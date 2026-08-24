VO₂ Max: cos’è, come si misura e perché è il parametro più importante della forma fisica

C'è un dato che negli ultimi anni è passato dai laboratori di medicina dello sport al polso di milioni di persone. Si chiama VO₂ Max e oggi compare sugli smartwatch accanto alla frequenza cardiaca, al sonno e agli allenamenti. Dietro quella sigla, però, non si nasconde soltanto un indicatore delle prestazioni sportive: secondo molti specialisti rappresenta uno dei parametri più interessanti per valutare l'efficienza del sistema cardiovascolare e lo stato di forma generale.

Il VO₂ Max misura la quantità massima di ossigeno che il corpo riesce a utilizzare durante uno sforzo intenso ed è oggi considerato uno dei migliori indicatori della forma fisica, della capacità aerobica e della salute cardiovascolare. Per questo motivo è diventato uno degli argomenti più discussi nel mondo del fitness, della medicina preventiva e della tecnologia indossabile.

Che cos'è il VO₂ Max e perché è importante

VO₂ Max significa volume massimo di ossigeno che l'organismo riesce a utilizzare durante un'attività fisica intensa. In termini semplici, misura la capacità di assorbire ossigeno, trasportarlo attraverso il sangue e trasformarlo in energia nei muscoli. Più questo processo è efficiente, maggiore sarà la capacità di sostenere uno sforzo prolungato, recuperare rapidamente e affrontare allenamenti sempre più impegnativi.

Per decenni il VO₂ Max è stato utilizzato soprattutto per valutare la preparazione degli atleti di endurance, dai maratoneti ai ciclisti professionisti. Oggi il suo significato va ben oltre lo sport. Diversi studi pubblicati su riviste scientifiche internazionali hanno individuato nella capacità cardiorespiratoria uno dei migliori indicatori dello stato di salute generale, associandola a un minor rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e mortalità precoce. Più che un semplice dato legato alla performance, il VO₂ Max rappresenta quindi una misura dell'efficienza con cui cuore, polmoni e muscoli lavorano insieme durante lo sforzo.

I numeri del VO₂ Max

Misura la capacità aerobica dell'organismo.

È espresso in ml/kg/min .

. È uno dei principali indicatori della salute cardiovascolare.

Può essere stimato anche dagli smartwatch di ultima generazione.

Può migliorare con allenamento, recupero e uno stile di vita sano.

Come si misura e perché gli smartwatch lo hanno reso popolare

La misurazione più accurata del VO₂ Max si ottiene attraverso un test da sforzo eseguito in laboratorio, durante il quale vengono analizzati l'ossigeno inspirato e l'anidride carbonica espirata. Nella vita quotidiana, però, questo parametro è diventato accessibile grazie agli smartwatch, che lo stimano combinando dati come frequenza cardiaca, velocità, ritmo, età e caratteristiche fisiche dell'utilizzatore.

Pur non sostituendo una valutazione clinica, questi dispositivi consentono di monitorarne l'evoluzione nel tempo. Più del valore assoluto, infatti, è proprio la tendenza a fornire le indicazioni più interessanti: un incremento progressivo del VO₂ Max è generalmente associato a un miglioramento della capacità aerobica e dell'efficienza cardiovascolare.

Quanto è affidabile il VO₂ Max dello smartwatch?

Oggi la maggior parte degli smartwatch premium, da Apple Watch a Garmin, passando per Huawei, Polar, Suunto e Coros, è in grado di stimare il VO₂ Max utilizzando algoritmi che elaborano frequenza cardiaca, velocità, ritmo e altri parametri fisiologici.

Il dato non sostituisce un test clinico eseguito in laboratorio, ma rappresenta uno strumento molto utile per seguire i propri progressi nel tempo. Gli specialisti consigliano infatti di osservare soprattutto l'evoluzione del valore piuttosto che concentrarsi sul singolo risultato, che può variare in base alle condizioni dell'allenamento e dell'organismo.

Qual è un VO₂ Max normale?

Non esiste un valore ideale valido per tutti. Il VO₂ Max varia in funzione dell'età, del sesso, della predisposizione genetica e del livello di allenamento. Negli uomini tra i 20 e i 29 anni un valore compreso tra 45 e 55 ml/kg/min è generalmente considerato buono, mentre nelle donne della stessa fascia d'età il riferimento è tra 38 e 48 ml/kg/min. Con il passare degli anni questi valori diminuiscono fisiologicamente: tra i 50 e i 59 anni, ad esempio, un VO₂ Max compreso tra 36 e 45 negli uomini e tra 30 e 39 nelle donne continua a indicare una buona efficienza cardiorespiratoria.

Più che confrontarsi con le prestazioni degli atleti professionisti, che possono superare anche gli 80 ml/kg/min, è utile osservare l'andamento del proprio valore nel tempo. Un miglioramento costante rappresenta un segnale positivo dell'adattamento dell'organismo all'attività fisica.

Come migliorare il VO₂ Max

Il VO₂ Max non è un parametro immutabile. Pur essendo influenzato anche dalla genetica, può aumentare grazie a un allenamento regolare e a uno stile di vita corretto.

Le attività aerobiche, come corsa, ciclismo, nuoto o camminata veloce, contribuiscono a rendere più efficiente il sistema cardiovascolare, mentre gli allenamenti intervallati ad alta intensità (HIIT) sono tra le strategie più efficaci per stimolare un miglioramento della capacità aerobica.

Anche gli allenamenti a intensità moderata, come quelli svolti nella cosiddetta Zona 2, possono contribuire a migliorare nel tempo l'efficienza cardiorespiratoria e la resistenza, motivo per cui vengono sempre più utilizzati anche dagli sportivi amatoriali.

Anche il recupero gioca un ruolo importante. Sonno di qualità, alimentazione equilibrata e gestione dello stress favoriscono gli adattamenti fisiologici legati all'allenamento, motivo per cui gli smartwatch più evoluti affiancano il VO₂ Max ad altri indicatori come la frequenza cardiaca a riposo, la qualità del sonno e la variabilità della frequenza cardiaca.

Più di un numero

Il VO₂ Max non è soltanto un parametro per chi pratica sport. Oggi è considerato uno degli indicatori più affidabili della salute cardiovascolare e della forma fisica, motivo per cui viene monitorato sempre più spesso anche dagli smartwatch. Migliorarlo significa investire non solo nelle prestazioni, ma anche nel benessere e nella longevità.