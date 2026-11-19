Si dice che lo stile sia innato, che non si possa comprare. Ma se qualcuno sa venderlo, quel qualcuno è Law Roach. Guai a chiamarlo stylist: il 48enne di Chicago si definisce «image architect», una formula che ha perfino registrato come marchio. Il suo capolavoro è Zendaya, che veste dal 2011. Il suo zampino, però, si vede anche dietro i look di celebrity del calibro di Lewis Hamilton e Tom Holland. E chi potrebbe permettersi chiunque, alla fine, sceglie lui. Lauren Sánchez Bezos lo ha voluto accanto da gennaio, mentre a settembre è arrivata nientemeno che Kim Kardashian, annunciata da Roach sui social con due sole parole: «New client». Ma è sul suo impatto sul menswear che ci vogliamo focalizzare.

Diciamocelo, il red carpet maschile segue quasi sempre lo stesso tracciato con variazioni minime. Smoking nero, camicia bianca, al massimo un papillon fuori ordinanza. Insomma, in linea di massima, look molto più "noiosi" rispetto al corrispettivo femminile. Ma non quando c'è di mezzo Roach, che ha passato gli ultimi dieci anni a smontare e sovvertire questo paradigma, un cliente alla volta

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L'ascesa di Law Roach

Partiamo dal principio. Roach comincia come broker di vintage, compra e rivende pezzi d'archivio, apre a Chicago una boutique chiamata Deliciously Vintage dopo una laurea in psicologia alla Chicago State University. Poi Los Angeles e Zendaya come primo grande nome quando ancora non era un grande nome. Un suo altro grande successo è il lavoro fatto con Celine Dion nel 2016, che trasforma una diva da ballad in un'icona fashion. Seguono i riconoscimenti dell'industria e, insieme, i primi clienti uomini. Nel 2017 è il primo afroamericano sulla copertina del numero di The Hollywood Reporter dedicato agli stylist più potenti; l'anno dopo porta agli Oscar un Tom Holland ventunenne in doppiopetto Hermès. Nel 2021 la stessa classifica lo mette al primo posto: è l'anno in cui firma il guardaroba di Lewis Hamilton, veste il modello Alton Mason per il Met Gala e cura l'immagine dell'attore Aldis Hodge. L'anno successivo riceve il primo Stylist Award della storia dei CFDA, gli Oscar della moda americana.

Poi, in quello che sembrava l'apice della sua carriera, nel marzo del 2023 annuncia su Instagram il suo ritiro. Ma questo ritiro non sarà né effettivo né totale. Continua infatti a lavorare con Zendaya, pubblica il manuale How to Build a Fashion Icon, lancia School of Style, una piattaforma di formazione per aspiranti stylist. Ad aprile 2025 torna ufficialmente ai Fashion Trust U.S. Awards di Los Angeles con una nuova musa, l'attrice Ryan Destiny. E solo poche settimane dopo, al Met Gala dedicato al dandismo nero, Burberry gli affida i look dei suoi ospiti: il più fotografato è André 3000, con un pianoforte a coda sulle spalle.

E arriviamo così al 2026, l'anno della consacrazione da celebrity a tutti gli effetti. Da gennaio veste Lauren Sánchez Bezos, firma i costumi dell'Eternal Sunshine Tour di Ariana Grande, accompagna l'attore Jeremy Pope sulla scalinata del Met, fa un cameo nel Diavolo veste Prada 2, siede in giuria a Project Runway e RuPaul's Drag Race. Poi l'annuncio di Kim Kardashian come nuova cliente e, a metà ottobre, il plot twist: si dichiara pronto anche a recitare.

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Il lavoro con il menswear

Se Zendaya è il suo capolavoro femminile, Lewis Hamilton è quello maschile. Il pilota amava la moda già prima, ma è con Roach, a partire dal 2021, che il suo stile sviluppa la sua piena potenzialità. Di punto in bianco Hamilton "esce" dal circuito sportivo in cui eravamo abituati a collocarlo per entrare nel mirino della moda. I suoi look iniziano a rimbalzare da una piattaforma all'altra, dai social alle riviste. E quel punto in bianco, come avrete capito, ha un nome: Law Roach.

A luglio 2021, Hamilton siede in prima fila alla couture di Balenciaga a Parigi, total black firmato Roach. A settembre, spostato per via della pandemia, arriva il Met Gala dedicato al lessico della moda americana. Qui Roach sceglie per lui Kenneth Nicholson, autore di un tailoring che mescola sartoria e romanticismo. E il pilota non passa inosservato: giacca e pantaloni neri, camicia bianca di pizzo con uno strascico che scende oltre il ginocchio. Roach, quella sera, veste anche il modello Alton Mason.

Nel paddock il lavoro prosegue con completi Valentino rosa e gonne-pantalone Burberry, look che spostano più in là il confine di ciò che si poteva indossare su un circuito. Dal 2022 Hamilton lavora con un altro stylist, Eric McNeal. Ma la cornice costruita con Roach regge e resta ben visibile tutt'ora.

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Con Tom Holland il rapporto inizia prima, forse anche grazie a Zendaya. Roach lo veste già agli Oscar del 2018, quando l'attore ha 21 anni: doppiopetto Hermès con fodera personalizzata, orologio Piaget. Il salto arriva con il tour promozionale di Spider-Man: No Way Home nel 2021. Zendaya porta sul red carpet il method dressing, cioè look che citano il film che promuove, a partire dalla couture Valentino con motivo a ragnatela della premiere. Holland fa da contrappunto: completi Prada asciutti, giacche di pelle Celine, palette coordinate con quelle di lei. L'uomo di Roach, in questo caso, lavora per sottrazione e costruisce la coppia come immagine unica. Dopo il ritiro del 2023 il testimone passa a Crystalle Cox, assistente storica di Roach, che porta avanti lo stesso lessico.

È però forse al Met Gala del 2025 che abbiamo visto in scena il versate più teatrale del suo metodo, ingaggiato da Burberry e dal suo direttore creativo Daniel Lee per curare i look degli ospiti del brand. Il pezzo forte della serata fu André 3000: tuta Burberry ricamata con piccoli ombrelli, basco rosso, sacco nero in mano e una riproduzione di pianoforte a coda legata sulla schiena. Il 2026 aggiunge Jeremy Pope, già vestito da Roach per la premiere newyorkese della serie The Beauty. Per il dress code «Fashion Is Art» del Met Gala di maggio, Pope sale la scalinata con una giacca da sera d'archivio di Vivienne Westwood ricamata di perle, pensata come pezzo gemello di uno dei corsetti esposti nella mostra del Costume Institute. Prima ancora c'era stato Aldis Hodge, l'attore di One Night in Miami: un completo rosa del brand Frère per la promozione del film, poi uno smoking bianco su misura di Dolce & Gabbana che ha fatto del suo fisico parte del progetto.

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Messi in fila, i casi raccontano un approccio coerente. Archivio e vintage come materia prima, eredità del broker di Chicago. Designer emergenti accanto alle grandi maison. Il guardaroba come strumento di narrazione per il cliente. Roach intanto oltre a "vendere lo stile", monetizza ogni parte del mestiere: libri, corsi, una selezione dei suoi pezzi d'archivio messa in vendita nel 2025 con il rivenditore di vintage di lusso What Goes Around Comes Around, nei negozi di SoHo e Beverly Hills. Al Met Gala 2026 è arrivato da solo, in un completo bianco Ami dipinto a mano, con un diamante all'anulare e i flash tutti per sé. Ha detto che per la prima volta il Met era per lui. L'architetto è diventato il monumento..