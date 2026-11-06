Game of Thrones, il film: 10 attori ideali per il ruolo di Aegon il Conquistatore

Balerion, il drago leggendario noto come il Terrore Nero, volerà presto sopra Westeros spargendo distruzione. E i fan della serie tv Il Trono di spade non vedono l’ora. L’universo creato da George R. R. Martin sarà un film, dal titolo (originale) Game of Thrones: Aegon’s Conquest. Ci sarà da aspettare il 1° giugno 2029 per vederlo al cinema, ma già è trepidazione: chi sarà l'attore a interpretare Aegon il Conquistatore, l’iconico guerriero fondatore della dinastia Targaryen, primo Re dei Sette Regni?

Aspettando Game of Thrones: Aegon’s Conquest

Se conosciamo già regista e sceneggiatore di Game of Thrones: Aegon’s Conquest, il cast è ancora da rivelare. Si muoverà alle direttive di Owen Harris, già noto al mondo di GOT per aver diretto tre episodi di A Knight of the Seven Kingdoms,e sullo script di Beau Willimon, sceneggiatore di House of Cards che si ispirerà a parte del libroFuoco e sangue di Martin.

Nei gruppi online c’è un gran fermento per individuare chi potrebbe rivestire il ruolo di protagonista del film, quel condottiero prestante ed enigmatico all’origine di tutto. Cavalcando Balerion, insieme alle due sorelle mogli Visenya e Rhaenys e ai loro tre draghi, Aegon il Conquistatore sottomise sei dei Sette Regni. Chi ha così tanto nobile carisma?

Se i produttori dovessero rispettare la continuità con la serie tv House of the Dragon, affidando ad attori neri la Casata dei Velaryon, tra i più stretti alleati dei Targaryen, potrebbe ampliarsi il bacino di interpreti, visto che la mamma di Aegon era una Velaryon.

Ecco gli attori più quotati come futuro Aegon il Conquistatore nei favori dei fan di Game of Thrones.

Getty Images Alexander Skarsgård

1) Alexander Skarsgård

Nelle varie liste dei desideri, Alexander Skarsgård c’è sempre e per lo più come scelta più forte. Lo svedese ha sicuramente vigore fisico e uno charme nordico da vichingo di ghiaccio che sa domare il fuoco. E anche lineamenti da antica Valyria. Al corpo scolpito da guerriero, unisce una presenza da alto lignaggio e da mondi d’altrove. Il dubbio potrebbe essere sull’età: l’attore di True Blood ha 50 anni, mentre Aegon era ultraventenne quando iniziò la sua campagna di conquista.

Getty Images Harry Goodwins

2) Harry Goodwins

Volti poco noti e talenti emergenti hanno fatto la fortuna dell’universo de Il trono di spade. Per questo Harry Goodwins potrebbe essere una scelta sensata. Tanto più perché è britannico, come tanti attori del cast di GOT e House of the Dragon. 33 anni, lo abbiamo appena visto nella serie tv The Gentlemen di Guy Ritchie nei panni di Jack Glass, personaggio squilibrato e inquietante, fratello minore della principessa della droga Susie.

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3) Tom Sturridge

Per molti Tom Sturridge sarebbe l’attore ideale per interpretare Aegon il Conquistatore. Piace per i suoi zigomi accentuati e per quella fisionomia diversa dai canoni più consueti, che potrebbe ben abbinarsi alla dinastia Targaryen. 40 anni, noto per essere il protagonista Lord Morpheus della serie tv Netflix The Sandman, ha un altro colpo nel suo arco: una solida formazione nel teatro britannico, altra costante ricorrente del mondo di Game of Thrones.

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4) Alexander Ludwig

34 anni, Alexander Ludwig ha già mostrato doti da leader e piglio da guerriero brutale nella serie tv Vikings nel ruolo di Björn. Il biondissimo attore canadese potrebbe avere quella naturale predisposizione al comando del Conquistatore, re Aegon I Targaryen, colui che forgiò il Trono di Spade con i ferri dei nemici sconfitti?

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5) Aaron Pierre

Londinese di origini caraibiche, Aaron Pierre ha appena avuto il ruolo del grande salto, come apprendista Lanterna Verde nella serie tv Lanterns della DC. Di grande presenza scenica e con quegli occhi smeraldo che saprebbero domare draghi, è tra i preferiti dei fan per Game of Thrones: Aegon’s Conquest. Lo immaginiamo re leale e pragmatico, come GOT richiede.

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6) Sam Reid

Da succhiasangue irrequieto e affascinante nella serie tv Intervista col vampiro a cavaliere di fuoco sul dorso torreggiante di Balerion. Non pochi vorrebbero Sam Reid protagonista del film in lavorazione: il trentanovenne australiano non è così noto da oscurare il personaggio di Aegon e ha fisicità adatta alla parte.

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7) Henry Cavill

Ecco invece chi è così noto da oscurare il personaggio, Henry Cavill, che quanto a predominanza fisica e abilità in battaglia si è già prodigato come Superman dei film DC a partire da L’uomo d’acciaio e come Geralt di Rivia di The Witcher. Amatissimo protagonista della serie tv nata dal videogioco, in molti ancora piangono la sua uscita di scena. E altrettanti lo vogliono come Aegon il Conquistatore. Il nostro vaticinio? Non capiterà.

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8) Lucien Laviscount

Da Emily in Paris al continente di Westeros il passo è… gigante! Eppure anche Lucien Laviscount è nella lista degli indovini di cast. Volto sicuramente non inflazionato, il trentaquattrenne britannico ha dalla sua una buona versatilità. Una curiosità? In passato ha recitato nel medical drama britannico Casualty. E chi poco prima di lui ne ha ugualmente fatto parte? Steve Toussaint, ovvero Corlys Velaryon di House of the Dragon.

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9) Callum Turner

36 anni, britannico, Callum Turner è tra i più gettonati come ipotetico Aegon perché ha mascolinità spiccata, ma non muscoli esibiti, unita a un contegno regale da futuro sovrano. Dal fisico slanciato da cavaliere di draghi, si è già rivelato a suo agio nel volare nei cieli, anche se come coraggioso aviere, nella miniserie Masters of the Air.

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10) Colin Ford

L’età potrebbe essere quella giusta, 30 anni, visto che probabilmente il film Game of Thrones: Aegon’s Conquest si concentrerà sulla prima parte di vita del suo protagonista. Quello di Colin Ford, inoltre, non è certo un nome abusato. Già visto nel ruolo di Joe McAlister nella serie tv sci-fi Under the Dome, ha silhouette snella da chi sa agilmente giostrarsi in groppa al suo drago.