Vincent Cassel versione moschettiere e Louis Garrel in sontuosi panni regali. E poi Ben Affleck e Matt Damon ancora insieme, questa volta per ripercorrere l’accordo tra Nike e Michael Jordan che rivoluzionò il mondo dello sport e del marketing. E grandi interessanti autori come Nanni Moretti, François Ozin, Ari Aster… Ecco i film in uscita ad aprile 2023 che non vorremmo perdere al cinema o in streaming.

AIR - La storia del grande salto di Ben Affleck

Ben Affleck e Matt Damon ancora insieme, similmente a quando fu per Will Hunting - Genio ribelle, anno 1997. AIR - La storia del grande salto racconta l'incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio Air Jordan.

Damon è protagonista nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike, Sonny Vaccaro. Affleck è il co-fondatore della Nike Phil Knight. E poi ci sono Jason Bateman, Chris Messina, Matthew Maher, Marlon Wayans, Jay Mohr, Julius Tennon, Chris Tucker, Viola Davis.

Dal 6 aprile al cinema distribuito da Warner Bros. Pictures.

Foto: Warner Bros. Pictures Immagine del film "AIR - La storia del grande salto"

I tre moschettieri - D'Artagnan di Martin Bourboulon

Eva Green è la conturbante e pericolosa Milady de Winter, Vincent Cassel il moschettiere Athos, Louis Garrel niente meno che Re Luigi XIII. Un eccitante trio di attori francesi di charme internazionale per un nuovo adattamento del capolavoro della letteratura transalpina, I tre moschettieri di Alexandre Dumas, che si comporrà di due capitoli, questo il primo.

E chi interpreta D'Artagnan, il protagonista del titolo? François Civil affiancato da Romain Duris nei panni di Aramis e Pio Marmaï in quelli di Porthos, mentre Vicky Krieps sarà la regina consorte Anna d’Austria.

Dal 6 aprile al cinema distribuito da Notorious Pictures.

The World vs. Boris Becker di Alex Gibney

Documentario diretto da Alex Gibney, regista premio Oscar al miglior doc per Taxi to the Dark Side, esplora ogni aspetto di Boris Becker, l’uomo che è diventato un fenomeno del tennis dopo aver vinto i campionati di Wimbledon a soli 17 anni, arrivando a vincere 49 titoli in carriera, tra cui sei Grandi Slam e una medaglia d'oro olimpica. Si inoltra anche nella sua vita personale, spesso sotto i riflettori e a volte tumultuosa.

Il film, rilasciato in due parti, contiene interviste intime al campione tedesco, tra cui una conversazione esclusiva realizzata la settimana della sua condanna a due anni e mezzo di carcere per aver nascosto beni e prestiti allo scopo di evitare di pagare debiti contratti, insieme ai contributi dei suoi familiari e a quelli di altre stelle del tennis come John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander e Michael Stich.

Dal 7 aprile su Apple TV+

As Bestas - La terra della discordia di Rodrigo Sorogoyen

Presentato in anteprima al 75° Festival di Cannes, film spagnolo vincitore di 9 premi Goya – tra cui miglior film - e di un César francese come Miglior film straniero, As Bestas è un thriller che fa parlare di sé, di recensione positiva in recensione positiva.

Una coppia francese si è stabilita da molto tempo in un villaggio nel cuore della Galizia. Lì conduce una vita tranquilla, coltivando verdure e riabilitando case abbandonate, anche se la convivenza con la gente del posto non è così idilliaca. Il rifiuto di realizzare un impianto eolico accentuerà i disaccordi con i vicini, portando la convivenza a una situazione di non ritorno.

Con Denis Ménochet, Luis Zahera, Marina Fois, Diego Anido.

Dal 13 aprile al cinema con Movies Inspired.

Foto: Movies Inspired Denis Ménochet nel film "As Bestas – La terra della discordia"

Scordato di Rocco Papaleo

Giorgia, la cantante, fa il suo debutto come attrice nel film diretto e interpretato da Rocco Papaleo che torna a connettersi con la sua terra, la Basilicata, dopo i lungometraggi da regista Basilicata Coast to Coast e Una piccola impresa meridionale.

Girato tra Lauria e Maratea, protagonista è Orlando, un mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, che cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista che gli diagnostica una contrattura 'emotiva' e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L'insolita richiesta lo spingerà a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo 'contratto' che è oggi.

Nel cast anche Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe Ragone.

Dal 13 aprile al cinema distribuito da Vision Distribution.

The Last Kingdom: sette re devono morire di Edward Bazalgette

In arrivo il film basato sulla popolare serie tv The Last Kingdom con il roccioso attore e modello tedesco Alexander Dreymon.

La guerra tra gli abitanti e gli invasori danesi ha imperversato sul territorio per un secolo. Ora che si è stabilita la pace, il paese è quasi unito e solo Uhtred da Bebbanburg, che governa la Northumbria, deve ancora consegnare le sue terre al trono. Ma quando re Edoardo muore la pace è in pericolo: i suoi due potenziali eredi Aethelstan e Aelfweard si danno battaglia per rivendicare la corona. Uhtred viene a sapere che il suo ex pupillo e protetto Aethelstan combatterà e parte in sella per aiutarlo ad assicurarsi la vittoria, ma il giovane principe è caduto sotto un'influenza oscura e non è più il ragazzo che Uhtred conosceva un tempo.

Nel cast anche Harry Gilby, Mark Rowley, Ewan Horrocks, Arnas Fedaravicius.

Dal 14 aprile in streaming su Netflix.

Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti

Commedia ambientata nel mondo del circo tra gli anni ’50 e ’70, poco si sa del nuovo lungometraggio di Nanni Moretti, su cui il regista ha conservato un gran riserbo, parlando comunque di film «complesso e costoso». Esce in sala con diverse settimane di anticipo rispetto al Festival di Cannes, di cui il regista è spesso ospite. C’è da dire che la kermesse francese non è nuova ad accogliere un suo film anche dopo il suo rilascio in Italia (già capitò con Mia madre e Habemus papam). Staremo a vedere...

Nel cast Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric, Barbora Bobulova.

Dal 20 aprile al cinema con 01 Distribution.

Mon crime - La colpevole sono io di François Ozon

Commedia poliziesca francese con un cast intrigante composto da Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon e André Dussolier.

Nell'incantevole Parigi degli anni '30, Madeleine (Tereszkiewicz), un'attrice carina, giovane, squattrinata e talentuosa, viene accusata di aver ucciso un famoso produttore. Aiutata dalla sua migliore amica Pauline (Marder), giovane avvocatessa disoccupata, viene assolta per legittima difesa. Inizia una nuova vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla.

Dal 25 aprile al cinema con Bim Distribuzione.

Foto: Warner Bros. Entertainment Italia. Adam Driver nel film "65: Fuga dalla Terra"

65: Fuga dalla Terra di Scott Beck e Bryan Woods

Scritto e diretto dagli autori di A quiet place, Scott Beck e Bryan Woods, un horror thriller sci-fi con Adam Driver, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman, prodotto da Sam Raimi.

Dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Driver) scopre subito di essere rimasto bloccato sulla Terra... 65 milioni di anni fa. Con una sola possibilità di salvezza, Mills e l'unica altra sopravvissuta, Koa (Greenblatt), devono farsi strada attraverso un territorio sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza.

Dal 27 aprile al cinema distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Beau ha paura di Ari Aster

Dopo gli interessanti horror Hereditary e Midsommar, Ari Aster torna con un’opera che intreccia mistero e humor nero in un viaggio folle e immersivo.

Joaquin Phoenix è il protagonista dell’odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana.

Ad aprile al cinema distribuito da I Wonder Pictures.