Rafa Nadal, la sua leggenda diventa un libro da collezione

I trofei raccontano solo una parte della storia di Rafa Nadal. Il resto è fatto di terra rossa, fatica, rivalità, infortuni e ritorni. È un percorso costruito punto dopo punto, stagione dopo stagione, tra le vittorie che hanno segnato un'epoca e le sfide che lo hanno costretto ogni volta a ripartire. Un racconto fatto di trionfi e cadute, di avversari diventati leggende e di momenti lontani dai riflettori. Quella vicenda diventa ora un grande libro fotografico firmato Assouline, realizzato con la piena partecipazione di Nadal e scritto dal giornalista Jon Wertheim. Un viaggio lungo tre decenni, da Manacor ai campi che hanno fatto la storia del tennis.

©Paul Crock: AFP:Getty Images

Dentro e fuori dal campo

Il libro non si ferma ai trofei. Ci sono le vittorie al Roland-Garros, le sfide con Roger Federer e Novak Djokovic, le rimonte e gli infortuni. Ma soprattutto c'è quello che normalmente resta fuori dall'inquadratura: Manacor, la famiglia, il suo team, la Rafa Nadal Academy, le giornate al mare e i momenti lontani dal circuito. È qui che il campione lascia spazio all'uomo. Jon Wertheim lo racconta come “the warrior next door”, il guerriero della porta accanto: un'icona mondiale che, nonostante anni trascorsi sotto i riflettori, è rimasta legata alle proprie origini e alle persone di sempre. Nel libro ci sono anche i ricordi di Roger Federer, King Felipe VI di Spagna, Mery Perelló, Sebastián Nadal, Toni Nadal e Carlos Moyà.

353 fotografie, una vita intera

Il cuore del volume sono le 353 fotografie. Alcune sono quelle che hanno costruito l'immaginario di Nadal; altre arrivano dagli archivi privati suoi, della famiglia e della sua cerchia più stretta e, secondo Assouline, non erano mai state pubblicate. Il risultato è un racconto che attraversa l'infanzia, i primi tornei, le vittorie e gli anni più duri, alternando il Nadal sotto i riflettori a quello che esiste quando le telecamere si spengono. Tra queste immagini ci sono Nadal bambino, gli allenamenti con Toni Nadal, le vittorie a Wimbledon e Roland-Garros e le grandi celebrazioni. Fino al 2025, quando a Parigi Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray si sono ritrovati insieme in occasione della cerimonia dedicata al suo addio al Roland-Garros. Sul campo parlano i numeri: 22 titoli del Grande Slam e 14 Roland-Garros, oltre agli ori olimpici e agli altri record della sua carriera.

Nadal Classic book

Un libro, due versioni

Assouline lo propone in due edizioni. La Classics Edition misura 25 × 33 centimetri, conta 336 pagine e 353 immagini e ha una copertina rigida in seta. Costa 120 euro. La Ultimate Edition è pensata come un vero oggetto da collezione: 40 × 48 centimetri, 336 pagine, 353 immagini e una custodia rigida rivestita in tessuto che ricrea la terra del Court Philippe-Chatrier. Il prezzo è di 1.200 euro. Esiste anche una Ultimate Edition firmata da Nadal, in copie limitate, a 2.592 euro.

Anche le immagini d'apertura raccontano due momenti diversi della stessa storia. La Classics Edition sceglie il giovane Nadal fotografato da Clive Mason al suo debutto al Roland-Garros nel 2005. La Ultimate parte invece da una fotografia di Corinne Dubreuil del 2012, con le mani segnate dalle vesciche mentre stringono il settimo trofeo conquistato a Parigi. Due fotografie, due momenti diversi della stessa storia. Alla fine, però, oltre i numeri e i trofei, resta l'immagine che Nadal ha scelto per raccontare se stesso: «un bravo ragazzo di un piccolo villaggio di Maiorca».