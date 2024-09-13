Dan John sfila nella Città Eterna

«Un uomo che affronta ogni giorno con sicurezza, stile e carattere» è il messaggio che il brand ha voluto trasmettere, anticipato dai teaser pubblicati sui canali social poche ore prima dello show. E così, nella cornice dell’Eur, nel Salone delle Fontane, con la sua imponente architettura progettata negli anni ‘40 da Gaetano Minnucci, il marchio italiano di menswear fondato da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca ha portato in scena non solo capi d’abbigliamento, ma una narrazione che ha attraversato i temi della sartorialità moderna.

La collezione autunno inverno 2024/2025

La nuova collezione si dispiega come un racconto attraverso sette temi distinti, ciascuno portatore di una diversa interpretazione dello stile per l’uomo moderno. Ogni tema rappresenta una tappa di un viaggio che esplora la fusione tra natura e vita urbana, tradizione e modernità.

Deep Tones inaugura questo percorso: qui i colori della terra si fondono con i toni dell’ambiente cittadino, creando un’armonia perfetta per l’uomo metropolitano che non rinuncia mai a distinguersi. Il marrone, il denim, il bianco e l’avion si alternano su capi come camicie in denim, maglioni a collo alto e gilet trapuntati

Courtesy Dan John

Si continua con il tema Winter In Nature e con le sue pennellate delicate di colore. Questa parte della collezione presenta overshirt celesti abbinate a pantaloni classici, camicie a righe e gilet minimali. I colori evocano i paesaggi invernali, con i loro caratteristici toni del cielo e della neve con grigi naturali. Con Sandy Dunes, invece, i capi tornano a virare sui toni caldi, come cammello e panna; uniti a tessuti come l’ecosuede e la felpa tecnica, danno vita a capi ideali per chi ama un look raffinato ma avventuroso.

Courtesy Dan John

Violet Season introduce atmosfere delicate e sognanti, ispirate ai tramonti autunnali. Le tonalità di tortora, beige e viola richiamano quei momenti di quiete prima della sera, quando il cielo si tinge di sfumature misteriose. I maglioni jacquard nordici e le camicie in velluto a coste definiscono uno stile rilassato ma sofisticato, un’eleganza che non passa inosservata.

Courtesy Dan John

Il tema Bosco celebra la natura in tutta la sua semplicità, con tessuti naturali e tonalità che ricordano il sottobosco autunnale. Le silhouette sono morbide, ma definite, pensate per l’uomo che cerca funzionalità e comfort in ogni dettaglio, senza dimenticare l’artigianalità che caratterizza il marchio.

Con Pompei, il marchio esplora i toni ricchi e profondi della stagione autunnale, mixando cappotti Cavalry in misto lana con tessuti finestrati, tra cui il pied de poule e il jersey. I colori, dal crema all’antracite, richiamano le antiche vestigia della città campana, evocando un paesaggio che si fonde con l’anima urbana e moderna della collezione.

Courtesy Dan John

A chiudere questo viaggio stilistico Nordic Hues e DNJ, che guardano al freddo nord e al mondo collegiale. Flanelle Pied de Poule e giacche in ecosuede sposano i toni freddi e intensi dell’ottanio e del ghiaccio, mentre il tema DNJ porta con sé il fascino senza tempo delle atmosfere universitarie, con capi in velluto a coste e miscele di lana che completano la proposta.

Lo show

L’apertura dello show è stata una vera sorpresa: la ballerina e coreografa Giulia Stabile ha orchestrato una coreografia ipnotica con sedici ballerini che si sono mossi come esploratori moderni, fondendo movimento e luce in una performance intensa. La colonna sonora, ha celebrato l’essenza dell’italianità, un omaggio alla capacità di Dan John di tradurre l’eleganza italiana in un linguaggio globale.

Courtesy Dan John

In questo spettacolo di moda, l’uomo Dan John emerge come una figura sicura di sé, elegante ma dinamica, capace di affrontare con stile le sfide del quotidiano attraverso una collezione che rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione sartoriale e innovazione contemporanea, ideale per un uomo che cerca nella moda un alleato per esprimere al meglio se stesso.