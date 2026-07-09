Come vestirsi in vacanza: 6 look perfetti da Mykonos a Portofino

Non esiste una valigia perfetta valida per ogni viaggio. Mykonos non è Capri, Ibiza non è Pantelleria e Portofino segue regole completamente diverse. Ogni destinazione racconta uno stile preciso e suggerisce un guardaroba diverso. Ecco come vestirsi in vacanza senza sbagliare look, dal mare greco alle coste italiane

6 look per capire come vestirsi in vacanza

Mykonos

A Mykonos il guardaroba maschile gioca sull'equilibrio tra minimalismo e lusso. Il lino è il protagonista assoluto con camicie portate aperte sul costume, pantaloni morbidi e bermuda sartoriali nei toni del bianco, dell'ecru e della sabbia. Ai piedi, invece, sandali in pelle o espadrillas essenziali, mentre per la sera entrano in scena completi destrutturati, mocassini sfoderati e una palette che resta neutra. L’unica eccezione sono i dettagli dorati, come un orologio o una collana discreta.

Photo by Pierre Suu/Getty Images Officine Générale SS27

Portofino

Portofino è l'emblema dello stile old money italiano. Qui vincono i grandi classici: polo in maglia, pantaloni chino color panna, camicie Oxford in lino e blazer destrutturati da indossare anche sopra una semplice T-shirt. Le tonalità spaziano dal blu navy al bianco ottico, passando per il verde salvia e il beige. Mocassini in suede, driving shoes e occhiali da sole a goccia completano il look. Non c’è tendenza che tenga.

Photo by Justin Shin/Getty Images COS SS27

Capri

L'estetica caprese è vivace ma sofisticata. Camicie in lino colorate, pantaloni bianchi, bermuda sartoriali e polo lavorate a maglia interpretano perfettamente lo spirito dell'isola. Le stampe mediterranee - magari firmate Dolce&Gabbana o Pucci - trovano spazio senza risultare eccessive, soprattutto se abbinate a capi essenziali. Per l'aperitivo in Piazzetta basta una camicia lasciata leggermente sbottonata, un paio di espadrillas in suede e occhiali da sole lontanamente vintage. In stile Dolce Vita, per rispondere a chi si chiede come vestirsi in vacanza durante l’estate.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Dolce&Gabbana SS27

Ibiza

A Ibiza le regole si fanno decisamente libere. Il guardaroba maschile si ispira all'estetica boho, tra camicie in cotone leggero, completi crochet, canotte in maglia, pantaloni ampi e shorts in lino. Tutto convive con accessori artigianali e bijoux creativi. Di contro, i colori restano naturali, con qualche incursione nei toni della terra. Per le serate nei beach club, spazio a completi coordinati in lino o seta e sandali in cuoio. Oppure libertà totale e via di top gioiello by Dior Men.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Dior FW26

Pantelleria

Diversa è Pantelleria, che invita a rallentare, anche nel modo di vestire. Qui il lusso è silenzioso e passa attraverso la qualità dei materiali. Camicie in lino lavato, T-shirt in cotone pesante, pantaloni con coulisse e bermuda essenziali sono perfetti per muoversi tra dammusi e scogliere vulcaniche. La palette richiama il paesaggio: oliva, tabacco, terracotta, sabbia, nero. E gli accessori sono ridotti al minimo. Bastano un cappello in paglia, dei sandali in pelle e una tote bag in tela robusta per essere vestiti bene in vacanza.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Auralee SS27

Forte dei Marmi

Se esiste una destinazione che rappresenta lo stile preppy italiano, è Forte dei Marmi. Qui il guardaroba estivo è composto da polo in piqué o maglia, bermuda sartoriali, pantaloni in lino, camicie a righe e maglioni di cotone annodati sulle spalle nelle sere più fresche. Le sneaker bianche convivono con mocassini in suede e driving shoes, mentre la palette privilegia bianco, azzurro, beige e blu. È uno stile che comunica eleganza senza ostentazione, perfetto tanto per il bagno al Twiga quanto per una cena sul lungomare. Ecco come vestirsi in vacanza con gusto.