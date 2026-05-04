5 novità dalla moda che (forse) vi siete persi 

Nel marasma che precede, e segue, la Milano Design Week è normale che certe notizie scivolino via senza il giusto spazio. Eppure, proprio in queste ultime settimane abbiamo visto alcune delle iniziative fashion molto interessanti: collaborazioni, nuovi lanci e campagne che meritano più di una scrollata distratta. Noi ne abbiamo raccolte alcune che rischiavano di passare inosservate, e invece andrebbero guardate con calma. Dalla nuova vita dell’Aviator Ray-Ban firmata Dolce&Gabbana al ritratto di eleganza reale di Pal Zileri con The Sartorialist, fino alla nuova sneaker di Valsport. Ecco cosa, forse, vi siete persi.

Dolce&Gabbana × Ray-Ban

Courtesy Dolce&Gabbana × Ray-Ban

Quando due pesi massimi dell’heritage italiano decidono di unire le forze, il risultato non è mai banale. Dolce&Gabbana ha messo mano all’icona per eccellenza di Ray-Ban, l’Aviator, in vista del suo 90° anniversario. La capsule si concentra su due silhouette: lo Shooter, con barra frontale in madreperla e un inaspettato porta‑sigaretta integrato (dettaglio d’archivio dal sapore vintage), e l’Outdoorsman II, più grafico e contemporaneo, giocato sul contrasto tra la montatura sottile e la barra pronunciata. Lenti arancio, rosa, verde, blu (fino ai toni più neutri) e una custodia in pelle da portare a tracolla come un vero accessorio. A rendere il tutto ancora migliore, la campagna scattata da Gray Sorrenti, che cattura lo spirito audace di entrambi i brand. La collezione è disponibile da metà aprile, e sì, farà parlare di sé.

Pal Zileri × The Sartorialist

Courtesy PAL ZILERI

Parlare di campagna, qui, è riduttivo. Pal Zileri ha chiesto a Scott Schuman, il fotografo che con il blog The Sartorialist ha insegnato al mondo a cercare l’eleganza per strada, di interpretare la collezione primavera‑estate 2026. Niente set costruiti, niente posa artefatta: Schuman ha scelto un volto già incontrato in passato, un uomo dal “suo stile unico, spontaneo, intrinsecamente italiano”, e lo ha ritratto nella vita reale. Quello che ne deriva è una campagna che restituisce esattamente ciò che Pal Zileri vuole essere oggi: sartorialità moderna senza mai perdere l’autenticità. Una selezione di capi scelta direttamente dal fotografo sarà poi disponibile per un mese dal 16 aprile solo nello store di via Manzoni a Milano e online.

Valsport Tournament Nude

Courtesy Valsport

Se non conoscete Valsport, è il momento giusto per recuperare. Il marchio veneto, da sempre sinonimo di sneaker artigianali fatte a mano, propone per la primavera/estate 2026 la Tournament Nude: un modello che prende l’iconica suola della Davis e la reinterpreta in chiave minimale. Pelle effetto cervo sfoderata, calzata morbida, silhouette pulitissima rotta solo dal classico boomerang forato. Tre le varianti (bianco, nero e bianco/nero), tutte con suola a cassetta e battistrada a contrasto. È la tipica scarpa che non grida, ma chi la riconosce sa che dietro ci sono materiali selezionati in Italia e ore di manifattura. Perfetta per un’eleganza easy che non vuole assomigliare a nessun’altra.

Chanel raddoppia: Jacob Elordi e Pedro Pascal nuovi ambassador

Courtesy Chanel

Aprile è stato il mese delle nomine in casa Chanel. A pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, il marchio della doppia C ha ufficializzato due nuovi volti maschili che stanno già facendo parlare il mondo della moda (e non solo). Prima ha incoronato Pedro Pascal come nuovo house ambassador sotto la direzione creativa di Matthieu Blazy. La nomina è arrivata dopo mesi di presenza discreta ma costante: l’attore cileno-americano aveva già preso parte alla sfilata primavera/estate 2026 al Grand Palais e aveva sfoggiato un impeccabile look Chanel custom all’ultima notte degli Oscar.

Poi è stata la volta di Jacob Elordi, nominato volto ufficiale della fragranza maschile Bleu de Chanel. Il ventisettenne australiano, già ambasciatore Bottega Veneta proprio sotto Blazy, segue dunque il direttore creativo nella sua nuova avventura da Chanel e succede a Timothée Chalamet dopo il suo triennio come testimonial della fragranza.

Giorgio Armani ha rimesso in vendita alcuni capi d’archivio

Courtesy Giorgio Armani

Mentre Milano era già invasa dal design, Giorgio Armani ha svelato un nuovo capitolo del suo progetto più prezioso: ARMANI/Archivio. Dopo il debutto nel 2025 per i cinquant’anni del brand, la maison ha fatto qualcosa di molto concreto: tredici look uomo e donna, pescati tra le collezioni che vanno dal 1979 al 1994, sono stati riprodotti fedelmente e messi in vendita. Il centro della selezione è la giacca nelle sue mille declinazioni studiate da Re Giorgio, e ogni abito è accompagnato da una storia consultabile sul sito archivio.armani.com. I capi sono disponibili anche sul sito del brand e in selezionatissimi rivenditori come MyTheresa, APROPOS Berlino e Just One Eye a Los Angeles. Se amate l’idea di vestire un pezzo di storia della moda italiana, è questo il momento.