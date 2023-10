10 film in uscita da vedere a novembre 2023

Quanti film intriganti in arrivo in questo autunno novembrino. Su tutti Napoleon, con Joaquin Phoenix all’ennesima prova di potenza e contraddizioni. E poi l'Orso d'Argento di Berlino, il ritorno autoironico di Michel Gondry, la nuova avventura di Brie Larson come supereroina Captain Marvel, la dark commedia di un regista norvegese che potrebbe presto diventare di culto…

Tra i film in uscita a novembre 2023 nelle sale italiane e in streaming ecco quelli che non vorremmo perdere.

Il libro delle soluzioni di Michel Gondry

Dopo essere stato un giovane Yves Saint Laurent nel biopic sullo stilista e, recentemente, un gigolò in Costa Azzurra in Masquerade - Ladri d'amore, Pierre Niney è l’alter ego di Michel Gondry in una commedia che parla di cinema, entusiasmo e scoramento. Il regista francese premio Oscar per la sceneggiatura di Se mi lasci ti cancello torna dopo otto anni con una riflessione autoironica sugli eccessi della creatività, tra realismo e momenti surreali e grottesche. Nel cast anche Blanche Gardin.

Dall'1 novembre al cinema distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, chissà se Nuovo Olimpo tornerà alla vette antiche della cinematografia del regista turco, vedi Le fate ignoranti e La finestra di fronte, o sarà spuntato come i film più recenti.

Ambientato nella Capitale, racconta una storia d’amore che attraversa tre decenni a partire dalla fine degli anni ’70. Al centro della trama due giovani venticinquenni, interpretati da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, che si incontrano per caso e si innamorano perdutamente, destinati poi a perdersi e a cercarsi per i trent’anni a seguire. Una storia vera vissuta dallo stesso regista, che non racconta solo un amore a due attraverso il tempo ma pure l’amore per il Cinema, come memoria del desiderio e della passione.

Nella colonna sonora il brano Povero Amore interpretato da Mina.

Dall'1 novembre in streaming su Netflix.

Credits: Netflix Immagine del film "Nuovo Olimpo"

NYAD - Oltre l'oceano di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin

Che accoppiata stuzzicante Jodie Foster e Annette Bening. Sono le protagoniste del debutto alla regia narrativa dei documentaristi Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, premio Oscar nel 2019 per Free Solo - Sfida estrema.

NYAD narra l'incredibile storia vera dell'atleta Diana Nyad (Bening) che, raggiunti i sessant'anni, decide di realizzare il sogno di una vita con l'aiuto della sua migliore amica e allenatrice Bonnie Stoll (Foster): attraversare a nuoto i 170 chilometri di mare aperto tra Cuba e la Florida, noti nel settore come 'l'Everest del nuoto'.

Decisa a completare per prima il percorso senza gabbia di protezione anti-squalo, Diana si imbarca in un'elettrizzante avventura che durerà quattro anni.

Dal 3 novembre in streaming su Netflix (dopo l’uscita in cinema selezionati il 18 ottobre).

Credits: Netflix Immagine del film "NYAD - Oltre l'oceano"

The Marvels di Nia DaCosta

Nel 2019 Captain Marvel, con l’esordio della supereroina interpretata da Brie Larson, ci aveva entusiasmato: una ventata di freschezza nel mondo Marvel sempre più intricato e sovraccarico.

In questo nuovo capitolo Marvel, Larson è sempre Carol Danvers alias Captain Marvel, che ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel (Iman Vellani), e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau (Teyonah Parris), diventata ora un’astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo come “The Marvels”.

Nel cast anche Zawe Ashton, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson.

Dall’8 novembre al cinema distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures.

Dream Scenario di Kristoffer Borgli

Kristoffer Borgli, regista norvegese residente a Los Angeles, ci ha stupido con il suo film d’esordio Sick of Myself, cinico e corrosivo. Ed ora c’è attesa per questa dark comedy prodotta da Ari Aster che chiama Nicolas Cage a quello che molti hanno già definito il ruolo della vita.

Cage è un anonimo professore universitario e padre di famiglia che trova la sua vita stravolta quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti. Da un giorno all’altro, è famoso, uno status che potrebbe permettergli forse di realizzare ogni suo desiderio. Ma la fama, si sa, è una cosa effimera, passeggera. E dopo l’inaspettata travolgente celebrità, scoprirà presto che basta un attimo per trasformare ogni sogno nel suo opposto.

Dal 16 novembre al cinema distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

The Old Oak di Ken Loach

Ogni film di Ken Loach, 87 anni e immutato impegno civile, è sempre un dono. The Old Oak, presentato in concorso al Festival di Cannes, è un dramma che parla di perdite, di paura e della difficoltà di ritrovare la speranza.

The Old Oak è anche un posto speciale. Non è solo l'ultimo pub rimasto, è anche l'unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne (Dave Turner) riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l'arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio. Stabilendo un'improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara (Ebla Mari). Riusciranno le due comunità a trovare un modo di comunicare?

Dal 16 novembre al cinema con Lucky Red.

Misericordia di Emma Dante

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Misericordia racconta «una realtà squallida, intrisa di povertà, analfabetismo e provincialismo, esplora l'inferno di un degrado terribile, sempre di più ignorato dalla società», con le parole della stessa regista e sceneggiatrice siciliana, che adatta per il cinema una sua stessa opera teatrale.

In Sicilia, in un piccolo borgo marinaro di casupole in pietra grezza, in mezzo a rifiuti e rottami, nasce e cresce Arturo, figlio della miseria e della violenza, qui muore la sua mamma mettendolo al mondo. Betta, Nuccia e la giovane Anna, prostitute come lo era sua madre, se ne prendono cura come se fosse un figlio, nella misericordia di un amore disperato fatto di carezze e insofferenza. Ormai Arturo ha 18 anni, in alcuni momenti sembra un bambino, in altri vecchissimo. È nato difettoso, si muove in modo strambo, è un invisibile fra gli invisibili, ma il suo sguardo puro e diverso porta con sé la speranza.

Nel cast Simone Zambelli, Simona Malato, Tiziana Cuticchio, Milena Catalano, Fabrizio Ferracane, Carmine Maringola, Sandro Maria Campagna, Marika Pugliatti, Georgia Lorusso, Rosaria Pandolfo.

Dal 16 novembre al cinema con Teodora Film.

La chimera di Alice Rohrwacher

Dopo essere stato presentato il concorso al Festival di Cannes, ecco il quarto film di Alice Rohrwacher, dopo Corpo celeste, Le meraviglie e Lazzaro felice.

Ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei 'tombaroli', La chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O'Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Ognuno insegue la sua chimera senza mai riuscire ad afferrarla. Per alcuni è il sogno del guadagno facile, per altri la ricerca di un amore ideale…

Nel cast anche Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

Dal 23 novembre al cinema distribuito da 01 Distribution.

Napoleon di Ridley Scott

Da perfido imperatore Commodo ne Il gladiatore a Joker psicopatico da Oscar fino all’imperatore francese Napoleone Bonaparte. Joaquin Phoenix ora si mette in capo il 'petit chapeau' da grande generale e, diretto dal maestro Ridley Scott, ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina (interpretata da Vanessa Kirby), mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in scene di battaglia realistiche.

Dal 23 novembre al cinema distribuito da Eagle Pictures.

Credits: Apple Joaquin Phoenix in "Napoleon"

Il cielo brucia di Christian Petzold

Vincitore dell’Orso d’Argento - Gran premio della giuria al Festival di Berlino, Il cielo brucia è il secondo capitolo di una trilogia iniziata dal regista Petzold nel 2020 con Undine - Un amore per sempre, dedicata alla solitudine e alla complessità dei rapporti interpersonali e basata sugli elementi naturali. Dopo l’acqua, è il fuoco l’elemento chiave della storia.

Due giovani amici berlinesi si ritrovano a trascorrere una torrida estate in una casa per le vacanze della famiglia di uno dei due, isolata in un bosco sulle coste del Mar Baltico. Leon (Thomas Schubert) è uno scrittore in crisi che sta faticosamente terminando il suo secondo romanzo, mentre Felix (Langston Uibel) deve preparare un portfolio per entrare in un’accademia di belle arti per una mostra dedicata all’acqua. Poco dopo il loro arrivo, i due ragazzi scoprono che la casa è già abitata da altri due ospiti inaspettati, Nadja (Paula Beer), una ragazza disinibita che attira le attenzioni di Leo, e il suo ragazzo occasionale Devid (Enno Trebs), un atletico bagnino dal quale Felix si sente attratto. Tra i quattro casuali abitanti della grande dimora si instaurano rapporti precari e mutevoli, che mettono a nudo le problematiche di ciascuno di loro.

Dal 30 novembre al cinema con Wanted.