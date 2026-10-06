GTA 6: perché tutti parlano del gioco più atteso degli ultimi anni

Nel 2026 anche chi non ha mai acceso una PlayStation aspetta GTA 6, senza sapere bene il perché. È un'attesa diventata meme: da anni sui social circola il tormentone "abbiamo avuto X prima di GTA 6", e sotto quella X è passato di tutto; gli alieni discussi al Congresso americano, l'AI che potrebbe distruggere il genere umano, la fine della pandemia, la morte della regina Elisabetta II, il cambio di nome di Twitter in X. Il gioco non è mai uscito, facendo a gara che un nuovo album di Rihanna, ma i meme hanno contribuito ad alimentare il suo hype come mai successo prima.

Ma perché, quindi, tutti stanno aspettando così tanto questo gioco? Ovviamente Grand Theft Auto è una delle serie più conosciute e vendute della storia dei videogame. Ma questi tredici anni di attesa hanno scatenato qualcosa di più grande. Trailer che hanno battuto record di visualizzazioni, animazioni così realistiche da sembrare un film, una geografia e una storia studiate al dettaglio, e ora una colonna sonora che coinvolge Travis Scott, Yung Lean, Future e Keith Richards. Grand Theft Auto VI è, in tutto e per tutto, un fenomeno culturale prima ancora di arrivare nei negozi.

Credits: Rockstar Games

Vice City, il ritorno di un mito. L'uscita ufficiale di GTA 6

Il titolo, sviluppato da Rockstar Games e pubblicato da Take-Two Interactive, dovrebbe arrivare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 19 novembre 2026, tredici anni dopo Grand Theft Auto V. Dovrebbe sì, parliamo, con la giusta cautela, al condizionale. Perché l'uscita è stata già posticipata più volte. Sarebbe dovuto uscire nel 2025. Niente da fare, e allora maggio 2026. E adesso si parla del 19 novembre 2026.

Di sicuro c'è il fatto che GTA 6 torna a Vice City. Per chi ha vissuto gli anni Duemila con un joypad in mano, Vice City è l'ambientazione del capitolo del 2002 che trasformava Miami in un palcoscenico anni Ottanta, fatto di auto rubate, giacche pastello e synth-pop. Una città costruita, anche indirettamente, sulla mitologia di Scarface e Miami Vice. Il nuovo capitolo prende quell'immaginario e lo aggiorna all'epoca dei social trasportano Vice City in un territorio molto più ampio e dettagliato, lo Stato fittizio di Leonida.

E come ben sanno gli appassionati di GTA, i dettagli dei luoghi sono una delle caratteristiche l'hanno reso cosi popolare. Un gioco in grado di consegnare una fotografia di un'America esasperata. E se la Los Angeles di GTA V era una parodia di Hollywood, della cultura delle celebrity e dell'economia americana. La Vice City contemporanea sembra pronta a fare lo stesso con la Florida di Instagram, TikTok, lusso, turismo, criminalità e spettacolarizzazione permanente della vita privata. Rockstar la descrive come «the darkest side of the sunniest place in America». Dietro il sole, le spiagge e i colori tropicali c'è ancora quella stessa ossessione per il lato oscuro dell'American dream che attraversa l'intera serie.

Credits: Rockstar Games

Jason e Lucia, la nuova coppia criminale

I protagonisti della storia sono Jason Duval e Lucia Caminos. Lei è la prima protagonista femminile giocabile di un capitolo principale moderno della serie, e già questo ha trasformato il personaggio in uno dei principali oggetti di discussione attorno al gioco. La struttura narrativa sembra costruita intorno alla relazione fra i due: una coppia criminale che, dopo un colpo finito male, si ritrova coinvolta in una cospirazione che attraversa Leonida. Rockstar li presenta come due persone consapevoli di partire svantaggiate e costrette a fidarsi l'una dell'altra per sopravvivere.

Il riferimento a Bonnie e Clyde è evidente, ma la coppia serve anche a cambiare il modo in cui il giocatore entra nel mondo di GTA. Dopo il trio di Michael, Franklin e Trevor, il nuovo gioco sembra puntare su una relazione a due, più intima e più narrativa.

Credits: Rockstar Games

Per non parlare della musica

Da sempre una componente essenziale di Grand Theft Auto, nel nuovo capitolo, la musica diventa parte della strategia culturale. Il 17 settembre Rockstar e Atlantic Records hanno annunciato Grand Theft Auto VI: The Album, una raccolta di 34 brani originali che uscirà insieme al gioco. I primi sei singoli hanno già coinvolto nomi come Travis Scott, Yung Lean con Future e Metro Boomin, PinkPantheress, Fred again, Étienne de Crécy, Rauw Alejandro e Keith Richards.

La musica in GTA è parte dell'identità stessa del gioco e, spesso, diventa un acceleratore culturale autonomo. Dopo il primo trailer del 2023, per esempio, il brano Love Is a Long Road di Tom Petty ha registrato un'impennata enorme negli ascolti su Spotify. Abbiamo capito Rockstar sa il fatto suo in quanto a marketing. E conosce quindi un meccanismo che va oltre il gaming; se metti la canzone giusta nel momento giusto, il videogioco può diventare un canale per la musica tanto quanto la musica può diventare un veicolo per il videogioco.

Credits: Rockstar Games

Tre anni di record

Il conto alla rovescia mediatico comincia nel dicembre 2023, con la fuga di notizie che anticipa il primo trailer. Novanta secondi che, secondo i dati diffusi da YouTube, superano i 93 milioni di visualizzazioni in ventiquattr'ore, battendo il primato per un video non musicale fino a quel momento in mano a un contenuto di MrBeast. Il secondo trailer arriva a sorpresa il 6 maggio 2025, quattro giorni dopo il primo annuncio di rinvio. Per Rockstar diventa il lancio video più visto di sempre: oltre475 milioni di visualizzazioni in un giorno, su tutte le piattaforme insieme. Supera singolarmente i precedenti primati di Deadpool & Wolverine (365 milioni) e Spider-Man: No Way Home (355,5 milioni). Ne beneficia pure la colonna sonora: secondo Spotify, gli ascolti di Hot Together delle Pointer Sisters, il brano scelto per il trailer, crescono del 182mila per cento.

L'Extended Look di agosto arriva in un clima già teso. Nelle settimane precedenti circolano online una mappa e filmati di gameplay non autorizzati, mai confermati da Rockstar. Lo studio risponde riprendendo il controllo della narrazione con ventisei minuti di materiale ufficiale, in anteprima su Netflix (e poi gratuito su YouTube): lo stesso video che, il giorno della pubblicazione, manda in tilt la piattaforma. In appena quattro giorni il video raggiunge 31,1 milioni di visualizzazioni su Netflix, diventando il titolo più visto durante quella settimana e arrivando al primo posto della classifica in 87 dei 93 Paesi monitorati.

Credits: Rockstar Games

Nel frattempo, GTA V continua a vendere. A marzo 2026 aveva raggiunto circa 230 milioni di copie, mentre l'intera serie Grand Theft Auto ha superato i 470 milioni di unità vendute. E se il capitolo precedente è il secondo videogioco più venduto di sempre, dietro solo a Minecraft, le premesse per cui GTA VI potrebbe conquistare il primato, come abbiamo visto, ci sono tutte. Adesso non resta che attendere (sperando sia la volta buona), il 19 novembre. E vedere se questa volta, il meme potrà finalmente andare in pensione con gloria.