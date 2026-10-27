Club Check: 50 anni di icona britannica al ritmo urbano di Aquascutum Active

Incroci di linee nelle tonalità Vicuna, Navy ed Ecru: il Club Check è uno dei codici visivi più riconoscibili di Aquascutum. Simbolo dell’eleganza britannica, il motivo celebra nel 2026 i suoi primi 50 anni, confermandosi un elemento centrale dell’identità del marchio. Nato in relazione alla tradizione dei capispalla, nel tempo ha superato i confini delle fodere per diventare protagonista di un guardaroba sempre più trasversale. Con Aquascutum Active, questa eredità incontra oggi lo sportswear premium, tra funzionalità tecnica e sensibilità urbana.

Aquascutum Active, Fall Winter 26/27

Club Check, un’icona contemporanea

Era il 1976 quando Aquascutum introduceva il Club Check. Il motivo si inserisce in una storia che affonda le radici nella tradizione delle fodere dei trench coat, utilizzate già all’inizio del Novecento. Negli anni Settanta e Ottanta, il pattern ha progressivamente conquistato una propria riconoscibilità, uscendo dall’interno dei capispalla per approdare su camicie, maglieria, giacconi e sciarpe in cashmere.

«Un’icona nell’icona», lo definisce Damiano Ferretti, titolare di Icons, che detiene la licenza produttiva e distributiva di Aquascutum Active, la linea sportswear premium dello storico marchio londinese, che nel 2026 celebra anche 175 anni di storia.

Oggi il Club Check continua a identificare l’estetica casual britannica, adattandosi a nuove interpretazioni stilistiche. Nella collezione Aquascutum Active Fall Winter 26/27, il motivo compare attraverso piping e inserti discreti, integrandosi in capi che combinano richiami alla tradizione e costruzioni contemporanee. Un modo di reinterpretare il patrimonio del brand attraverso un linguaggio pensato per il guardaroba urbano.

Il nuovo flagship store di Aquascutum Active a Roma

Geometrie ricorrenti nel nuovo store di Roma

A cinquant’anni dalla sua nascita, il Club Check trova spazio anche nel progetto del nuovo flagship store di Aquascutum Active a Roma. Nel quartiere Prati, in via Cola di Rienzo 54/56, il marchio ha inaugurato il suo primo negozio monomarca nella Capitale.

Qui l’iconico pattern entra nel progetto d’interni attraverso i rivestimenti delle sedute della linea Mecano in acciaio satinato, declinati nelle tonalità Vicuna, Navy ed Ecru. Il motivo dialoga con le geometrie degli arredi e i materiali dello spazio, trasferendo un codice storico del brand in un contesto retail contemporaneo.

A celebrare l’opening del nuovo indirizzo capitolino c’era Geoff Bell, attore britannico famoso per i suoi ruoli da duro (è il gangster villain della serie tv MobLand prodotta da Guy Ritchie). Volto delle campagne Aquascutum Active, Bell contribuisce a esprimere il legame del marchio con la con la cultura britannica contemporanea.

Geoff Bell con trench

Aquascutum Active, la sintesi tra performance e stile

Nella collezione Fall Winter 26/27, presentata a Pitti Uomo 109, l’outerwear resta uno dei punti centrali della proposta Aquascutum Active. I capi combinano linee urbane, costruzioni funzionali e attenzione ai materiali, con l’obiettivo di coniugare protezione e versatilità nella vita quotidiana.

Al centro della proposta si colloca la ricerca tessile. Le imbottiture Thermore® sono progettate per offrire isolamento termico e traspirabilità, mentre Lamina-N, un nylon iridescente che reagisce alla luce ambientale, e Tri-Shield, un tessuto concepito per garantire impermeabilità, introducono ulteriori soluzioni tecniche nella collezione.

Il lavoro creativo è affidato ad Alessandro Pungetti, designer che accompagna Aquascutum Active nella definizione di un’estetica contemporanea e trasversale. Il Club Check resta il punto di connessione tra questa evoluzione e la storia del marchio: un codice riconoscibile che continua a trovare nuove applicazioni tra capispalla, sportswear e guardaroba urbano.