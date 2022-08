Settembre sa di buon cinema, di film che tornano a rimpolpare le sale, di titoli di qualità o discussi che da Venezia arrivano direttamente sul grande schermo o sulle piattaforme digitali (come il controverso Blonde su Marilyn Monroe), dai red carpet al pronto godimento dello spettatore. Ecco 10 film che non vorremmo perdere a settembre 2022.

Il signore delle formiche di Gianni Amelio

Dalla Mostra del cinema di Venezia alla sala, Il signore delle formiche fa parte del quintetto italiano in corsa per il Leone d’oro. Ricostruisce il processo che a fine degli anni '60 si celebrò a Roma e fece scalpore, quello al drammaturgo Aldo Braibanti, che fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne: ovvero la condanna legalizzata dell’amore omosessuale.

Nel cast Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco e Leonardo Maltese.

Dall’8 settembre al cinema con 01 Distribution.

Love life di Kōji Fukada

Un altro film lagunare, sempre proveniente dal concorso principale. Dal giapponese Kōji Fukada, consacrato da Harmonium (Fuchi ni tatsu) che vinse il premio della Giuria nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2016, un ritratto femminile che è anche una riflessione sull’imprevedibilità della vita. Protagonista del film è Taeko (Fumino Kimura), che vive tranquillamente accanto al marito e al figlioletto Keita, finché un evento drammatico segna il ritorno del padre biologico del bambino, di cui la donna non aveva notizie da anni...

Dal 9 settembre distribuito da Teodora Film.

L'immensità di Emanuele Crialese

Di veneziano in veneziano, anche L'immensità, film che segna il ritorno di Crialese dopo oltre un decennio, è un altro dei big della Mostra del cinema del Lido. Una storia famigliare molto personale per il regista romano. Due coniugi non si amano più ma non sanno lasciarsi (lei la meravigliosa Penélope Cruz), i loro tre figli li osservano e aspettano un segno che li guidi nella Roma degli anni ’70, un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero.

Dal 15 settembre al cinema distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures.

Maigret di Patrice Leconte

Tratto dal romanzo Maigret e la giovane morta di Georges Simenon, il film vede Gérard Depardieu nei panni del commissario francese burbero e dalla corporatura possente, protagonista di oltre un centinaio di gialli.

Maigret indaga sulla morte di una giovane ragazza: non c'è niente che la identifichi, nessuno sembra conoscerla o ricordarla. Durante le indagini incontra una delinquente, che somiglia stranamente alla vittima e risveglia in lui il ricordo di un'altra scomparsa, più antica e più intima...

Dal 15 settembre al cinema distribuito da Adler Entertainment.

Foto: Adler Entertainment Immagine del film "Maigret"

Don't worry darling di Olivia Wilde

In arrivo dal cartellone di Venezia 79, fuori concorso, tra i film più attesi, Don’t worry darling è l’opera seconda di Olivia Wilde, attrice dagli occhi di ghiaccio che ha raccolto stima e buone critiche con il suo esordio dietro la macchina da presa La rivincita delle sfigate (2019). Ora tocca un punto più alto e ambizioso, ordendo una distopia inquietante ambientata negli anni ’50 nella comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano a un progetto top-secret e le loro famiglie.

Nel cast Florence Pugh, il cantante avvinto dal cinema Harry Styles, la stessa Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne e Chris Pine.

Dal 22 settembre al cinema distribuito da Warner Bros. Pictures.

I figli degli altri di Rebecca Zlotowski

Direttamente dal concorso principale della Mostra del cinema di Venezia, dalla regista francese di origini ebraico-polacche un affresco tutto al femminile sul delicato tema della maternità, del suo desiderio e delle sue molteplici e inaspettate forme. Virgine Efira è protagonista nel ruolo di Rachel, una donna che ama la sua vita, i suoi studenti, i suoi amici, le sue lezioni di chitarra. Quando si innamora di Alì, stringe un legame profondo con sua figlia di quattro anni, Leila. Si prende cura di lei, come fosse sua madre, anche se non lo è. Il desiderio di una famiglia tutta sua si fa sempre più grande, ma il tempo stringe…

Dal 22 settembre al cinema con Europictures.

Foto: Les films Velvet - George Lechaptois Immagine del film "I figli degli altri"

Le buone stelle - Broker di Kore-eda Hirokazu

Il regista giapponese, Palma d’oro a Cannes 2018 con lo stupendo Un affare di famiglia, firma per la prima volta un film di produzione coreana, girato in Corea, con un cast interamente coreano, e realizza una commedia familiare on the road dal sapore agrodolce. Nel cast cast, oltre a Song Kang ho (il Mr Kim di Parasite), Bae Doona, Gang Dong-won e l’artista IU alias Lee Ji-eun.

Nella pioggia una donna abbandona un neonato davanti a un “baby box”. Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna vorrebbe riprenderlo, ma poi invece decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo.

Dal 22 settembre al cinema distribuito da Lucky Red e Koch Media.

Blonde di Andrew Dominik

L’australiano Dominik, già regista di L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (2007), ripercorre audacemente la vita di una delle icone intramontabili di Hollywood, Marilyn Monroe, ispirandosi al romanzo di Joyce Carol Oates. Dalla sua infanzia precaria come Norma Jeane, fino alla sua ascesa alla fama e agli intrecci sentimentali, Blonde – altro film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia - confonde i confini tra realtà e finzione per esplorare la crescente divisione tra il suo io pubblico e quello privato.

Ad Ana de Armas l’arduo compito di far rivivere Marilyn. Adrien Brody è Arthur Miller, Bobby Cannavale è Joe DiMaggio.

Dal 28 settembre in streaming su Netflix.

Foto: Netflix Immagine del film "Blonde"

Omicidio nel West End di Tom George

Sam Rockwell e Saoirse Ronan insieme, nel West End di Londra degli anni Cinquanta. I piani per una versione cinematografica di un'opera teatrale di successo subiscono un brusco arresto dopo l'omicidio di un membro fondamentale della troupe. Un ispettore (Rockwell) e una zelante recluta (Ronan) prendono in mano il caso: i due si trovano coinvolti in un enigmatico giallo all'interno del sordido e affascinante mondo dietro le quinte del teatro, indagando sul misterioso omicidio a loro rischio e pericolo.

Nel cast anche Adrien Brody e Ruth Wilson.

Dal 29 settembre al cinema distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Siccità di Paolo Virzì

Un film quasi profetico, che fa il suo esordio fuori concorso a Venezia. Con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Max Tortora, Sara Serraiocco.

A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre ognuno cerca la propria redenzione.

Dal 29 settembre al cinema con Vision Distribution.