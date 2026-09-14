Nations League 2026-27, l’Italia di Mancini può già fallire: calendario e dove vederla in tv

Non c’è pace per la Nazionale azzurra e per il calcio tricolore. Dopo l’umiliazione per l’ennesima eliminazione dai Mondiali, il caos cittì ha sospinto nuovo vento sul fuoco. La Nations League 2026-2027 ora è l’occasione immediata per il Mancini bis per dissipare musi lunghi e malumori. Già a settembre si presentano le prime sfide da non steccare, contro due formazioni toste che alla Coppa del mondo, a differenza nostra, ci sono state: Belgio e Turchia. E subito dopo, a ottobre, sarà addirittura Francia e ancora Turchia.

Ecco quando si disputano le prime partite di Nations League 2026-2027 della nuova Nazionale del Mancini bis, dove vederle, cosa rischia l’Italia e cosa c’è in palio (oltre alla faccia da salvare).

Il ritorno di Roberto Mancini

Mancini, di nuovo tu? Era l’agosto 2023 quando Roberto Mancini, a sorpresa, dava le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale italiana per accogliere un contratto faraonico in Arabia Saudita. Alle spalle cinque anni sulla panchina azzurra conditi da una gioia grandissima, l’insperata vittoria degli Europei nel 2021, e da una delusione cocente, la seconda eliminazione consecutiva dai Mondiali nel 2022. Ma allora Mancini mica si dimise.

Dopo la recentissima terza eliminazione consecutiva dai Mondiali, questa volta per mano del cittì dimissionario Rino Gattuso, il tanto sbandierato bisogno di cambiamento si è dissolto con un clamoroso ritorno al passato. Dopo il no di Guardiola e il veto a Pirlo, con conseguenti dimissioni dei nuovissimi direttore tecnico e advisor Maldini & Leonardo a 16 giorni dalla nomina, il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò si è affidato ancora a Mancini.

Nell’accettare l’incarico, il mister si è scusato per le scelte passate: «È stato come perdere la donna della tua vita», ha detto. «Mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi tre anni». Ora sarà la prova del campo a parlare.

Getty Images Gianluigi Donnarumma alla Nations League contro la Germania a San Siro, 20 marzo 2025

Perché la Nations League 2026-2027 conta per gli Europei

Nata per sostituire le amichevoli tra Nazionali, la Nations League 2026-2027 segna la quinta edizione della competizione europea.

Avrà peso nelle qualificazioni agli Europei 2028. Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A, che racchiude le 16 Nazionali migliori, saranno inserite in gruppi da quattro squadre - e non da cinque - per le qualificazioni al Campionato europeo.

Inoltre le quattro migliori Nazionali di ciascuna Lega, A, B e C, qualora non si qualificassero direttamente agli Europei, potrebbero partecipare agli spareggi a loro riservati.

Il girone dell’Italia e cosa rischia

La Lega A, di cui fa parte l’Italia, è suddivisa in quattro gruppi. Gli azzurri si trovano nel Gruppo 1, insieme a Francia, Belgio e Turchia.

L’Italia si gioca anche la permanenza nella Lega A. Le prime due classificate, infatti, approderanno ai quarti di finale del torneo. La quarta retrocederà in Lega B per la prossima edizione della Nations League. La terza, invece, giocherà uno spareggio salvezza, contro una delle seconde della Lega B.

La retrocessione porterebbe anche a perdere posizioni nel ranking mondiale. Niente di buono in vista del sorteggio per le qualificazioni agli Europei 2028, in programma il 6 dicembre a Belfast, perché se fossimo retrocessi in Lega B non saremmo tra le dodici teste di serie. Dopo l’ultima esclusione al Mondiale, siamo scesi dal 12° al 15° posto nel ranking Fifa. Potrebbe quindi non esserci fine al peggio.

Una curiosità? Nel ranking Fifa la Francia è 3^, il Belgio 8^ e la Turchia 27^.

Quando gioca l’Italia del Mancini bis

Per lasciar spazio alla Nations League 2026-2027, il campionato di Serie A avrà una maxi sosta di oltre due settimane, dal 21 settembre al 6 ottobre. In questo scorcio l’Italia disputerà quattro partite.

Il debutto è per venerdì 25 settembre allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 20.45 contro il Belgio. Lunedì 28 settembre, fuori casa, sempre alle ore 20.45 l’Italia affronterà la Turchia di Montella all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa.

Si vola Oltralpe per giocare allo Stade de France di Saint-Denis per Francia-Italia, venerdì 2 ottobre, con Zinédine Zidane fresco allenatore di Mbappé & compagni. Infine lo Stadio Dall'Ara di Bologna ospiterà Italia-Turchia, lunedì 5 ottobre.

Ecco, in breve, quando giocherà l’Italia:

25 settembre 2026: Italia-Belgio (a Roma, ore 20.45)

28 settembre 2026: Turchia-Italia (a Bursa, ore 20.45)

2 ottobre 2026: Francia-Italia (a Parigi, ore 20.45)

5 ottobre 2026: Italia-Turchia (a Bologna, ore 20.45)

Photo by Image Photo Agency/Getty Images Moise Kean durante la Nations League contro la Francia a Parigi, 6 settembre 2024

Dove vedere Italia-Belgio e le altre partite dell’Italia

Come tutte le partite della Nazionale, la diretta è garantita dalla Rai.

Sarà possibile vedere Italia-Belgio in tv, venerdì 25 settembre, alle ore 20.45 in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Stesso discorso per Turchia-Italia, lunedì 28 settembre, alle ore 20.45, e per le altre due partite di questa finestra per le Nazionali.

Quando si svolgeranno le partite restanti

A novembre ci sarà una nuova sosta del campionato italiano per le Nazionali, meno lunga. Darà spazio alle ultime due partite della Nations League 2026-2027.

In programma Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45 a Milano allo stadio San Siro, e Belgio-Italia, domenica 15 novembre, ore 20.45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Le partite dell’Italia a novembre:

12 novembre 2026: Italia-Francia (a Milano, ore 20.45)

15 novembre 2026: Belgio-Italia (a Bruxelles, ore 20.45)

I precedenti con Belgio, Francia e Turchia

Il gruppo dell’Italia in Nations League 2026-2027 sulla carta è abbastanza complicato. In verità è molto simile a quello dell’edizione 2024-2025, quando arrivammo secondi (all’epoca al posto della Turchia c’era Israele), ma oggi si respira un clima di perdurata depressione. Mancini saprà ricostruire?

La Francia, da anni sull’onda entusiasta di giovani talenti e campioni, sembra senza rivali per il primo posto. Italia e Belgio dovrebbero contendersi il secondo posto, anche se non c’è da sottovalutare la Turchia di Arda Güler e Kenan Yıldız, sospinta da una nuova generazione di stelline, tanto da aver centrato la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 dopo ventiquattro anni di assenza.

Al conto dei precedenti, l’Italia è in vantaggio sul Belgio, con 17 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte in 26 incontri totali. Recentemente gli azzurri hanno affrontato i diavoli rossi proprio in Nations League 2024-2025. Fu pareggio per 2-2 all'Olimpico di Roma e successo per 1-0 a Bruxelles.

Bilancio a nostro favore anche con la Francia: 19 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte. Le due squadre si sono incrociate l’ultima volta in Nations League. L'Italia si impose 3-1 a Parigi al Parc des Princes, mentre i transalpini ricambiarono il favore vincendo 3-1 a San Siro, soffiando agli azzurri il primo posto per differenza reti.

Senza storia (per ora) i precedenti tra Italia e Turchia: su 13 incontri, 9 vittorie per gli azzurri e 4 pareggi. Siamo ancora imbattuti. Ma chi riesce a fidarsi delle statistiche di un trionfale passato oggi così lontano?