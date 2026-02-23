Brad Pitt torna nei panni di Cliff Booth: il sequel di C’era una volta a Hollywood (ma senza Tarantino)

Brad Pitt è pronto ha reindossare i panni di Cliff Booth, lo stuntman più affascinante della Hollywood di fine anni ’60 immaginata da Quentin Tarantino. Oltre alla memorabile performance di Bad Bunny, il Superbowl ci ha regalato anche il primo trailer ufficiale di The Adventures of Cliff Booth, il sequel/spin-off di C’era una volta a Hollywood incentrato sulle avventure del personaggio interpretato da Pitt. Questa volta, però, dietro la macchina da presa non ci sarà Tarantino. A dirigere il film sarà David Fincher, in quella che si preannuncia una collaborazione d’eccezione per uno dei progetti cinematografici più attesi del 2026.

The Adventures of Cliff Booth è il sogno proibito di ogni cinefilo

Non c’è niente di meglio di una sceneggiatura di Tarantino diretta da Fincher con Brad Pitt che interpreta un personaggio per il quale ha vinto un Oscar. Gli amanti del cinema non stanno più nella pelle, ricordando che il duo Fincher-Pitt ha regalato al mondo capolavori del calibro di Fight Club e 7even. Perciò le aspettative sono altissime. Inoltre è la prima volta che Tarantino scrive un lungometraggio ambientato nel suo universo e lo affida completamente a un altro autore, rendendolo di fatto un’estensione “ufficiale” del suo mondo narrativo senza rientrare nel novero dei suoi dieci film da regista.

The Adventures of Cliff Booth, prodotto da Netflix, riporta sullo schermo lo stuntman che nel 2019 conquistò la statuetta, sullo sfondo di quella Los Angeles a cavallo tra sogni hollywoodiani e incubo Manson. Accanto a lui, nel film originale, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie interpretavano rispettivamente l’attore in declino Rick Dalton e Sharon Tate. In questo sequel/spin-off, però, ci si sposta direttamente nelle vicende dello stuntman nella California dei primi anni Settanta.

Courtesy Columbia Pictures

Il cast, per ora, è un grande punto interrogativo. Il trailer da spazio solamente a Pitt mentre in tanti si chiedono se DiCaprio e Robbie faranno la loro apparizione, ma tutto lascia presagire che la loro presenza non sia prevista. Ma Fincher e Tarantino ci hanno sempre abituati a sorprese e colpi di scena. Quindi fino ai titoli di coda nulla è certo. Giusto per avvalorare l’alone di mistero, anche sulla data d’uscita il silenzio è totale. La finestra più probabile rimane quella autunnale o invernale, in piena stagione dei premi, terreno di caccia abituale per film con protagonisti del calibro di Pitt.