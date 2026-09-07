A Venezia debutta il cortometraggio sulla famiglia Ferragamo

Le maison di moda hanno sempre più voglia di sbarcare sullo schermo. Grande o piccolo che sia. Questa è la volta di Ferragamo. Il 9 settembre, al Teatro La Fenice, debutta in anteprima mondiale "Un passo alla volta". Si tratta di un cortometraggio scritto (e interpretato) dalla ventisettenne Martina Ferragamo insieme a Simone Coppo, diretto dallo stesso Coppo, prodotto da Image Hunters e presentato dalla maison stessa nell'ambito dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Courtesy Ferragamo

La storia dei Ferragamo tra sogno e realtà

La trama è un gioco di specchi. Nella finzione del corto, Martina Ferragamo (figlia del presidente della maison Leonardo Ferragamo) Le interpreta un'attrice: il suo personaggio viene chiamato su un set per girare un film ispirato alla storia della propria famiglia. Le riprese slittano presto tra realtà e dimensione onirica. Il racconto ripercorre due figure precise: Salvatore Ferragamo, il calzolaio che negli anni Venti a Hollywood costruiva scarpe per le star del muto, e Wanda Miletti Ferragamo, che nel 1960 prese in mano l'azienda dopo la morte del marito e la portò fino a oggi. Nel cast, accanto a Martina Ferragamo, ci sono Margherita Buy, Francesco Colella e Francesco Centorame.

Courtesy Ferragamo

Un dettaglio va segnalato. "Un passo alla volta" non compare tra i titoli della selezione ufficiale della Mostra. Va in scena a Teatro La Fenice, nel centro storico, non al Palazzo del Cinema del Lido dove si proiettano i film in gara. Ed è un progetto "presentato da" un marchio, non selezionato da una giuria. Ferragamo, del resto, non è sola: la stessa settimana Armani Beauty festeggia il nono anno da beauty sponsor ufficiale della Biennale Cinema, e in città apre il nuovo museo Pierre Cardin. La moda, a Venezia, si è costruita un proprio festival parallelo.