha un solo obiettivo al Sachsenring: ripristinare le gerarchie e dimostrare di essere di nuovo la moto da battere nella MotoGP 2026, come aveva fatto vedere in Ungheria e in Repubblica Ceca.

La Casa di Borgo Panigale è imbattuta da tre anni nel Gran Premio di Germania e tutto lascia intendere che anche questa edizione possa seguire la stessa direzione.



MotoGP 2026 - La classifica del Mondiale Piloti

1° Jorge Martín (Aprilia) 193 punti

2° Marco Bezzecchi (Aprilia) 186 punti

3° Fabio Di Giannantonio (Ducati) 177 punti

4° Ai Ogura (Aprilia) 168 punti

5° Marc Márquez (Ducati) 153 punti