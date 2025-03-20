Icon Motion: da domani in edicola il nuovo numero di ICON

Parlare di movimento vuol dire parlare di scelta dei tempi: quando fermarsi, quando ripartire, ma soprattutto come muoversi in base alle circostanze e ai modi di essere. Per questa edizione il magazine diretto da Andrea Tenerani ha scelto per le cover personaggi molto diversi tra loro che ben interpretano il tema del movimento. A partire dal grande attore, Robert De Niro, immortalato dal fotografo Charlie Gray. Intervistato a New York, De Niro parla delle sue più recenti interpretazioni e ripercorre la sua impareggiabile carriera che ha fatto di lui un’icona del cinema.





Nella seconda copertina troviamo invece Troye Sivan, il giovanissimo cantante da miliardi di streaming, attore e youtuber, è stato ritratto a Los Angeles da Chris Colls.





Nella terza copertina troviamo Regé-Jean Page, conosciuto per il ruolo di protagonista nella serie Bridgerton, anche se la sua carriera parte dal teatro. A fotografarlo a Londra, in esclusiva per ICON, è stato Michel Comte. Infine, nella quarta cover, ci sono Gene e Lennon Gallagher: i figli di Liam Gallagher, il celebre frontman degli Oasis, che sono pronti a scrivere una nuova pagina nella storia del rock.









Passando poi alle pagine di Destination Future, si susseguono differenti riflessioni sulla decrescita, un diario semiserio di un automobilista in crisi coi tempi del traffico e un’intervista con Michael Shannon, interprete principale di un musical hollywodiano girato però in una cava di sale in Sicilia. Si prosegue con la sezione Voices che attraverso le parole di un esperto approfondisce l’esigenza di rallentamento e di pausa in un’ottica di salute fisica e mentale.

Il tema del movimento è declinato anche nei servizi bellezza, watches e soprattutto moda. ICON infatti riflette sulla responsabilità e sul valore del tempo – che ha inizio nella filiera produttiva delle materie prime e termina nell’atto stesso del vestire – e sceglie di vestire le sue storie moda con collezioni consapevoli, che durano nel tempo, materie nobili che non si piegano al passare del tempo.

Questo e tanto altro vi aspetta nel nuovo numero di ICON.

Stay tuned…STAY ICON!