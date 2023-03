Sneakers da uomo: i modelli su cui puntare adesso

No, le sneakers maschili non sono scomparse e lo streetwear, che le ha rese un elemento essenziale per il proprio guardaroba, non è morto del tutto. Questo lo dimostrano le persone in strada, le celebrità sui red carpet (ricordate Brad Pitt la scorsa estate per la premier di un suo recente film?) e le collezioni in passerella. A chi non capita di vedere ragazzi o ragazze, uomini o donne in tute over e sneakers? Oppure in jeans morbidissimi e sneakers? Certo, la loro presenza non è più massiccia come un tempo ma ormai il cliente si è abituato alla comodità tipica delle scarpe ginniche, e sarà difficile fargli cambiare idea. Spesso capita di mettere in dubbio la loro presenza in un outfit quando arriva la bella stagione, eppure ci sono alcune che dovreste avere adesso. Perché sposano sia completi giacca pantalone sia altri abbinamenti che siano ben lontani dalla sportività. Accontentando i gusti di tutti grazie alla eterogeneità della moda. Ecco una selezione di modelli su cui puntare adesso.

LOUIS VUITTON

Courtesy of Louis Vuitton Hai detto loghi? Louis Vuitton è il migliore parlando di trame composte da simboli. E questo modello della collezione Archlight 2.0, per la prima volta in versione maschile dopo 5 anni sul mercato, lo conferma. Sin dall'esordio in passerella nel 2018, le LV Archlight hanno attratto il pubblico per le loro linee sportive all'avanguardia, la suola a forma di onda, la silhouette avveniristica e la linguetta oversize. Un mix di elementi che alleggeriscono il piede e slanciano la figura.

Courtesy of Givenchy Sempre per continuare con i design macchinosi ed intriganti, ci sono le TK-MX di Givenchy. Dotate di una suola versatile in gomma, perfetta dalla mattina alla sera. Specialmente se in total black.

Via Dior E se invece cercassi un modello innovativo, quasi futuristico? Dior Homme ha pensato anche a chi voglia sperimentare. Infatti i sandali Dior Warp, che assumono le sembianze di un paio di scarpe ginniche grazie al materiale avvolgente, uniscono passato e futuro della linea maschile della maison francese capitanata da Kim Jones. E sono i trafori, veri e propri dettagli distintivi, che li rendono perfetti per la primavera come per l’estate, valorizzando un aspetto tecnico non indifferente. Così l’audacia vince.

SANTONI

Via Santoni Totalmente differente dalle precedenti è la Double Buckle Sneaker di Santoni. Adatta per chiunque stia cercando una scarpa sobria ma elegante, durevole nel tempo ma di tendenza. Il modello è noto per il suo aspetto sportivo e accogliente, arricchito dalla suola a cassetta in gomma che offre libertà di movimento. La tomaia in pelle di alta qualità è decorata con l'inserto a forma di doppia fibbia sui lati rifinito in pelle anticata a mano, in omaggio all'heritage artigianale della maison. Insomma, una perfetta sintesi dei codici iconici Santoni che non sarà mai obsoleta.

Via Dolce&Gabbana La sobrietà non è l’unica scelta valida, o almeno può convivere con altri elementi. Dolce&Gabbana, ad esempio, propone direttamente dalla sfilata primavera - estate 2023 le Calfskin Portofino. Maxi nelle grandezze, ma semplici nelle fattezze e nel bianco che le caratterizza, incarnano il passato e il presente del marchio italiano, consentendo ai loro amatori di essere al passo con i tempi seppur composti. In maniera intergenerazionale perché vanno bene per un uomo di qualsiasi età.

Via Fendi Ma fanno scarpe ginniche non in pelle o cotone? Certo, e il brand delle doppie F lo dimostra con le Fendi Match, realizzate in denim blu scuro, chiaro e bianco, e rifinite con profili sfrangiati a mano. Rigorosamente Made in Italy, sia chiaro. Allora perché non optare per un modello come questo, emblema della praticità grazie all’unione tra il fascino del tessuto dei jeans e le linee comode tipiche delle sneakers.

Via Celine Fino ad ora abbiamo visto solo sneakers basse, però ne esistono anche di alte. Che si consiglia di abbinare con un pantalone morbido capace di definirne il design. Tra le più interessanti, ci sono sicuramente le HIGH TOP CT-01 “Z” di Celine in cui s’incontrano sottili dettagli traforati sulla tomaia e finiture con linee grafiche. Ancora più belle in pelle scamosciata, che le arricchisce attraverso un semplice materiale (però fondamentale).

Via Onitsuka Tiger Se cercate design semplici, raffinati e senza tempo, con particolare attenzione per il Made in Japan e i colori minimal, la collaborazione THE ONITSUKA × NICK WOOSTER rispecchia tutto ciò. Specialmente il modello WIGURVE™ in verde militare, colore chiave di questa capsule. E sareste pure originali nella vostra scelta perché è la prima collab dedicata a THE ONITSUKA: la linea di scarpe classiche nata nel 2019 come reinterpretazione dell’essenza del brand Onitsuka Tiger.

Via Zegna Per la primavera estate 2023 naturalmente i grandi marchi della moda danno spazio anche ai colori, quelli veri e vivaci. Come le Triple Stitch™ di Zegna, disponibili dall’arancione all’ocra, senza tralasciare il blu. Sempre rappresentando al meglio la tradizione italiana attraverso materiali qualitativamente validi e linee semplici ma chiccose.

Via MSGM Il fashion system pensa anche ai più attenti al cambiamento climatico, facendo indossare in passerella la nuova sneaker sostenibile FG1, acronimo di Fantastic Green 1, riprendendo il nome del progetto pilota di MSGM che da molte stagione ingloba nuovi prodotti e attività in chiave “green”. Le colorazioni sono tante ma il modello sui toni del beige è il più ricercato. La composizione? Tomaia in VegSkin, suola in tecnologia ReRubber e fodera interna in RePet.

Via Tod's Ma attenzione, ce n’è anche per chi voglia un paio di scarpe ginniche che riecheggi il fascino di un tempo. Senza però rivolgersi al vintage o al second hand. In tal caso le Tabs Sneakers di Tod’s, in pelle scamosciata con dettagli in pelle liscia, sarebbero la scelta ideale. Signorili quanto fresche ed interscambiabili con qualsiasi look.

Via Alex De Pase Se cercate una sneakers dotata di una storia interessante da raccontare, le K-Diamond TR di Alex De Pase fanno al caso vostro. Il brand, infatti, nasce dalla collaborazione tra il famoso artista italiano di tatuaggi e il creativo Kardif. In questo modo il suo stile unisce l’arte del tatuaggio con quello lussuoso ed esclusivo del footwear, in un connubio unico e sofisticato. Il cui nome rappresenta sia un omaggio all’artista sia un’ispirazione.