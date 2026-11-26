Un grande vino rosso porta con sé il carattere del territorio da cui nasce, il lavoro del produttore e le peculiarità di un vitigno e della sua annata. Dalle denominazioni più celebri alle etichette meno scontate, l'Italia offre una varietà di vini che merita di essere esplorata. Abbiamo selezionato i vini rossi italiani da conoscere, dai grandi classici alle scoperte più interessanti, con un occhio alla qualità e al prezzo. Bottiglie da mettere in cantina, stappare a cena o scegliere per un regalo.

Messorio, il fuoriclasse toscano

Credits: Le Macchiole Messorio

Ci sono vini che accompagnano un incontro conviviale ed altri che ne diventano protagonisti. È il caso del Messorio, uno dei rossi toscani più nobili e celebrati. È il fuoriclasse de Le Macchiole, una delle prime aziende vitivinicole di Bolgheri, sulla Costa degli Etruschi, che ha scelto una produzione innovativa quanto rischiosa, di soli vini monovarietali.

Il Messorio 2022 rappresenta l’eccellenza. Nasce dalla doppia selezione dei migliori grappoli e dei singoli acini, eseguita al tavolo di cernita. Dal color rubino intenso con riflessi violacei, è una sfida vinta, quella di trasformare un 100% Merlot in un vino di grande forza e carattere, superando l’idea comune di un vitigno docile e prevedibile.

Fermo e dall’anima calda e corposa, affinato in barrique, è perfetto da gustare con carni rosse saporite, formaggi stagionati e primi strutturati. Il nome? Si riferisce al periodo della mietitura, momento cruciale ed evocativo della vita agricola. Immancabile tra i migliori vini rossi italiani, per regalarsi un attimo di meraviglia.

Il Barolo da collezione

Credits: Cantina Cordero di Montezemolo Cofanetto "Il Tratto" con tre bottiglie di Barolo Monfalletto 2022

L’arte dell’illustrazione e quella vitivinicola si incontrano in un cofanetto da collezione che è di bellezza e gusto sopraffini. L’edizione limitata “Il Tratto” custodisce tre bottiglie di Barolo Monfalletto 2022 della cantina Cordero di Montezemolo insieme ai disegni di Boban Pesov, artista e fumettista piemontese di origini macedoni.

Il vino diventa così un’esperienza culturale e narrativa, che ripercorre la storia, i valori e l’identità della famiglia Cordero di Montezemolo. Il racconto visivo è ispirato alla figura di Paolo Cordero di Montezemolo e si muove tra Langhe, famiglia, paesaggio e il Barolo, emblema del territorio di vigneti e colline Patrimonio Unesco.

Una chicca da conservare, che invita però anche alla degustazione: il Barolo Monfalletto profuma di rosa, violetta e ciliegia sotto spirito e ha un sapore pieno e avvolgente, con tannicità fine e piacevole. Tra i migliori vini rossi da comprare ora.

Il vino buono in tutti i sensi

Credits: Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano Roggiano Morellino di Scansano Docg

Alcuni vini sono buoni e altri ancora di più. Come il Roggiano Morellino di Scansano Docg della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano. Dal colore rubino pieno con riflessi purpurei, persistente ed equilibrato in bocca, il dettaglio che emoziona è fuori dalla bottiglia: l’etichetta solidale che raffigura un grappolo d’uva avvolto da un grande sole splendente.

In edizione limitata, l’immagine è stata realizzata dai giovani con disabilità dell’associazione Il Sogno di Nidia di Manciano, nel Grossetano, che si occupa del “dopo di noi”, ovvero di garantire ai ragazzi un futuro sicuro anche quando i loro genitori non ci saranno più. Una quota delle vendite sarà infatti destinata all’acquisto e al restauro di una casa per il loro avvenire.

Tra i migliori vini rossi per più motivi, è caratterizzato da un profumo profondo e piacevole. Di tannicità sottile ed elegante, piace per la sua freschezza che si sposa a una rotondità fruttata. Da gustare con primi piatti saporiti come le pappardelle al ragù di cinghiale e secondi di carne rossa o cacciagione.

Il Montepulciano d’Abruzzo di storia e venti

Credits: Cantina Zaccagnini San Clemente, il Montepulciano d’Abruzzo DOC Terre di Casauria Riserva

Sulle colline di Bolognano, in provincia di Pescara, tra venti costanti e terreni d’argilla, nasce San Clemente, il Montepulciano d’Abruzzo DOC Terre di Casauria Riserva. Trae il nome dall'Abbazia di San Clemente, uno dei complessi medioevali abruzzesi più belli, risalente all'871, che ospitò le reliquie di papa Clemente I.

In questo ambiente ricco di storia e cultura Cantina Zaccagnini sviluppa un vino rosso dal profilo aromatico ampio e avvolgente, tra accenti di rosa e confettura di mirtilli, con un tocco speziato di liquirizia. In bocca il vino è materico e voluminoso, anche se percorso da un’energica freschezza.

Un dettaglio che fa la differenza? Il vigneto San Clemente, situato nell’areale della sottozona Terre di Casauria, pratica un’agricoltura sostenibile: i concimi sono organici, tra i filari ci sono rotazioni di leguminose e brassicacee per garantire aerazione del suolo e apporto di azoto, i parassiti si combattono in modo ecologico tramite il chitosano, un antifungino naturale.

Il Cannonau nato dalla terracotta

Credits: Tenuta Olianas Cannonau di Sardegna DOC

Nel Sarcidano, altopiano calcareo di castagneti e laghi, nasce il Cannonau di Sardegna DOC 2024 di Tenuta Olianas. Fa parte della linea Le Anfore di Elena Casadei e deve il suo sapore complesso e profondo proprio alla vinificazione in anfore di terracotta, che favoriscono gli aromi naturali e la micro-ossigenazione.

Rosso elegante e raffinato di cannonau in purezza, colpisce per la sua vitalità cristallina e per una personalità decisa. Stuzzica l’olfatto con note di mirtillo, ciliegia e lampone che si fondono a richiami floreali e di liquirizia.

Al palato invece conquista per freschezza e fragranza. È la bottiglia perfetta da portare in tavola per le grandi occasioni, tra piatti opulenti: dalle lasagne al ragù all'arrosto di maiale fino alle verdure al forno con fonduta.

I rossi di Renzo Rosso

Credits: Diesel Farm Il cofanetto di vini di Diesel Farm

Non solo stilista ribelle che ha elevato i jeans vintage a icona di moda. Renzo Rosso è anche protagonista dell’universo vitivinicolo con la sua Diesel Farm, un meraviglioso fondo di oltre 100 ettari strappato al cemento, sulle colline Marosticane.

Qui, nel territorio della DOC Breganze, nascono i tre vini proposti in un cofanetto distintivo per il Natale 2026, tre diverse declinazioni di… rosso, ovviamente.

Il Rosso di Rosso, blend di Merlot e Cabernet Sauvignon affinato per 24 mesi in barrique di rovere francese, sprigiona aromi intensi e profondi. Al palato è così avvolgente e persistente. Il Nero di Rosso è un Pinot Nero affinato per 12 mesi in legno. Il suo tratto distintivo? La struttura soffice e armonica, accompagnata da eleganti accenti floreali e speziati. Il Merlot, dall’affinamento più giovane di 6 mesi in barrique, ha un profumo rassicurante e un sapore ricco e succulento.

Il carattere fiero del Piave

Credis: Cecchetto Raboso del Piave DOC

Il raboso ha scritto la storia vinicola della pianura trevigiana attraversata dal Piave, il “fiume sacro alla patria”. Di questo vitigno, fra i più rappresentativi e identitari del Veneto, il Raboso del Piave DOC 2023 di Cecchetto è una bandiera.

Vino rosso rubino intenso con riflessi granati, ha un temperamento fiero e schietto. Nasce da un affinamento in barrique di rovere francese di almeno 12 mesi. Si prende tutto il tempo necessario per esprimersi al meglio, così come il vitigno, che germoglia per primo ma è una delle ultime uve ad essere raccolta.

Se all’olfatto mescola profumi di mora selvatica e viola a note di tabacco e cuoio, nel bicchiere sorprende per una gradevole acidità e una certa austerità. L’abbinamento ideale? Gustosi piatti invernali, dai primi alle carni, fino a taglieri di salumi e formaggi.

Il rosso esclusivo che sa di vulcano

Credits: Tenuta Meraviglia Vigna Pianali 2020

Per chi vuole un vino speciale, di spiccata identità territoriale, Vigna Pianali 2020 è il più espressivo ed esclusivo di Tenuta Meraviglia. Un Cabernet Franc in purezza che sa di vulcano e di Toscana, con complessità e finezza tipiche delle grandi etichette.

Nasce in un piccolo appezzamento di appena mezzo ettaro, a 150 metri di altitudine, su suoli ricchi di riolite, le Vulcaniti di San Vincenzo. Dopo una vinificazione spontanea in tulipe di cemento, con soli lieviti indigeni, l’affinamento avviene in botti di rovere francese non tostate per circa 24 mesi.

Sono solo 3.000 le bottiglie realizzate: una produzione limitata che ne esalta l’unicità. Di color rosso rubino dai riflessi bluastri, profuma di mora di rovo e macchia mediterranea, di torrefazione e note balsamiche. Al palato è setoso, in un connubio di sapidità e freschezza che convince al primo sorso. Uno dei migliori vini rossi da regalare o da mettere in cantina.

Il rosso elegante di confine

Credits: Tenuta Le Forconate Ràsole Colli dell'Etruria Centrale DOC

Di un rosso carminio dai riflessi brillanti, Ràsole Colli dell'Etruria Centrale DOC è un vino di grande eleganza. Ha quella personalità distintiva del terroir tra Toscana e Umbria di Tenuta Le Forconate, azienda agricola di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena.

Blend a base Sangiovese, è affinato sapientemente in barrique per 9 mesi. Il nome Ràsole richiama i tradizionali muretti a secco usati per delimitare i terrazzamenti e marcare i confini tra i vari appezzamenti.

Dal profumo complesso, con note di frutti rossi, more ed erbe aromatiche, nel bicchiere ha un gusto asciutto e pulito, in equilibrio tra acidità e morbidezze. Tra i migliori vini rossi da comprare, a tavola si sposa bene a salumi toscani e antipasti rustici, a paste al ragù e carni grigliate.

Il vino siciliano di tempra cartaginese

Credits: Mandrarossa Cartagho Rosso Sicilia Doc 2022

Intenso e profondamente definito, come il popolo cartaginese che secoli e secoli fa partì dal Nord Africa verso la costa sud occidentale della Sicilia, per insediarsi lì e instaurare una lunga e pacifica convivenza con la colonia greca di Selinunte. A quel carattere e a quella memoria storica deve il suo nome il Cartagho Rosso Sicilia Doc 2022 di Mandrarossa, vino netto al palato, con sentori di pino marittimo e datteri.

È un Nero d’Avola 100% prodotto da uve coltivate a Menfi, in provincia di Agrigento, in quelle terre sicane dalla forte vocazione vinicola e dal passato importante che si respira ovunque, tra vigneti e siti archeologici.

Di color imperiosamente rosso con sfumature porpora, il Cartagho è ottimo da assaporare insieme a piatti importanti con carne rossa, cacciagione e formaggi stagionati.

Il Barolo di spiccata finezza

Credits: Mauro Veglio Barolo Arborina

Di complessità distintiva ma anche estremamente delicato. È il Barolo Arborina di Mauro Veglio, rosso rubino che profuma di frutti rossi e note speziate, in un’armonia sottile.

L’Arborina è una piccola Menzione Geografica del Barolo che qui sprigiona eleganza e freschezza caratteristiche e una concentrazione misurata. È situata nel Cuneese in frazione Annunziata, a La Morra, sulle argille e sui calcari delle Marne di Sant’Agata.

Affinato per 24 mesi in piccole botti di rovere, il vino è di immediata piacevolezza e spiccata personalità. Al palato si presenta fine e avvolgente, con un perfetto equilibrio tra alcol e tannino. È il primo Barolo prodotto dalla famiglia Veglio e il più rappresentativo dell'identità della cantina.