Prima ha preso il ruolo che era di James Dean. Ora è pronto a calarsi nell’Arena come tributo tutt’altro che sacrificale per Capitol City. 21 anni e un futuro tutto da scrivere, Joseph Zada il presente l’ha scritto con caratteri di fuoco: è lui il volto nuovo dell’atteso Hunger Games - L'alba sulla mietitura, film dal 19 novembre al cinema. E, c’è da scommetterci, lo sarà anche della Hollywood che verrà. Non a caso dal 2027 casa sua non sarà più Sydney ma una Los Angeles vista studios.

Credits: Courtesy of Lionsgate Joseph Zada è Haymitch Abernathy nel film "Hunger Games - L'alba sulla mietitura"

Con Hunger Games l’occasione della vita

Giovane attore australiano, Joseph Zada sta vivendo un autunno intenso e cruciale per la sua carriera. Su Netflix, nella miniserie tv appena uscita La valle dell'Eden, interpreta Cal Trask, il figlio tormentato che nel film cult di Elia Kazan fu incarnato nientemeno che da James Dean. E presto, soprattutto, sarà protagonista di Hunger Games - L'alba sulla mietitura, nuovo capitolo della saga, ambientato nel mondo di Panem 24 anni prima degli eventi di Hunger Games (2012). Si prende addosso il personaggio fatto amare da Woody Harrelson: sarà lui il giovane Haymitch Abernathy, con riccioli biondi e occhi azzurri determinati, simili ma così diversi da quelli disincantati e sfumati dall’alcol della sua versione adulta, da mentore di Katniss e Peeta.

Prima delle riprese Joseph Zada era ossessionato dall'idea di calarsi completamente nei panni di Harrelson. «Ho guardato di tutto. Ho visto Chi non salta bianco è almeno dieci volte». Aveva imparato a imitare la sua voce, il modo di camminare, l’atteggiamento, l’energia, la cadenza di ogni singola parola, come ha raccontato a Hollywood Reporter. Ma poi, quando le riprese iniziarono nell'estate del 2025 in Spagna, ha accantonato tutto per sposare un approccio totalmente differente. «La sfida che mi sono posto era quella di essere l’opposto del personaggio di Woody – mostrarlo felice, ottimista, premuroso – e poi trovare un modo per arrivare al punto in cui sarebbe poi finito».

Hunger Games - L'alba sulla mietitura segue il sedicenne Haymitch, proveniente dal Distretto 12, il più povero e dimenticato, a partire dalla mattina della Mietitura per i cinquantesimi Hunger Games. In occasione di quella che è la Seconda Edizione della Memoria, le regole cambiano: in gara ci sarà il doppio dei tributi.

Getty Images Joseph Zada alla sfilata Louis Vuitton Uomo Primavera/Estate 2027 a Parigi, 23 giugno 2026

«Joseph Zada ci ha rubato il cuore»

Figlio d’arte, in verità Joseph Zada all’anagrafe si chiama Joseph Cumpston. Per la sua vita da attore ha però preferito il cognome della bisnonna paterna, di origini afghane-aborigene. «Mi piace molto, ha una certa forza», ha spiegato. «Sto convincendo anche i miei fratelli a cambiarlo. Vogliamo restare uniti come famiglia e fare film insieme. Sarebbe fantastico avere una casa di produzione Zada».

Suo padre è Jeremy Cumpston, che in Australia è un attore - e anche medico estetico - con un certo seguito, sua madre invece è una produttrice cinematografica. Il futuro nel cinema sembrava scontato, anche se la prima volta su un set fu una sorta di punizione: a 14 anni, una delle tante volte in cui marinò la scuola, il padre lo obbligò a studiare quattro scene di Romeo e Giulietta per la rappresentazione teatrale di un amico. Anche se partecipò tra mille proteste, fu subito amore.

Lo stuolo di fratelli? Il maggiore Hal ha recitato in The Walking Dead: World Beyond. Il minore River sta ottenendo le prime particine e la sorella è modella. Da piccoli in casa il passatempo preferito era ovviamente guardare dvd, in loop.

«Jo si è preparato in modo incredibile e ci ha rubato il cuore», ha detto di lui la produttrice di Hunger Games Nina Jacobson. Dopo estenuanti audizioni a centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo, è stato scelto per la sua «abilità e immaginazione nell'incarnare il personaggio». Lo conferma la co-presidente di Lionsgate Erin Westerman: «Si è distinto per la verità emotiva, il cuore e la profondità che ha portato al ruolo».

Da Sydney a Los Angeles puntando in alto

Joseph Zada ha letto due volte L'alba sulla mietitura, il libro di Suzanne Collins che ha ispirato il film. E l’ha davvero amato. Per il ruolo di Abernathy ha adottato l’accento degli Appalachi, la zona montuosa tra Canada e Stati Uniti che ha ispirato la comunità mineraria del Distretto 12.

Zelante e risoluto nel preparare un ruolo, quella stessa abnegazione Joseph non l’ha avuta certo a scuola. Ha infatti abbandonato l’high school a un mese dal diploma. La motivazione? Un provino. Ed ebbe la parte: fu scelto come protagonista di Invisible Boys (2025), serie tv australiana su un gruppo di adolescenti gay all’alba dello storico voto sulle unioni dello stesso sesso.

Poco dopo un altro ruolo decisivo, nella serie tv americana L'estate dei segreti perduti di Prime Video. Al centro della narrazione la famiglia Sinclair, i “reali d’America”, così belli, ricchi e ambigui. Joseph interpreta uno dei personaggi principali, Johnny Sinclair Dennis, affascinante e spavaldo. In attesa della seconda stagione.

Ora l’opportunità della vita, che dal Distretto 12 potrebbe catapultarlo sui set più prestigiosi di Hollywood City. Lui l’ha già dichiarato: a inizio 2027 si trasferirà a Los Angeles. Le sue mire sembrano chiarissime. E luminose.