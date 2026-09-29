7 esercizi per migliorare la postura e sembrare più alti

Vuoi sembrare più alto senza ricorrere a scarpe rialzate o a particolari trucchi di styling? Prima ancora di cambiare quello che indossi, guarda come porti il corpo. Migliorare la postura non può aumentare la statura reale di un adulto, ma può cambiare il modo in cui la figura appare. Spalle meno chiuse, testa più allineata e busto libero di muoversi possono rendere la silhouette visivamente più verticale e slanciata. Il punto, però, non è imparare a stare immobili con il petto in fuori e le spalle tirate all'indietro. Una buona postura non è una posa perfetta da mantenere per tutta la giornata: è la capacità di muoversi bene, cambiare posizione e sostenere il corpo senza rimanere per ore nello stesso schema.

Una postura migliore può farti sembrare più alto?

Sì, ma soltanto in termini di percezione visiva, non di altezza reale. Una testa proiettata in avanti, le spalle chiuse e il busto poco esteso possono rendere la figura più compatta. Al contrario, quando il corpo riesce a mantenere un assetto naturale ed equilibrato, la linea complessiva può apparire più verticale. È una differenza che si nota anche nei vestiti. Una giacca può seguire meglio la linea delle spalle, una camicia può cadere in modo più pulito e una T-shirt può valorizzare maggiormente le proporzioni del busto. Per questo la postura non è soltanto una questione di fitness o benessere. È anche parte dell'immagine personale.

Perché la postura può peggiorare?

Computer, smartphone, automobile, lavoro alla scrivania e molte ore trascorse seduti hanno modificato il modo in cui passiamo la giornata. Il problema non è necessariamente una singola posizione, ma quanto a lungo rimaniamo nella stessa posizione e quanto poco ci muoviamo tra un'attività e l'altra.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti di limitare il comportamento sedentario e di sostituirlo, quando possibile, con attività fisica anche leggera. Per ottenere benefici sostanziali sulla salute indica inoltre almeno 150-300 minuti di attività aerobica moderata alla settimana e attività di rafforzamento muscolare almeno due giorni alla settimana. Anche il rapporto tra sedentarietà e collo merita attenzione. Una revisione sistematica e meta-analisi ha rilevato un'associazione tra comportamento sedentario e dolore cervicale negli adulti, con associazioni particolarmente rilevanti per l'uso di smartphone e computer. Questo non significa, però, che una singola postura o il telefono siano da soli la causa del dolore.

Come capire se hai una postura da migliorare

Non esiste un semplice test davanti allo specchio che possa stabilire se la tua postura sia “corretta”. Alcuni segnali possono però suggerire che il corpo abbia bisogno di maggiore mobilità, forza o varietà di movimento: spalle frequentemente chiuse, testa proiettata in avanti, rigidità nella parte alta della schiena, difficoltà a trovare una posizione comoda o sensazione di affaticamento dopo molte ore seduti. Se per stare dritto devi irrigidire continuamente spalle e schiena, probabilmente non stai trovando una posizione naturale. L'obiettivo non è diventare rigidi, ma riuscire a passare con facilità da una posizione all'altra.

I 7 esercizi per migliorare la postura

Non esiste un esercizio capace di “raddrizzare” il corpo da solo. Una routine sensata dovrebbe combinare mobilità, forza, controllo delle scapole e consapevolezza del movimento.

1. Apertura del torace

In piedi, porta delicatamente le mani dietro la schiena e lascia che le spalle si aprano senza forzare. Mantieni la posizione per alcuni secondi respirando normalmente, poi torna lentamente alla posizione iniziale. Non cercare di spingere il petto in fuori: l'obiettivo è recuperare libertà di movimento nella parte anteriore del corpo.

2. Retrazione delle scapole

Con le braccia rilassate lungo i fianchi, porta lentamente le scapole indietro e leggermente verso il basso. Mantieni per pochi secondi e rilascia. Il movimento deve essere controllato, senza sollevare le spalle verso le orecchie e senza inarcare eccessivamente la schiena.

3. Mobilità della parte alta della schiena

Seduto, con i piedi appoggiati a terra e le mani dietro la nuca, porta lentamente il torace verso l'alto senza forzare il collo. Torna poi alla posizione iniziale. È un movimento interessante soprattutto per chi passa molte ore alla scrivania e tende a mantenere il busto nella stessa posizione.

4. Chin tuck per il collo in avanti

Mantieni lo sguardo davanti a te e porta delicatamente il mento all'indietro, come per creare un leggero doppio mento. Non abbassare la testa e non spingere con forza. Il movimento serve soprattutto a prendere consapevolezza della posizione della testa rispetto al tronco.

5. Mobilità del collo

Inclina lentamente la testa verso una spalla senza sollevare quest'ultima, torna al centro e ripeti dall'altra parte. Con il collo non serve cercare l'allungamento massimo: il movimento deve essere lento, controllato e privo di dolore.

6. Estensione della parte alta della schiena

Sdraiato a pancia in giù, appoggia gli avambracci e solleva delicatamente il torace, mantenendo il movimento confortevole. Torna lentamente alla posizione iniziale. Non bisogna forzare l'estensione né utilizzare l'esercizio per “raddrizzare” la schiena a tutti i costi. Se compare o aumenta il dolore, è meglio interrompere.

7. Rotazioni del busto

Seduto o in piedi, mantieni il bacino stabile e ruota lentamente il busto verso destra, torna al centro e ripeti verso sinistra. L'obiettivo è recuperare movimento, non raggiungere la massima ampiezza possibile.

Come correggere le spalle curve

Le spalle chiuse sono uno degli aspetti più evidenti quando si parla di postura, ma passare tutta la giornata a tirarle indietro non è la soluzione. Meglio lavorare su più fronti: mobilità del torace, forza della parte superiore della schiena e controllo delle scapole. Nel tempo, questo può rendere più naturale la capacità di mantenere diverse posizioni. La parola chiave è equilibrio. Non petto in fuori, non spalle bloccate all'indietro: un corpo capace di sostenersi senza tensione inutile.

Collo in avanti e tech neck: cosa fare

Il cosiddetto tech neck descrive il rapporto tra uso prolungato degli schermi e posizione del collo. Il problema, però, non è guardare lo smartphone per qualche minuto: è trascorrere troppo tempo nella stessa posizione senza movimento. Quando possibile, porta il telefono più vicino all'altezza degli occhi, cambia posizione e interrompi l'utilizzo prolungato. La stessa logica vale per il computer. Il corpo non ha bisogno di una posizione perfetta: ha bisogno di movimento.

Come migliorare la postura al computer

Una buona postazione di lavoro può aiutare, ma nessuna sedia ergonomica può compensare una giornata quasi completamente sedentaria.

Quando lavori davanti allo schermo:

posizionalo davanti a te;

evita di trascorrere ore con il collo ruotato o costantemente inclinato;

mantieni i piedi in una posizione stabile;

cambia posizione regolarmente;

alzati e cammina durante la giornata.

L'obiettivo non è trovare una posizione da mantenere per otto ore, ma evitare che una sola posizione diventi quella dominante per tutta la giornata.

Quanto tempo serve per migliorare la postura?

Non esiste una trasformazione in sette giorni e diffiderei delle promesse secondo cui una determinata routine può “correggere definitivamente” la postura in un tempo prestabilito. Il primo cambiamento può essere quasi invisibile: accorgersi prima di essere rimasti troppo a lungo nella stessa posizione e imparare a muoversi con maggiore consapevolezza. Forza e mobilità richiedono invece continuità. Meglio una routine breve e regolare che una lunga sessione una volta ogni tanto. E non è necessario iniziare con grandi quantità di attività: l'OMS sottolinea che qualsiasi quantità di movimento è preferibile a nessuna attività e raccomanda di aumentare progressivamente frequenza, intensità e durata.

Postura e palestra: quali muscoli allenare?

Non esiste un singolo “muscolo della postura”. Il corpo mantiene e modifica la propria posizione attraverso il lavoro coordinato di numerosi distretti: tronco, schiena, spalle, bacino e gambe. Per questo un allenamento equilibrato dovrebbe comprendere forza generale e controllo del movimento. Rematori, trazioni, esercizi per il core e allenamento della parte inferiore del corpo possono essere inseriti in un programma completo, ma nessun esercizio, da solo, garantisce una postura migliore. L'obiettivo è costruire un corpo forte e mobile, non semplicemente una schiena più grande.

Postura e abbigliamento: perché sembri diverso con gli stessi vestiti

È forse l'aspetto più interessante per chi guarda alla postura anche dal punto di vista dell'immagine. Il modo in cui portiamo il corpo cambia la silhouette. Spalle chiuse e testa proiettata in avanti possono modificare la caduta di una giacca, la linea di una camicia e il modo in cui una T-shirt segue il busto. Un assetto più naturale può invece rendere la figura visivamente più verticale e ordinata. Non significa che la postura faccia davvero guadagnare centimetri. Significa che la percezione delle proporzioni cambia. Ed è lo stesso principio per cui un buon taglio sartoriale può modificare visivamente la figura: non cambia il corpo, cambia il modo in cui lo vediamo.

Quando rivolgersi a un professionista

Una guida online non può sostituire una valutazione individuale. Se alla postura sono associati dolore persistente, rigidità importante, perdita di mobilità, formicolii, debolezza o altri sintomi, è opportuno rivolgersi a un medico o a un professionista sanitario qualificato. Anche chi ha già problemi muscoloscheletrici può avere bisogno di un programma personalizzato: lo stesso esercizio non è necessariamente adatto a tutti.