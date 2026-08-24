Porto Cervo, un’estate di Modern Luxury insieme a Range Rover

In Italia nessun posto mette d’accordo bellezza originale e lusso esclusivo così come la Costa Smeralda. Un angolo di paradiso sbocciato all’inizio degli anni Sessanta dal desiderio (e l’intuizione) di un principe di accogliere il jet set internazionale in uno spicchio di terra primitiva bagnata da acque cristalline e riscaldata da sabbia nivea, preservando la natura autentica del luogo ma plasmandone una nuova identità.

Con il tempo, la costa nord-est della Gallura è senza dubbio stata testimone di una trasformazione del pubblico di vacanzieri che d’estate affolla le promenade dei suoi porti più conosciuti e delle insenature più nascoste; un’evoluzione che è andata di pari passo con quella dell’immagine di ricchezza esclusiva, che nel mondo moderno si associa anche alla possibilità di godere di qualcosa di riservato, pensato e progettato su misura per noi. Che si tratti di un oggetto o di una esperienza, la personalizzazione dei nostri desideri è ciò che oggi fa la differenza.

L'operazione Range Rover a Porto Cervo si sviluppa attraverso tre esperienze principali: il Bespoke Studio alla Promenade du Port, il Waterfront Pop-Up e le driving experience sulla Costa Smeralda, a cui si aggiunge la partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda.

“Unmistakably yours” è come Range Rover traduce l’idea di ciò che è veramente unico, dedicato alla clientela di un marchio che possiede un’identità solida e longeva proprio come gli abitanti della Sardegna, scelta dal costruttore inglese come raffinata meta estiva 2026 per accogliere il suo pubblico più affezionato e far conoscere l’universo Bespoke e la sua visione di modern luxury ai frequentatori della Costa Smeralda.

Per tutta l’estate, lungo la Promenade du Port di Porto Cervo trova spazio il salotto sul mare riservato ai clienti e agli ospiti di Range Rover, dove è possibile perdersi tra texture, finiture e colori, guidati da esperti di design, ammirando le ultime creazioni del brand: come Pearl of Tay, una vera perla rara di customizzazione e maestria artigianale, svelata in primavera alla Milano Design Week, o un veicolo EV, che traduce il futuro targato Range Rover attraverso la propria elaborazione di eccellenza elettrificata.

Il Bespoke Studio è un atelier creato a immagine del territorio e del brand, con spazi che vibrano dell’energia naturale del luogo e della bella stagione, avvolti dalla tranquillità esclusiva di inventarsi la propria auto dei sogni, mentre l’adiacente zona del Waterfront ospita il pop up floreale firmato Range Rover, dove trova spazio una installazione che richiama l’esperienza vista di recente al Mastery Market di Londra, l’evento che ha celebrato design britannico e artigianalità locale.

Con la sua presenza in Costa Smeralda – fino al 10 settembre al Porto Cervo Waterfront e fino al 30 settembre con Bespoke Studio – Range Rover conferma così il suo intento e la sua capacità di offrire il meglio del modern luxury elevando l’esperienza del guidatore e dei passeggeri, grazie a una gamma di motorizzazioni completa ed efficace sotto il punto di vista della tecnologia, della sicurezza e dell’efficienza, e soprattutto attraverso la possibilità di fare della propria vettura un ambiente protetto, il più riservato e dedicato possibile, creando vetture che diventano veri e propri capolavori di personalizzazione e autenticità, capaci di esprimere al meglio non solo il DNA inconfondibile del marchio ma anche quello del suo proprietario.